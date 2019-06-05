Ява больше не по вкусу. Почему власти Индонезии хотят перенести столицу на другой остров?

Президент Индонезии Джоко Видодо вскоре после уверенной победы на президентских выборах, заручившись возможностью управлять государством еще на пять лет, объявил о планах перенести столицу из Джакарты. Согласно обсуждаемым планам, на эти цели уйдет не менее десяти лет и потребуется около $33 млрд. Точное место, куда уедет администрация страны, пока не известно, но можно совершенно точно сказать, что это будет за пределами самого населенного острова в мире Ява, где расположена Джакарта. Зачем это нужно? Как объяснил Джокови — именно так называют в Индонезии Джоко Видодо — нынешняя столица уже не может справляться с двумя важнейшими задачами одновременно: быть финансовым и политическим центром. Он напомнил, что "по крайней мере три государства уже сделали это. Думаю, мы также справимся с подобной задачей, что, впрочем, требует тщательной подготовки. По его словам, "необходимо правильно выбрать место новой столицы, подготовить необходимую инфраструктуру и прочее".

Немногие из тех, кто побывал в Джакарте, хотят вернуться туда вновь, конечно, за исключением производственной и деловой активности

Причем негативное восприятие подкрепляется и данными экспертного сообщества. С 2012 года из-за активного потребления грунтовых вод проседание почвы идет со скоростью 10–25 см в год, что является причиной частных затоплений. По данным местных СМИ, примерно 40% площади мегаполиса располагается ниже уровня моря. Согласно пессимистичным прогнозам, к 2030 году город рискует оказаться полностью под водой. Уже сейчас во время проливных дождей многие районы Джакарты оказываются затопленными, мощные насосы, откачивающие воду, не справляются со своей работой. Другая проблема — загрязнение окружающей среды. Согласно исследованию Greenpeace, Джакарта в Юго-Восточной Азии занимает последнее место по этому показателю. В радиусе 100 км от города расположено несколько крупных заводов по переработке угля, на долю которых приходится почти 40% вредных выбросов в атмосферу. По словам представителя Greenpeace в Индонезии Бондана Андрияну, власти используют утвержденные еще в 1999 году постановления о мерах реагирования в зависимости от уровня загрязнения воздуха, что явно не отвечает современным реалиям. Население столицы насчитывает около 10 млн человек, но, по прогнозам, в ближайшие десятилетия численность вырастет как минимум в три раза. И уже сейчас городская инфраструктура не справляется с человеческим потоком.

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Когда я слышу жалобы на дорожную ситуацию в Москве, то предлагаю посмотреть на печальный опыт автомобилистов в Джакарте. Здесь все "ужасы" вождения легкого автомобиля: полное игнорирование правил дорожного движения со стороны других водителей, стремление влезть в самый мизерный просвет между автомобилями, тысячи и тысячи мотоциклистов, движущихся не только параллельным с тобой курсом, но и выписывающие различные геометрические фигуры в попытках быть быстрее остальных. Согласно исследованию компании Uber, в пробках в столице Индонезии автомобилисты проводят 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, согласно докладу компании Inrix, Джакарта в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира занимает 12-е место. По данным национального Агентства планирования и развития, дорожная ситуация в столице в прошлом году стала причиной экономических потерь на сумму более $4,3 млрд. Хорошо забытое старое Задумка Джокови отнюдь не нова. С подобным предложением выступал еще в середине прошлого столетия первый президент независимой Индонезии, национальный герой Сукарно. Он даже подобрал место — город Паланкарая, расположенный в провинции Центральный Калимантан. И сейчас, по оценкам правительственных экспертов, он является приоритетным местом среди остальных возможных. Министр планирования национального развития Бамбанг Броджонегоро отметил, что новая столица "должна располагаться в центре государства, иметь достаточно водных ресурсов, а также находиться в сейсмологически безопасной зоне". Проблема стихийных бедствий приобрела особую актуальность после серии разрушительных землетрясений и цунами, обрушившихся на Индонезию в прошлом году. По словам руководителя Агентства метеорологии, климата и геофизики Двикорита Карнавати, в 2018 году был зарегистрирован рекорд по количеству землетрясений — более 11,5 тыс. В результате погибли или пропали без вести более 4,2 тыс. человек, что стало самым высоким показателем за последние десять лет.

В этом отношении Паланкарая, расположенная на острове Калимантан, представляется одним из наиболее оптимальных выборов