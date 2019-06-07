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Мнение

Азиатский синдром. Как восточная кухня завоевала Запад

ЧЕКАЛОВА Елена 
Телеведущая, гастрономический обозреватель, автор трех книг-бестселлеров о мировой кухне
Елена Чекалова — о том, что такое диета MediterrAsian и как дома приготовить вкуснейшие блюда азиатской кухни

В Париже, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке и других мировых столицах в последние годы очевиден тренд на яркую и пряную кухню с акцентом на рыбу, морепродукты и овощи. Количество заведений в японском, вьетнамском, китайском, корейском и паназиатском стиле уже превышает итальянские. Не отстают и Москва с Петербургом. В обеих российских столицах особенно много фуд-кортов в азиатском стиле на модных рынках и гастрономических моллах.

У нас, как и на Западе, азиатский синдром захватывает не только сегмент демократичной, почти уличной еды, но и дорогие заведения в стиле fine dining. Правда, в ресторанах категории "люкс" и в Европе, и у нас оглядываются прежде всего на Токио. И все чаще поворот в сторону Японии и стран Азии объясняют тем, что это еда не только яркая, но и здоровая. В последние годы возник даже новый термин MediterrAsian — система питания, которая объединяет лучшие стороны средиземноморской диеты с пищевыми привычками и приоритетами стран Азии. 

Токио — новый Париж

И у нас, и на Западе курс на Восток начался с увлечения японской кухней. Помните, как в начале 2000-х все сходили с ума по суши, сашими и соевому соусу с зеленым хреном васаби? Простая, понятная, но яркая еда с необычными вкусами. Во Франции, главной законодательнице мод, в том числе гастрономических, все началось гораздо раньше — еще в ХVIII веке двор Людовика XV подсел на привезенный из Голландии японский соевый соус. Но и после официального открытия Японии (ее самоизоляция продолжалась до 1854 года) потребовалось еще целое столетие, чтобы европейцы оценили японскую еду. Недавно было опубликовано весьма интересное исследование американской журналистки Megan McCarron о японском происхождении гастрономической революции в ХХ веке (The Japantse origins of Modern Fine Dining). Ее всегда связывали с появлением в конце 60-х прошлого века так называемой nouvelle cuisine (новой кухни), которая взорвала классические французские кулинарные традиции, ведущие свое начало от королевских и аристократических пиров с их чрезмерно обильными столами, большим количеством мясных блюд и тяжелых жирных соусов. Nouvelle cuisine, которую возглавили Поль Бокюз, а чуть позже Мишель Герар, ввела легкие соусы, минимальное время приготовления блюд, акцент на виртуозно нарезанные овощи, вышедшие далеко за пределы гарнира, артистичные подачи и умеренность.

Описание
© REUTERS/Bobby Yip

Поначалу новшества стали излюбленной темой французских карикатуристов: они рисовали грустного человека перед огромной тарелкой с одинокой горошиной. Но постепенно более здоровая кухня, в центре которой оказывался ничем незамутненный продукт высокого качества, завоевала не только Францию, но и мир. Примечательно, что этот поворот к новой кухне произошел почти сразу после первой поездки Бокюза в Японию по приглашению историка гастрономии, автора десятков кулинарных книг и руководителя известной в мире кулинарной школы Цудзи Сидзуо. Уже знаменитый французский шеф поехал в Токио преподавать основы французской гастрономии, но и его познакомили с высокой японской кухней в стиле кайсеки, которая возникла в Киото в XVI веке, отделившись от буддийской чайной церемонии. 

Гармония между цветом и вкусом 

Кайсеки — это целая череда, казалось бы, простых, но изысканных маленьких блюд, непременно отражающих сезон и его лучшие продукты. Их нужно приготовить так, чтобы раскрыть лучшие свойства (к примеру, сегодня баклажан лучше запечь, а завтра поджарить), и презентовать в виде живописных миниатюр.

В кайсеки важна гармония между вкусом, цветом, текстурой блюда и даже формой и колористикой тарелки. Пищей нужно наслаждаться и небом, и языком, и глазами. В кайсейки может быть более 15 подач, но в каждой всего понемногу: две-три ложки риса, маленькая мисочка мисо, кусочек рыбы или мяса, несколько миниатюрных овощных и фруктовых блюд. У каждой подачи свой смысл и связь с предыдущими и последующими блюдами. Одно блюдо расскажет о времени года, другое заставит улыбнуться или удивиться, третье — очистит небо, чтобы вполне оценить выдающееся качества приготовленной на пару диковинной рыбы. Есть нужно медленно и вдумчиво — тогда вкусовые впечатления будут нарастать и возникнет понимание величия вроде бы недолговечной природы и самой жизни в каждый ее быстропроходящий момент.

Кайсеки AP Photo/Damian Dovarganes
Описание
Кайсеки
© AP Photo/Damian Dovarganes

Поль Бокюз был совершенно очарован кайсеки, и буквально сразу после первой поездки в Японию начала меняться его кухня. Она становится легче, порции — минималистичнее, в блюдах появляется игра цветов. Например, одно из хрестоматийных блюд мэтра этого периода: филе кефали, покрытое зажаристой почти оранжевой картофельной "чешуей", с зеленым травяным соусом. Влияние Бокюза уже в начале 70-х ХХ века было столь огромным, что взятый им курс на менее калорийные, быстро приготовленные и живописно презентованные блюда подхватили лучшие шефы Франции, а вскоре и всего мира. Для выдающихся шефов нового поколения Япония становится Меккой. В Токио, как когда-то в Париж, едут учиться повара всего мира. Сегодня их особенно привлекает японское искусство ферментации продуктов. О прямом влиянии японской кухни на весь гастрономический мир с восторгом говорят первые шефы из разных стран: Рене Редзепи, Массимо Боттура, Хестон Блюменталь, Томас Келлер, Ферран и Альберт Адриа.

И, разумеется, популярные сегодня в ресторанах высокой кухни большие дегустационные меню тоже базируются на кайсеки. Многим европейским шефам удается выстроить длинный сет искусно и с нарастающими, как у японцев, вкусовыми впечатлениями. Хотя здесь не обходится без перегибов. Недавно я была в уже почти легендарном барселонском ресторане Enigma знаменитого Альберта Адриа, родного брата главного революционера кухни ХХI века и создателя El Bulli Феррана Адриа. Дегустационное меню "Энигмы" — это около 40 маленьких подач. Отличные сырые морепродукты — кальмар и лангустины — ювелирно нарезанные при тебе острейшим длинным ножом тончайшими лепестками. И обилие соусов на основе мисо и водорослей, и игра цвета в каждой подаче, и парад маленьких тарелочек с блюдами-миниатюрами — он, конечно, не столько от традиции испанских тапасов, сколько от кайсеки. Только, в отличие от важнейших японских ресторанов высокой кухни, в "Энигме" скорее заметно не столько стремление к совершенству, сколько к эксперименту. Именно поэтому во многих блюдах прежде всего акцентирована тайна (не даром же Enigma): важно, чтобы гость сразу не догадался из чего это сделано, удивился — кстати этот элемент (поразить) часто присутствует в кайсеки. Вы не представляли, что можно есть сырую фуагра? Не бойтесь — это вкусно! Вы думаете, что этот зеленый соус из щавеля? Нет, это такие водоросли. А что это за белые червячки в биске — не догадались? Это "мозги" лобстера! А в следующем "супчике" мозги кролика. А вот эти студенистые грибы в зеленом соусе как называются? Да не грибы это вовсе — это актинии, морские полипы! К 20-й подаче от этого потока фокусов голова идет кругом, удивляться уже слегка надоедает, к тому же совсем не все вкусно. По сути, японский принцип кайсеки — он для иного: не просто заставить удивиться необычному, но найти красоту и новую гармонию продуктов. 

Как говорил друг Бокюза Цудзи Сидзуо в предисловии к своему бестселлеру "Японская кухня. Изысканная простота", хорошая еда должна дарить радость. После многих слишком перегруженных европейских и американских дегустационных сетов счастья и радости точно не наблюдается — только удар по желудку и печени.

Душ вкусов

Больше десяти лет назад на шоссе в Лос-Анджелесе я увидела рекламу гамбургера в тайском стиле: "У вас 10000 вкусовых рецепторов. Задействуйте их все!" Тогда же звание "Лучшего шефа года" журнал Food and Wine присвоил молодому корейцу, который на ура торговал с грузовичка вкуснейшими лепешками с остро-пряной начинкой. Сегодня яркие вкусы азиатских блюд покорили и Европу, и Россию. Вьетнамский суп фо, японский рамен или дим-самы можно в приличном качестве попробовать даже на столичных рынках. 

Дим-самы AP Photo/Eric Risberg
Описание
Дим-самы
© AP Photo/Eric Risberg

Многие объясняют нынешнюю популярность паназиатских заведений тем, что они недороги. В отличие от высокой японской кухни и даже хороших сашими, смачная почти уличная азиатская еда не требует продуктов высочайшего качества, а яркие кисло-солено-сладкие соусы и разные виды перцев сильно воздействуют на рецепторы, особенно в соединении с сахаром, который буквально "вытягивает" из продуктов гамму вкусов. К тому же во многих азиатских соусах есть еще особый так называемый пятый вкус — умами. Он присутствует в соевых пастах, ферментированных продуктах, грибах, водорослях. Мисо, хойсин, черные бобы, черный чеснок — с этими приправами, если они используются с умом, можно съесть даже кусок дешевой докторской колбасы, не говоря уже о средних креветках или ватном тунце. Пряная лапша с обжаренными в воке овощами и недорогими морепродуктами — блюдо с выразительным вкусом, сытное и понятное, звучит интереснее невиртуозно приготовленной итальянской пасты. Такой спрос поддержан и туризмом: Таиланд, Вьетнам, Бали — из самых популярных среди россиян направлений, особенно зимой.  

Что касается пряностей, то те, кто бывал в Китае, Таиланде или Вьетнаме, наверняка обращали внимание на то, что тамошние блюда из рыбы, морепродуктов и даже мяса не только легко усваиваются, но и практически не вредят фигуре. Одна из причин — обилие острых приправ и специй. Перец чили голивудская диета рекомендует для похудения: мол, он сжигает жир. А китайская медицина прописывает его пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями: считается, что чили способствует снижению уровня холестерина и нормализации кровяного давления. Объясняется так: все дело в содержащихся в остром перце капсаициноидах, которые блокируют работу гена, заставляющего артерии сжиматься, что затрудняет приток крови в сердце и прочие органы. 

Взять все лучшее у Европы и Азии

Многие десятилетия лучшей диетой считалась так называемая средиземноморская. Это традиционное питание тех стран, которые граничат со Средиземным морем — прежде всего Франции, Италии, Испании и Греции. Интерес к ней подхлестнул бестселлер американки французского происхождения Мирей Гильяно "Француженки не толстеют". Да, они позволяют себе и круассаны, и жареное, и бокал вина, но не набирают лишние килограммы. На самом деле, говорит Мирей, у француженок не особый ген стройности, а поколениями сложившиеся представления о вкусном-невкусном и правильная структура не экстремально диетического, а повседневного питания. В ней много овощей, фруктов, бобов, орехов и семян. Главный жир для готовки и заправки салатов — оливковое масло. В чести кисломолочные продукты. Рыба, морепродукты и птица идут на стол в гораздо больших количествах, чем мясо. Еда сопровождается умеренным употреблением сухих вин. Сотни научных исследований показали: такой способ питания не только помогает оставаться в форме и жить дольше, но также значительно снижает риск сердечных заболеваний, диабета 2-го типа, болезни Альцгеймера и многих форм рака.

В Японии и азиатских странах приемы приготовления еды и приправы сильно отличаются от европейских, но традиционные диетические практики средиземноморских и азиатских культур на самом деле имеют много общего: большое количество овощей, фруктов, цельных зерен и бобовых, регулярное потребление рыбы и морепродуктов, небольшое количество красного мяса, акцент на растительные и рыбные жиры. Именно эти общие рационы питания — богатые антиоксидантами, пищевыми волокнами, омега-3 жирными кислотами и противовоспалительными соединениями, по мнению ученых, являются едва ли не главной причиной того, что люди из средиземноморских и азиатских культур сохраняют хорошее здоровье до глубокой старости. В последние годы даже возникла новая система питания — ее называют "средиземноморско-азиатской" диетой (MediterrAsian). Ведь у Японии и азиатских стран не меньший интерес к Европе, чем у нас к ним. Бокюз в свое время отправился в японский кулинарный институт по приглашению Цудзи Сидзуо, а не наоборот, и теперь в Токио есть французские и итальянские рестораны высочайшего качества.

Мисо-суп AP Photo/Matthew Mead
Описание
Мисо-суп
© AP Photo/Matthew Mead

Европа взяла от азиатских стран пряные приправы, мисо, соевые и рыбные соусы, ферментированные продукты, арахисовое и кунжутное масло, водоросли, зеленый чай, лапшу из риса и гречки, липкий рис, европейцы полюбили готовить в воке, освоили японский гриль. В Японии и азиатских странах сегодня уже привыкли к сухим винам, оливкам и оливковому маслу, полюбили итальянскую пасту, яйца бенедикт и омлеты — правда, многие блюда европейского происхождения адаптируются и переделываются. Но и у нас суши готовят иначе, чем в Японии, а мисо пасту добавляют в такие блюда, которые бы не пришли в голову азиатам.

В России, где раньше были ненавистные рыбные дни, морепродукты стали ценить едва ли не больше мяса. В нашем стенном шкафу теперь не только макароны, рис, гречка, полента, сухие прованские и итальянские травы, томатная паста, но и соевый и рыбный соус, консервированное кокосовое молоко и тамаринд, хойсин, пять китайских специй, хлопья сухого чили. Мы уже усвоили: модное сегодня должно быть не только красивым и сытным, но и полезным. А лично меня больше всего радует вот что: несмотря на политические конфликты, простые люди мира давно поняли, что настоящие ценности — они общие. Гастрономия и путешествия сыграли огромную роль в этом важнейшем процессе. Как сказал мне однажды великий гавайский шеф Алан Вонг, мы все уже сидим за одним большим столом и можем брать друг у друга то, что нам по вкусу.

Мои любимые домашние блюда в стиле MediterrAsian: рыба в картофельной чешуе с петрушечным соусом

Все мои домашние обожают это очень нарядное блюдо по мотивам рецепта Поля Бокюза. Хорошо получается не только из кефали, но из филе трески или окуня.

Описание
© Личный архив Елены Чекаловой

Бокюз придумал немало кулинарных фокусов. Вот эта картофельная чешуя не только очень красива — она предохраняет нежирную белую рыбу от пересыхания на сковородке. Рыба получается нежной и сочной. Обычно я подаю ее с простым и ярким петрушечным соусом. Если кто-то боится картошку, замените ее на цуккини. Чтобы сделать "чешую", надо очень тонко нарезать картошку или цуккини с помощью терки-шинковки, а потом еще можно подравнять трафаретом — пластиковой крышечкой от воды. Чтобы "чешуя" крепко держалась на рыбном филе, его надо смазать взбитым яичным желтком.

Для двух порций нужно: 

2 филе трески без кожи по 300 г,

2–3 картошки,

1 желток,

соль, перец,

1 ст. л. топленого масла,

1 ч. л. крахмала,

лимон,

оливковое масло,

мука.

Для подачи — петрушечно-йогуртовый соус (1 стакан листьев петрушки, 1 зубчик чеснока, 1 ст. л. свежего лимонного сока, 1 ст. л. оливкового масла, 1/2 стакана густого йогурта, соль и свежемолотый перец).

  • Филе трески ненадолго замариновать в смеси соли, перца и лимонной цедры.
  • Картошку (лучше брать мелкую и ровную) помыть и нашинковать тончайшими кружочками. 
  • Положить картофельные кружочки в глубокую сковородку, залить холодной водой, довести до кипения и варить одну минуту. 
  • Желток слегка взбить с 1 ч. л. воды и смазать филе рыбы с той стороны, где была кожа. 
  • Картошку промокнуть бумажным полотенцем — с помощью крышечки от воды вырезать из них ровные чешуйки и обмазать (кисточкой) смесью масла и крахмала.
  • Уложить "чешую" на рыбу внахлест. 
  • Закрыть рыбу с "чешуйками" пекарской бумагой и поставить на 15–20 минут в холодильник. 
  • Налить в сковородку оливковое масло как для полуфритюра (на глубину 0,5 см) — разогреть на среднем огне. Снять с рыбы бумагу и жарить чешуйками вниз до готовности картошки ( 5–7 минут). 
  • Другую сторону слегка присыпать мукой, аккуратно перевернуть рыбу лопаткой и жарить еще несколько минут.
  • Поставить в духовку, нагретую до 180 °С на 5–7 минут и приготовить петрушечный соус.
  • Выложить петрушку в блендер. Добавьте измельченный чеснок, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец ( по вкусу) — пюрировать, постепенно добавляя йогурт, пока смесь не станет гладкой.
  • Подать треску в золотой чешуе с петрушечным соусом.

Овощные роллы в нори

Японцы называют это блюдо маки-роллы. Слово "маки" по-японски и значит — "заворачивать" (туго свернутый каллиграфический свиток — "макимоно" того же корня).

Описание
© Личный архив Елены Чекаловой

Такие сэндвичи-маки я попробовала и в Токио, и в Нью-Йорке — мне они очень понравились: не только вкусно, но и удивительно красиво, особенно на срезе . Нори обладают легким привкусом дыма и тонким ароматом океана. Не экономьте, выбирайте темные блестящие листы — они гораздо вкуснее более дешевых листов с красноватым оттенком. Сэндвичи-рулеты, завернутые в нори, включают в свою диету многие голливудские актрисы. Большая их поклонница — Алисия Сильверстоун. Диетологи от них тоже без ума. Ведь для желающих похудеть это настоящая находка: лист нори значительно менее калориен, чем самая тонкая лепешка, да еще содержит йод и другие полезные минералы. Начинять их можно чем угодно — хоть курицей. Я очень люблю с овощами: это исключительно практичный вариант салата с собой — позволяет не только принести его на работу или взять в дорогу, но и красиво съесть его.

На две-три порции нужно: 

1–2 авокадо, 

1 морковь, 

1 огурец, 

1 кабачок-цукини, 

1/2 красного или желтого перца, 

1 лук-шалот,

японский зеленый хрен васаби, 

4 листа водорослей нори.

  • Нарежьте авокадо, морковь, кабачок, перец и лук-шалот соломкой.
  • Положите лист нори на плоскую поверхность блестящей стороной вниз. Разложите на него четвертую часть всех овощей так, чтобы они выступали на 1 см за край листа.
  • Положите сверху немного японского зеленого хрена васаби.
  • Туго заверните рулет и мокрыми пальцами "заклейте" края (они слипаются от влаги).
  • Ешьте, макая в соевый соус.

Морковь можно заменить на красный перец, свеклу, помидор. Огурец — на стручковый горох, зеленый перец, зеленую грушу или зеленое яблоко. Кабачок — на белую, зеленую или фиолетовую капусту, шпинат, руколу. Вместо васаби я часто готовлю ореховую пасту из пяти зубчиков чеснока, одного стакана кедровых орешков, 2 ст. л. семян льна, сока маленького лимона, куркумы, соли и перца. Все ингредиенты я измельчаю в блендере, добавив немного воды. Этой пастой я намазываю листы нори, сверху кладу лист салата романо, а потом уже овощи.

Свинина со сливами в воке

Одним из самых здоровых методов французский шеф Тьерри Маркс считает приготовление в воке, где все готовится быстро и сохраняются витамины и минералы. Моментальная свинина со сливами — один из его рецептов для домашней готовки.

Описание
© Личный архив Елены Чекаловой

Он особенно хорош для летнего дачного обеда или ужина. Я знакома с воком давно — и могу кое–что посоветовать. Во–первых, купить не самый дешевый. Чем толще дно, тем лучше: температура распределяется более равномерно. В тонкостенном воке и масла требуется больше — иначе пригорит. Во–вторых, для газовых плит воки подходят лучше, чем для электрических: настоящий китайский вок стоит на сильном живом пламени, который прогревает его не только снизу, а со всех сторон. Сейчас вок настолько вошел в моду, что начали даже выпускать плиты и плитки со специальным углублением для вока. Существует несколько общих правил приготовления в воке: все делается очень быстро, овощи в соусе не тушатся, а только схватываются, становятся яркими, как лаковые коробочки, а внутри остаются аппетитно хрустящими. Чтобы блюдо в воке получилось сочным и вкусным, все ингредиенты нужно приготовить заранее: разморозить, нарезать, разложить в том порядке, в каком вы будете их выкладывать на сковородку. 

На четыре порции нужно: 

350 г бескостной свинины (лучше лопатка),

6–8 слив, 

4 зубчика чеснока, 

2 см свежего корня имбиря, 

3–4 пера зеленого лука, 

1,5 ч. л. кукурузного крахмала, 

2 ст. л. соевого соуса, 

по 0,5 ч. л. сахара и соли, 

3–4 ст. л. растительного масла, 

1 маленький сухой чили,

по желанию вареный рис для подачи.

  • Очистите и измельчите чеснок и имбирь. Нарежьте зеленый лук слегка наискосок. Тонко нарежьте свинину поперек волокон полосками 0,5 см.
  • Смешайте крахмал, сахар, соевый соус и соль. Должна получиться паста сметанной консистенции. Тщательно перемешайте свинину с соусом и оставьте на десять минут.
  • Тем временем поставьте вок разогреваться не на самом сильном огне. Нарежьте сливы: вначале пополам, выньте косточку, а потом каждую половину разрежьте еще раз пополам.
  • Налейте в вок масло, подождите полминуты: масло раскалять до дыма не нужно. Выложите чеснок и перец чили — интенсивно мешайте 30 сек. Главное, чтобы чеснок ароматизировал масло и не подгорел. Выньте чеснок шумовкой и сохраните. Добавьте имбирь и жарьте, помешивая, 30–40 сек.
  • Увеличьте огонь до максимума (электрический вок поставьте на режим sear). Отодвиньте имбирь к краям, а в середину выложите свинину — жарьте, помешивая, 1,5 мин.
  • Прекратите помешивать, чтобы свинина закарамелизировалась. Через одну минуту выложите сливы и добавьте столовую ложку воды. Перемешайте и готовьте еще одну минуту.
  • Посыпьте зеленым луком и поджаренным чесноком. Подавайте на рисовой подушке.

Свинину в этом рецепте можно заменить на филе утки, сливы — на персики. Еще можно добавить немного портвейна — белого или красного. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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