Василий Лановой: Татьяна Лиознова снимала только то, что ей нравилось

Василий Лановой делится воспоминаниями о режиссере Татьяне Лиозновой, которой 20 июля исполнилось бы 95 лет и в чьем легендарном фильме — "Семнадцать мгновений весны" — он сыграл запоминающуюся роль

Татьяна Лиознова — одна из самых любимых женщин-режиссеров, с которыми я встречался в жизни. Я уже 66 лет работаю в кинематографе, и судьба сводила меня со многими женщинами-режиссерами, но Татьяна была действительно одной из лучших. Это связано с тем, что у нее был и могучий темперамент, и удивительная воля. При этом она обладала еще удивительной актерской и режиссерской фантазией. Она мне сразу понравилась тем, что сказала играть Вольфа (немецкий генерал Карл Вольф был реальной исторической фигурой, и ему в конце войны поручили вести с США переговоры о сепаратном мире) не как фашиста и негодяя, как у нас такие типажи изображались в газетах, а как очень сильного и очень верящего в себя противника — противника, которого надо было победить. И когда происходит эта победа (главный герой фильма, Штирлиц, срывает переговоры, которые вел Вольф), то это, конечно, был замечательный момент. Заслуга человека, одержавшего эту победу, еще больше возрастает.

Описание Татьяна Лиознова во время съемок фильма "Семнадцать мгновений весны", 1972 год © Валентин Мастюков/ТАСС

Ведь в начале фильма у Вольфа — одно ощущение от жизни, потом — совсем другое. Он в итоге понимает, что происходит гигантский проигрыш, и с этим уже ничего не поделаешь… Это замечательные сцены, которые я очень люблю. Я люблю эту роль. Я вообще люблю играть разных людей, разных "человеков". Один из моих не похожих ни на что образов был создан как раз в картине Тани Лиозновой.

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Хотя вначале я отказывался от этой роли. Однако потом она приехала ко мне со своим оператором и убедила меня. У Татьяны небольшие роли играли многие именитые актеры — они всегда с удовольствием соглашались работать с ней. То же самое случилось и со мной, когда она обрисовала то, как видит моего персонажа. Нельзя не сказать про замечательный подбор актеров, который она всегда делала. Тогда на съемках я подружился с лучшими актерами нашего кино, и я счастлив и благодарен за это Татьяне Лиозновой. Она приглашала замечательных актеров (чего стоят, например, Ростислав Плятт или Вячеслав Тихонов), что способствовало грандиозному успеху "Семнадцати мгновений весны", да и других ее картин. Все фильмы Лиозновой были событием Когда говорят, что Татьяна Лиознова сняла не так много фильмов (на ее счету девять кинокартин — прим. ТАСС), то я могу сказать, что она снимала только то, что ей нравилось, и бралась только за ту работу, в отношении которой она чувствовала, что может ее одолеть. То, из чего состоят современные сериалы, ей никогда не представлялось главным. Для нее главным были драматургия и тема, и еще — режиссерская душа, которая воспринимает мир так, как ей хочется.

Описание Во время репетиции сцены с актерами — народными артистами СССР Арменом Джигарханяном (второй справа) и артистом Вадимом Андреевым (слева) на съемках фильма "Конец света с последующим симпозиумом", 1986 год © Валентин Мастюков/ТАСС