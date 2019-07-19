Василий Лановой: Татьяна Лиознова снимала только то, что ей нравилось

Татьяна Лиознова — одна из самых любимых женщин-режиссеров, с которыми я встречался в жизни. Я уже 66 лет работаю в кинематографе, и судьба сводила меня со многими женщинами-режиссерами, но Татьяна была действительно одной из лучших. Это связано с тем, что у нее был и могучий темперамент, и удивительная воля.
При этом она обладала еще удивительной актерской и режиссерской фантазией. Она мне сразу понравилась тем, что сказала играть Вольфа (немецкий генерал Карл Вольф был реальной исторической фигурой, и ему в конце войны поручили вести с США переговоры о сепаратном мире) не как фашиста и негодяя, как у нас такие типажи изображались в газетах, а как очень сильного и очень верящего в себя противника — противника, которого надо было победить. И когда происходит эта победа (главный герой фильма, Штирлиц, срывает переговоры, которые вел Вольф), то это, конечно, был замечательный момент. Заслуга человека, одержавшего эту победу, еще больше возрастает.
Ведь в начале фильма у Вольфа — одно ощущение от жизни, потом — совсем другое. Он в итоге понимает, что происходит гигантский проигрыш, и с этим уже ничего не поделаешь… Это замечательные сцены, которые я очень люблю. Я люблю эту роль. Я вообще люблю играть разных людей, разных "человеков". Один из моих не похожих ни на что образов был создан как раз в картине Тани Лиозновой.
Хотя вначале я отказывался от этой роли. Однако потом она приехала ко мне со своим оператором и убедила меня. У Татьяны небольшие роли играли многие именитые актеры — они всегда с удовольствием соглашались работать с ней. То же самое случилось и со мной, когда она обрисовала то, как видит моего персонажа.
Нельзя не сказать про замечательный подбор актеров, который она всегда делала. Тогда на съемках я подружился с лучшими актерами нашего кино, и я счастлив и благодарен за это Татьяне Лиозновой. Она приглашала замечательных актеров (чего стоят, например, Ростислав Плятт или Вячеслав Тихонов), что способствовало грандиозному успеху "Семнадцати мгновений весны", да и других ее картин.
Все фильмы Лиозновой были событием
Когда говорят, что Татьяна Лиознова сняла не так много фильмов (на ее счету девять кинокартин — прим. ТАСС), то я могу сказать, что она снимала только то, что ей нравилось, и бралась только за ту работу, в отношении которой она чувствовала, что может ее одолеть. То, из чего состоят современные сериалы, ей никогда не представлялось главным. Для нее главным были драматургия и тема, и еще — режиссерская душа, которая воспринимает мир так, как ей хочется.
Ей иногда предлагали темы — мне тоже временами предлагают подобные роли — которые не интересны и совершенно не трогают.
То, что Татьяна Лиознова вообще ничего не снимала более 20 лет в последний период своей жизни, думаю, связано тоже с этим — не было хорошей драматургии.
При этом надо сказать, что все, что сняла Татьяна Лиознова, становилось событием в жизни нашего кинематографа. Скажем, "Три тополя на Плющихе"… Я очень хорошо помню этот фильм — это была отличная картина с замечательными актерами.