Брюнетка против блондинки: как Софи Лорен и Брижит Бардо каждая по-своему покоряли экран

Почтенный возраст дамам не помеха — обе они, к счастью, живут и здравствуют. 20 сентября празднует свой день рождения Софи Лорен, а 28-го числа настанет черед уже Брижит Бардо надрывать легкие, задувая 85 свечек на именинном торте.
У двух королев экрана не так много общего, но обе оставили заметный след в мировой культуре. Детство Софи прошло в бедности, а Брижит росла в состоятельной буржуазной семье. Лорен озарила собой итальянский розовый неореализм и очаровала Голливуд. Бардо оседлала французскую новую волну и стала эпохальным секс-символом. Пламенная итальянка еще дюжину лет назад позволяла себе легкомысленные фотосессии и до сих пор иногда снимается в фильмах. Дерзкая француженка уже почти полвека как забросила актерство и спасает тюленей и прочую живность.
Трое мужчин на творческом пути Лорен
Хотя Софи Лорен и начинала как модель, в киноиндустрии ее необычная внешность на первых порах вызывала скепсис. Операторы жаловались, что у нее слишком короткое лицо, большие глаза и длинный нос, и даже взывали, чтобы она прибегла к косметической хирургии. К тому же в юности она получила прозвище "зубочистка" из-за высокого роста и излишней худобы. Однако Лорен верила в себя и добилась признания такой, какая есть, — разве что пышные формы ей помогла обрести приверженность к спагетти. Благодаря своей решимости Софи заслужила лавры общепризнанной богини итальянского кино.
Актерскому мастерству талантливая барышня нигде не училась и в своей игре полагалась на инстинкты. Ключевой фигурой в ее карьере стал один из ведущих итальянских режиссеров Витторио Де Сика. Постановщик подтянул лицедейские навыки Софи и обеспечил ее завидным портфолио, регулярно запечатлевая ее в своих картинах. В "Чочаре" (1960) она изобразила мать, которую вместе с ее дочерью насилуют иностранные солдаты. За эту драматичную роль Лорен удостоилась "Оскара" и оказалась первой, кто отхватил заветную статуэтку от киноакадемиков за зарубежный фильм.
На съемочных площадках судьба также постоянно сводила Софи с Марчелло Мастроянни (с Брижит Бардо он, кстати, наоборот, не поладил). Вместе они образовали главную экранную пару Италии, а возможно, и всей планеты. Основные вехи их сотрудничества — это "Вчера, сегодня, завтра", где каждый из них воплотил трех разных персонажей в трех историях, и комедия "Брак по-итальянски". В последней, по признанию Лорен, ей постоянно приходилось переплетать счастье и печаль, отвагу и отчаяние, уродство и красоту. В то время как многие знаменитые актрисы сдержанно ведут себя в кадре, стремясь лишь к тому, чтобы выглядеть красиво, Софи никогда не боялась демонстрировать свой огненный темперамент. Она умела со страстью передать все эмоции — от горя до веселья, неизменно сохраняя свою человечность.
Третьим знаковым мужчиной в жизни Лорен стал продюсер Карло Понти, которому выпала удача взять ее в жены. В поворотный момент жизни она выбирала между ним и Кэри Грантом, но в итоге отдала предпочтение родной Италии. Понти курировал многие ее фильмы, в том числе и в Голливуде.
Сотворение женщины
Брижит Бардо была не столько выдающейся актрисой, сколько революционным явлением. Звездный прорыв красотки случился в 1956-м с выходом картины "И Бог создал женщину". Возможно, таким названием Роже Вадим — режиссер, соавтор сценария и по совместительству муж Бардо — недвусмысленно намекал на свою божественную сущность, поскольку бессмертный имидж своей жены во многом сформировал именно он. В предшествующие годы предприимчивый супруг влиял на то, как Брижит говорила и одевалась, проталкивал ее в проходные комедии, стратегически нанимал фотографов для мероприятий, где она появлялась, и скармливал прессе пикантную информацию.
Когда ему удалось найти средства для своего режиссерского дебюта, Вадим перекрасил Бардо в блондинку и наконец донес до всего мира тот уникальный образ, в котором ему всегда виделась его возлюбленная. После просмотра "И Бог создал женщину" человечество пало к босым ногам Брижит. Роже, кстати, после этого с чувством выполненного долга с ней развелся, но до конца жизни оставался ей другом и советчиком.
Строго говоря, в родной Франции фильм поначалу прошел незамеченным, благо счастливые жители этой страны уже представляли себе, как выглядит бикини, и застать их врасплох было не так-то просто. Чего не скажешь про остальное население планеты, для которого зрелище Бардо в соблазнительном купальнике стало откровением. Церковь США призывала запретить эдакое святотатство, общественность же вздрогнула от греховных помыслов — и хотела еще. Во Франции спохватились, повторно присмотрелись к картине, и на второй раз она произвела тот же фурор, что и по всему миру.
Натуральность магнетической актрисы контрастировала с лощеной искусственностью голливудских звезд. Она ходила босиком или в балетках, не злоупотребляла косметикой, охотно оголялась (в разумных пределах) и источала дух молодости и свободы. Норковым шубам Бардо предпочитала ситцевые клетчатые платья, изощренным прическам — распущенные непричесанные волосы. Брижит превратилась в культурный феномен во многом благодаря своему нестареющему стилю, который не выходит из моды. Даже для современных звезд (Кейт Мосс, Ванесса Паради, Эмми Уайнхаус и др.) она остается иконой для подражания. Недаром в честь Бардо назвали вырез с открытыми плечами и шеей. Она популяризовала бикини и город Сен-Тропе, который эволюционировал из рыбацкого поселка в престижный курорт, стоило ей там сняться (а впоследствии и поселиться).
Своей раскрепощенностью Бардо подрывала традиционные моральные устои и вдохновляла женщин дать волю своим сексуальным импульсам. Она делала, что хотела: крутила бесконечные романы, четырежды вступала в брак. Однажды Брижит из любопытства завела ребенка, но материнство оказалось не по ней — с отпрыском они примирились, лишь когда она уже стала бабушкой.
В значительной мере успех Бардо предопределили созревший в обществе запрос на новый тип женщины, а также возникновение папарацци. Докучливые репортеры не давали ей никакой жизни, вечно преследуя актрису. Колкости, которыми секс-бомба обменивалась с прессой, и спонтанные снимки зачастую привлекали больше внимания, чем ее фильмы.
Хоть в мире и хватало более одаренных актрис, в послужном списке Брижит имеются достойные работы. Помимо комедий и мелодрам, в которых она всегда смотрелась органично, ей довелось сняться в серьезных драмах у выдающихся режиссеров — в частности, в "Истине" Анри-Жоржа Клузо и "Презрении" Жан-Люка Годара.
Плодовитая старость
Пенсионную пору две легенды встречают совершенно по-разному. Лорен в большей степени раскрылась как актриса, собрала внушительную коллекцию наград и завоевала славу одной из величайших итальянских исполнительниц. Кино всегда было ее страстью, мечтой и призванием. Бардо же выдержала в профессии лишь 20 лет. Съемочная кутерьма ее тяготила, и она ежедневно запивала свои печали двумя бутылками шампанского и тремя — вина. Неоднократно Брижит пыталась покончить с собой. Журналисты не давали ей проходу и после завершения карьеры, и она даже ссорилась с мэром Сен-Тропе из-за того, что тот не разрешал Бардо возвести вокруг ее жилья стену.
Лорен и сейчас продолжает следить за красотой, поддерживая свой изысканный образ, и даже немножко снимается у своего сына Эдоардо Понти. Любопытно, в биографии великой актрисы есть среди прочего и такой эпизод, как тюремное заключение. Однажды она уселась на месяц в тюрьму за неуплату налогов. Конечно, Софи могла избежать данной участи, но тогда двери Италии для нее бы закрылись, и она решила, что родина превыше всего.
Брижит идет против системы и проводит старость на своих условиях. Она воротит нос от ножей пластических хирургов (и все остальные части тела тоже), не придает значения своей внешности и костьми ложится на защиту животных. Львиную долю нажитого имущества она распродала на аукционах, дабы спонсировать деятельность своего фонда.
Годы идут, а Бардо остается своенравной бунтаркой, которая за словом в карман не полезет. Ей стабильно выписывают штрафы за расистские комментарии по отношению к исламским иммигрантам, а недавно она раскритиковала движение против сексуальных домогательств Me Too как лицемерное. По ее мнению, девушки специально флиртуют с продюсерами, чтобы получить роль, а затем строят из себя потерпевших. Также от Брижит достается на орехи всем, кто смеет обижать зверушек. В свое время схлопотала даже Софи Лорен, имевшая неосторожность рекламировать меховые изделия. Таким образом, между собой актрисы не дружат, что, впрочем, делает их противопоставление лишь более интересным.
Что смотреть с Софи Лорен:
"Чочара" (1960)
"Вчера, сегодня, завтра" (1963)
"Брак по-итальянски" (1964)
"Необычный день" (1977)
Что смотреть с Брижит Бардо:
"И Бог создал женщину" (1956)
"Парижанка" (1957)
"Истина" (1960)
"Презрение" (1963)