Вузы ушли в отрыв: почему университетам уже недостаточно ЕГЭ

В начале октября российские вузы опубликовали правила поступления на будущий год. Изменения можно было бы назвать косметическими, если бы не одно "но": проходные баллы снова подрастут. Небольшое повышение происходит каждый год, и даже сложилась группа вузов, чей минимальный проходной балл преодолел отметку 300 — максимальная оценка, которую можно получить по результатам трех испытаний ЕГЭ. Чтобы дать возможность абитуриентам заработать дополнительные очки, учебные заведения присуждают баллы за индивидуальные достижения, победы в олимпиадах, проводят собеседования. Значимость этих дополнительных оценок стремительно растет. Например, в РАНХиГС олимпиадники в этом году составляют 31% всех первокурсников, в РУДН все бюджетные места на юриспруденции заняли победители и призеры различных соревнований, аналогичная ситуация сложилась на некоторых факультетах ВШЭ, МГИМО, МФТИ и МГУ. Это наглядно демонстрирует, что результаты ЕГЭ уже не являются решающим фактором при поступлении в ведущие российские университеты. Число вузов с высоким минимальным проходным баллом будет расти, а значит, настало время для пересмотра системы оценки знаний абитуриентов. Десять лет назад число вузов, которым разрешено проводить вступительные испытания, резко сократилось — с 24 до 11. Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты получили особый статус длительного действия, они могут устанавливать собственные образовательные стандарты и проводить дополнительные экзамены по своему усмотрению. В настоящий момент кроме этих университетов право на собственные испытания абитуриентов имеют вузы, где есть специальности творческой профессиональной направленности (журналистика, актерское мастерство, архитектура и т. п.), а также некоторые учебные заведения, список которых утверждается постановлением правительства.

В число привилегированных вузов входят МГИМО, ГУ ВШЭ, РГГУ, МИФИ, Российская правовая академия Минюста и другие, они могут проводить собеседование или тестирование по своему выбору. Кроме них на право проводить собственные экзамены сегодня готовы претендовать еще несколько десятков динамично развивающихся российских университетов из крупнейших мегаполисов страны. Все они нуждаются в инструментах для точного отбора студентов. Надо отдать должное ЕГЭ. Введение единого госэкзамена позволило справиться с коррупцией и сделать прозрачным процесс поступления в университеты. Именно объективность оценки знаний и доступность высшего образования были принципиальными мотивами бывшего министра Владимира Филиппова. По сей день большинство вузов ориентируются на баллы ЕГЭ: преподаватели говорят, что разница между потоками со средним баллом, например, 70 и 75, видна невооруженным глазом. Тем не менее настало время радикально пересмотреть условия поступления в вузы, где баллов единого госэкзамена становится недостаточно.

Ведущие вузы должны проводить собственные экзамены, чтобы обеспечить набор самых талантливых и мотивированных абитуриентов. Но это право нужно заслужить

Подготовка к ЕГЭ и поступление в вуз — непростой период для любого выпускника. Но желающим попасть в престижный университет теперь предстоит одновременно готовиться к ЕГЭ, посещать репетиторов и специальные курсы, участвовать в олимпиадах, накапливать индивидуальные достижения — все это на фоне постоянного стресса: хватит баллов или нет. Многие абитуриенты просто выгорают в этой гонке за результатами. Став первокурсниками, вчерашние "умники и умницы" обнаруживают, что уже не понимают, зачем оказались именно на этом факультете. В самых престижных университетах ежегодно происходит отсев даже с бюджетных мест. Есть факультеты, где количество отчисленных на первых курсах достигает 8–10% от общего числа студентов.