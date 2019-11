Какое будущее в России у растительного мяса из США?

И все же продукция Beyond Meat и ее аналоги уже вполне жизнеспособны на рынках развитых стран. Речь идет в первую очередь про "богатый" домашний рынок США, на котором такой продукт продвигать намного проще. В настоящее время продукция Beyond Meat стоит дороже обычного мяса. Поэтому сейчас она может пользоваться спросом не как источник калорий, а лишь как имиджевый, инновационный или же полезный для здоровья продукт. Более того, потребление искусственного мяса органично укладывается в явный тренд на популяризацию здорового образа жизни и на попытки предотвращения тенденции к ожирению населения в развитых странах.

В этом плане хорошим примером является компания Apple Inc. (AAPL). Если ее товары продаются в разы дороже рядовой электроники при аналогичной функциональности, то и искусственное мясо вполне имеет право на сопоставимый успех в США, а затем и во всем мире. Критически важным условием для этого является хороший маркетинг и массированная продуманная реклама. Едва ли кто-то будет спорить, что американцы являются мастерами в этом деле.

Эффективная среднесрочная модель бизнеса для Beyond Meat может быть похожа на то, что делают PepsiCo, Inc. (PEP) и The Coca-Cola Company (KO). Их газированные напитки продаются по всему миру намного дороже себестоимости входящих в них компонентов. Однако подобный товар требует колоссальных прямых и косвенных рекламных расходов. В этом плане рыночный и финансовый успех компании Beyond Meat в решающей степени зависит от эффективности менеджмента и от контроля за издержками на продвижение продукта. Для современной экономики потребления в странах "золотого миллиарда" это вполне естественная ситуация.

Удачное IPO

Исходя из этого, критически важное направление приложения усилий заключается в борьбе за включение в меню крупных сетей фастфуда и за присутствие в продуктовых сетях. В этом плане уже имеются определенные успехи. Продукция Beyond Meat представлена в супермаркетах Kroger и Walmart. Ее можно заказать в таких предприятиях быстрого питания, как TGI Fridays, KFC, Carl's Jr. и других. Более того, не исключено, что продукты Beyond Meat будут использоваться при изготовлении еды для крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald's (MCD). Это стало бы для компании Beyond Meat настоящим пропуском на мировой рынок.

Несмотря на кажущееся богатство выбора, массовый потребитель все же вынужден "брать то, что дают". Если растительное мясо появится и сумеет удержаться в меню McDonald's, его почти неизбежно будет ожидать коммерческий успех. Начало оптовых поставок сырья Beyond Meat в столь крупную сеть позволило бы компании перейти к массовой реализации продукции по более низким ценам за счет резкого наращивания объемов производства. Однако подобная перспектива пока представляется лишь счастливой возможностью, которая еще не гарантирована.