"Рождество на двоих": почему фильму никогда не стать новогодней классикой

Ни один предновогодний сезон не обходится без какой-нибудь малозначительной комедии или мелодрамы, которые не очень амбициозны в своих целях: им нужно заставить вас почувствовать праздничное настроение, отвлечься от забот, ну и подзаработать немного (а лучше — много) денег. Лучше классики ("Один дома", "Реальная любовь", "Эта прекрасная жизнь" и, конечно же, "Крепкий орешек — 2"), кажется, ничего не придумали, и большинство новогодних детищ исчезают втуне, перевариваются киноиндустрией, которая на следующий год создаст что-нибудь такое же банальное и незапоминающееся. "Рождество на двоих" со стороны выглядит более вдумчивым проектом: мастер комедии Пол Фиг, который начал снимать фильмы про женщин еще до того, как это стало модно; всеми любимая Эмилия Кларк в качестве главной звезды; Эмма Томпсон в качестве продюсера и сценариста; красивый рождественский Лондон; красивая рождественская история любви и песни Джорджа Майкла вдобавок.

Решение назвать картину в честь одной из самых популярных новогодних песен (оригинальное название фильма "Last Christmas" — "Последнее Рождество"), этакого поп-культурного столпа, без которого нельзя представить ни один декабрь, можно посчитать, с одной стороны, ленивым, с другой — дерзким. Этакий абсолютный рождественский фильм по абсолютной рождественской песне

Это накладывает какую-никакую ответственность и формирует завышенные ожидания. Вообще тем, кто Джорджа Майкла недолюбливает, лучше поостеречься — в фильм включены все его хиты плюс одна новая песня, выпущенная уже после его смерти. Кларк играет незадачливую жительницу Лондона Кейт. У нее есть загадочная болезнь, о которой она никому не рассказывает, беспокойная эмигрантка мать (Эмма Томпсон), терпеливые и отзывчивые друзья, алкогольная зависимость и приложение для знакомств. Кейт очень хочет стать профессиональной певицей, но вместо этого работает не очень профессиональным эльфом в круглогодичном рождественском магазине под управлением ворчливой, но мягкосердечной Санты (Мишель Йео). Героиня не очень беспокоится о своем будущем и благополучии, как и о чувствах других людей. Но однажды встречает прекрасного улыбчивого незнакомца Тома (Генри Голдинг, звезда "Безумно богатых азиатов", так и не вышедших в прокат в России). Он обаятельно и без особых напрягов пытается научить Кейт уму-разуму и, конечно же, по ходу вызывает в сердце строптивой девушки романтические чувства.

На эту тему Режиссер Пол Фиг: мне неинтересны сильные персонажи

Сюжет "Рождества на двоих" начали бурно обсуждать сразу же после появления первого трейлера — даже в эти короткие две минуты отношения Кейт и Тома казались, мягко говоря, странными. Да и то, что фильм вдохновлен песней Джорджа Майкла, не давало интернет-пользователям покоя, поэтому трейлер и текст песни были подвергнуты тщательному анализу. У каждого была готова своя теория о том, что же все-таки между ними происходит. Странными эти отношения кажутся и при просмотре полнометражного фильма — язык не поворачивается назвать его романтическим, так как Кейт не вовлечена в отношения с Томом, как и не вовлечена и в другие сферы своей жизни: карьера, друзья, семья — обо всем этом понемногу говорится в фильме, но не настолько, чтобы это раскрыло нам личность героини, ее желания и устремления.

Образ Кейт, хоть и берет начало в Бриджет Джонс, лишен ее обаяния и непосредственности — Эмилия Кларк, при всем к ней уважении, до нее не дотягивает. Актриса слишком долго находилась в заложниках у невозмутимой матери драконов, поэтому она компенсирует это практически карикатурной экспрессивностью в других проектах