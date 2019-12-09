Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции — уникальный в своем роде многосторонний документ, охватывающий весь спектр относящихся к этой проблеме вопросов. Участниками Конвенции являются 186 государств, что позволяет говорить о поистине универсальном характере работы, которая ведется в рамках обязательств, взятых на себя государствами под эгидой КПК. Ни один другой подобный документ не смог собрать такого количества единомышленников, объединенных общей целью — противодействием коррупции. Сегодня эта тема приобретает особую актуальность. Все более очевидной становится связь коррупции с другими транснациональными угрозами, включая организованную преступность и наркотрафик.
Россия одной из первых присоединилась к КПК и неизменно играет самую активную роль в международном антикоррупционном сотрудничестве, что, в свою очередь, придает мощный импульс развитию и нашего национального законодательства, нацеленного на совершенствование организации и функционирования органов власти, укрепление гражданского согласия в обществе. Наша страна принимала деятельное участие во всех сессиях Конференции государств — участников КПК (главный руководящий орган Конвенции), а в 2016 году выступила в качестве принимающей стороны этого престижного форума. Тогда в Санкт-Петербург прибыли представители 162 стран, 21 международной организации и 88 НПО. Это был исключительно полезный опыт, который в значительной мере способствовал повышению международного авторитета России в деле борьбы с коррупцией.
Подготовку к одному из них наверняка могли видеть и жители российской столицы: на информационных экранах московского метрополитена были размещены материалы участников молодежного конкурса социальной рекламы "Вместе против коррупции!", проводившегося Генеральной прокуратурой Российской Федерации. На конкурсе были представлены работы из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и стран БРИКС. Большинство участников были, конечно, российские студенты и школьники.
Подобные проекты являются хорошим примером практической многосторонней работы по предупреждению коррупции. Но, безусловно, успех невозможен без изучения новых тенденций и вызовов и своевременной реакции на них. Это задачи, которые мы решаем каждый день.
Одним из таких достаточно новых направлений, занимающих все более заметное место, как на ооновском треке, так и в других форматах, является противодействие коррупции в спорте. В июне 2018 года, в привязке к проходившему в нашей стране чемпионату мира по футболу, Россией на венской ооновской площадке была организована международная конференция по вопросам противодействия коррупции в спорте. Мероприятие вызвало живой интерес, и, основываясь на успехе первой конференции, мы провели второе такое мероприятие в сентябре 2019 года. Россия, безусловно, не только сохранит эту тему в фокусе своего внимания, но и продолжит играть здесь самую активную роль.
Вместе с тем в настоящее время нельзя не замечать продолжающиеся попытки политизировать многосторонний диалог по антикоррупционной тематике, использовать его для наращивания политического давления на "неудобные" государства. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что наша страна всегда поддерживала конструктивный характер механизма обзора хода осуществления КПК, основанный на принципах равенства и уважения суверенитета государств-участников, прозрачности, беспристрастности и добровольности, словом, то, что в ООН называют "венским духом". Россия открыта к честной и взаимоуважительной работе со всеми партнерами, в том числе и на многосторонних площадках. Убеждены, что именно такой подход является наиболее действенным.
Хорошее подтверждение этому наша работа в рамках БРИКС — тема совместных усилий в борьбе с коррупцией является одним из приоритетов объединения, ежегодно находит отражение в итоговых документах встреч лидеров. Чуть менее пяти лет назад во время своего председательства Россия инициировала создание полноценного профильного формата — Рабочей группы БРИКС по антикоррупционному сотрудничеству. В Уфимской декларации лидеров, принятой в 2015 году, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР подтвердили стремление и готовность работать сообща на этом направлении. На регулярной основе проходят встречи наших экспертов, ведется работа по укреплению связей между компетентными органами наших стран, доброй традицией стала "сверка часов" и консолидация, где это возможно, позиций в преддверии крупных профильных мероприятий. За пять лет работы стороны наглядно продемонстрировали, что только равноправный диалог дает максимальный эффект.
В 2020 году, когда председательство в "пятерке" вновь перейдет к России, мы намерены сосредоточить усилия на координации позиций по вопросам борьбы с коррупцией в рамках различных многосторонних форумов, прежде всего, ООН и "Группы двадцати", усилении взаимодействия с партнерами по БРИКС в антикоррупционном образовании и просвещении, продолжении совместной работы по предотвращению коррупции в спорте. Важной частью нашей работы будет выработка общих подходов при подготовке к Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции, которая состоится в 2021 году.
Усиление взаимодействия с партнерами по БРИКС не значит, однако, что Россия будет уделять меньше внимания другим существующим сейчас форматам. Напротив, продолжая курс на сохранение центральной координирующей роли ооновских механизмов, наша страна стремится использовать любой полезный опыт для накопления и дополнения имеющихся антикоррупционных наработок через сотрудничество в рамках совершенно различных многосторонних инструментов.
Особенно интересным и перспективным представляется сотрудничество по линии "Группы двадцати". Спектр вопросов, которые участники группы держат в фокусе внимания, весьма широк, что позволяет охватить самые разные аспекты борьбы с коррупцией. Так, в 2019 году при японским председательстве были разработаны и приняты Принципы высокого уровня по эффективной защите лиц, сообщающих информацию о коррупции, "Сборник лучших практик по повышению прозрачности в инфраструктурном строительстве", началась работа по научному исследованию связи коррупции и экономических преступлений. В 2020 году председательство в "двадцатке" переходит к Саудовской Аравии. С Эр-Риядом на антикоррупционном треке у нас сложились весьма плодотворные, нацеленные на практический результат отношения сотрудничества, в связи с чем планируем активно работать по заявленным саудовскими партнерами приоритетам, включая вопросы разработки и реализации антикоррупционных стратегий и политики, использования современных технологий для укрепления честности и неподкупности, государственно-частного партнерства и повышения прозрачности приватизации.
Не менее активно развивается работа по линии Совета Европы.
В 2006 году Россия ратифицировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, а в 2007 году присоединилась к действующей в рамках СЕ Группе государств против коррупции (ГРЕКО). С тех пор Россия весьма успешно проходит предусмотренные ГРЕКО процедуры оценки по вопросам деятельности национальных органов, занимающихся предупреждением коррупции, предоставления иммунитета от уголовного преследования отдельным категориям должностных лиц, выявления, изъятия и конфискации доходов и имущества, полученных в результате коррупционных действий, криминализации преступных деяний и прозрачности финансирования политических партий, предупреждения коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров.
Россия также входит в Межгосударственный совет по противодействию коррупции (МСПК) в рамках Содружества Независимых Государств. По поручению МСПК эксперты из стран-членов разрабатывают проект Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции. Последнее заседание экспертной группы по согласованию проекта этого соглашения состоялось в Минске 3–4 декабря.
Работа в данной области ведется также по линии других региональных форматов, включая ОБСЕ. Поддерживаем усилия Организации по продвижению и имплементации в странах-членах передовых антикоррупционных международно-правовых стандартов и инструментов.
С 2005 г. Россия состоит в Рабочей группе Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности, а также учрежденной под ее эгидой Региональной сети АТЭС для правоохранительных органов. Сейчас в фокусе внимания этого формата находятся вопросы сотрудничества по предупреждению коррупции, установлению связи между отмыванием денег и коррупцией, меры защиты лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях.
Еще один важный многосторонний профильный формат — антикоррупционная Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития. Не являясь членом этой организации, Россия, тем не менее, с 2012 года участвует в Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок. Реализация этого документа идет по таким направлениям как создание институционального механизма для обеспечения борьбы с коррупцией, оказание правовой помощи иностранным государствам, модернизация национального законодательства в соответствии с требованиями Конвенции, а также адаптация правоприменительной практики. Как раз в эти дни в Париже обсуждается очередной доклад России о реализации положений Конвенции. Надеемся на его успешное утверждение, что позволит нашей стране перейти на следующий этап этого процесса.
Большое значение в деле предупреждения коррупции придаем научно-аналитическому подкреплению этой работы. В 2011 году в Вене на основании многостороннего соглашения была создана Международная антикоррупционная академия (МАА). В настоящее время ее членами являются 73 государства. Российская Федерация стала одним из соучредителей этой организации и играет активную роль в ее деятельности. Под эгидой МАА проходят образовательные курсы и программы по антикоррупционным исследованиям и по противодействию коррупции, коллективным действиям для частного сектора и деловой этике. Кроме того, Академия имеет трехмесячную стипендиальную программу в области антикоррупционных исследований для высококвалифицированных молодых ученых в сфере противодействия коррупции. На ежегодной основе за счет средств добровольного российского взноса в бюджет МАА организуется курс антикоррупционной подготовки для профильных специалистов из России и ближнего зарубежья, что является заметным вкладом в практическое развитие научной составляющей многостороннего антикоррупционного сотрудничества. В последнее время Академия испытывала определенные сложности, связанные с назревшей необходимостью реформирования системы ее управления, финансирования и администрирования. Сейчас, благодаря дополнительной финансовой поддержке со стороны России и ряда других стран, а также принятию программы развития Академии, предусматривающей в т.ч. укрепление ее научно-аналитической составляющей, ситуация выправляется. Считаем, что, оставаясь основным международным образовательным центром в области противодействия коррупции, МАА сможет также подкреплять качественными аналитическими материалами антикоррупционное сотрудничество по линии ООН, "Группы двадцати", оказывать методическое содействие странам-членам в развитии профильного законодательства.
Впрочем, научно-исследовательская и просветительская работа не ограничивается исключительно форматом МАА. С 2015 года Россия и Управление ООН по наркотикам и преступности успешно реализуют совместный проект в области антикоррупционного образования под эгидой Антикоррупционной академической инициативы. В ее рамках разработаны различные справочные пособия, например, типовой учебный курс по Конвенции ООН против коррупции, который в настоящее время адаптируется к российским образовательным стандартам, в ноябре в МГИМО в рамках этого проекта прошел второй Академический антикоррупционный симпозиум, в работе которого приняли участие свыше ста преподавателей профильных дисциплин, экспертов и студентов из разных стран. Аналогичный, теперь уже полноформатный тренинг запланирован весной будущего года.
Конечно, основная практическая работа по противодействию коррупции ведется на национальном уровне. Но в то же время очевидно, что координация усилий, обмен опытом, определение порядка международного взаимодействия делают эту работу более результативной. Поэтому Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным Президентом Российской Федерации, предусмотрено повышение эффективности международного сотрудничества в этой области, над чем мы совместно с другими компетентными ведомствами будем и дальше работать в рамках всех перечисленных выше форматов. А 9 декабря является прекрасным поводом еще раз вспомнить, что в этот день шестнадцать лет назад международное сообщество договорилось вместе бороться против коррупции. Продолжим эту работу на благо народа России.