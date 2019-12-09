Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции — уникальный в своем роде многосторонний документ, охватывающий весь спектр относящихся к этой проблеме вопросов. Участниками Конвенции являются 186 государств, что позволяет говорить о поистине универсальном характере работы, которая ведется в рамках обязательств, взятых на себя государствами под эгидой КПК. Ни один другой подобный документ не смог собрать такого количества единомышленников, объединенных общей целью — противодействием коррупции. Сегодня эта тема приобретает особую актуальность. Все более очевидной становится связь коррупции с другими транснациональными угрозами, включая организованную преступность и наркотрафик. Россия одной из первых присоединилась к КПК и неизменно играет самую активную роль в международном антикоррупционном сотрудничестве, что, в свою очередь, придает мощный импульс развитию и нашего национального законодательства, нацеленного на совершенствование организации и функционирования органов власти, укрепление гражданского согласия в обществе. Наша страна принимала деятельное участие во всех сессиях Конференции государств — участников КПК (главный руководящий орган Конвенции), а в 2016 году выступила в качестве принимающей стороны этого престижного форума. Тогда в Санкт-Петербург прибыли представители 162 стран, 21 международной организации и 88 НПО. Это был исключительно полезный опыт, который в значительной мере способствовал повышению международного авторитета России в деле борьбы с коррупцией.

Очередная сессия КПК пройдет в декабре этого года в Абу-Даби, где Россия проведет сразу несколько специальных мероприятий по антикоррупционной тематике

Подготовку к одному из них наверняка могли видеть и жители российской столицы: на информационных экранах московского метрополитена были размещены материалы участников молодежного конкурса социальной рекламы "Вместе против коррупции!", проводившегося Генеральной прокуратурой Российской Федерации. На конкурсе были представлены работы из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и стран БРИКС. Большинство участников были, конечно, российские студенты и школьники. Подобные проекты являются хорошим примером практической многосторонней работы по предупреждению коррупции. Но, безусловно, успех невозможен без изучения новых тенденций и вызовов и своевременной реакции на них. Это задачи, которые мы решаем каждый день. Одним из таких достаточно новых направлений, занимающих все более заметное место, как на ооновском треке, так и в других форматах, является противодействие коррупции в спорте. В июне 2018 года, в привязке к проходившему в нашей стране чемпионату мира по футболу, Россией на венской ооновской площадке была организована международная конференция по вопросам противодействия коррупции в спорте. Мероприятие вызвало живой интерес, и, основываясь на успехе первой конференции, мы провели второе такое мероприятие в сентябре 2019 года. Россия, безусловно, не только сохранит эту тему в фокусе своего внимания, но и продолжит играть здесь самую активную роль.

В качестве одного из путей дальнейшего развития международного сотрудничества в противодействии коррупции в спорте сейчас обсуждается предложенная Россией инициатива учреждения под эгидой ООН специального форума, где в открытом и практическом диалоге страны могли бы гармонизировать свои подходы и усилия на этом направлении

Вместе с тем в настоящее время нельзя не замечать продолжающиеся попытки политизировать многосторонний диалог по антикоррупционной тематике, использовать его для наращивания политического давления на "неудобные" государства. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что наша страна всегда поддерживала конструктивный характер механизма обзора хода осуществления КПК, основанный на принципах равенства и уважения суверенитета государств-участников, прозрачности, беспристрастности и добровольности, словом, то, что в ООН называют "венским духом". Россия открыта к честной и взаимоуважительной работе со всеми партнерами, в том числе и на многосторонних площадках. Убеждены, что именно такой подход является наиболее действенным. Хорошее подтверждение этому наша работа в рамках БРИКС — тема совместных усилий в борьбе с коррупцией является одним из приоритетов объединения, ежегодно находит отражение в итоговых документах встреч лидеров. Чуть менее пяти лет назад во время своего председательства Россия инициировала создание полноценного профильного формата — Рабочей группы БРИКС по антикоррупционному сотрудничеству. В Уфимской декларации лидеров, принятой в 2015 году, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР подтвердили стремление и готовность работать сообща на этом направлении. На регулярной основе проходят встречи наших экспертов, ведется работа по укреплению связей между компетентными органами наших стран, доброй традицией стала "сверка часов" и консолидация, где это возможно, позиций в преддверии крупных профильных мероприятий. За пять лет работы стороны наглядно продемонстрировали, что только равноправный диалог дает максимальный эффект. В 2020 году, когда председательство в "пятерке" вновь перейдет к России, мы намерены сосредоточить усилия на координации позиций по вопросам борьбы с коррупцией в рамках различных многосторонних форумов, прежде всего, ООН и "Группы двадцати", усилении взаимодействия с партнерами по БРИКС в антикоррупционном образовании и просвещении, продолжении совместной работы по предотвращению коррупции в спорте. Важной частью нашей работы будет выработка общих подходов при подготовке к Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции, которая состоится в 2021 году. Усиление взаимодействия с партнерами по БРИКС не значит, однако, что Россия будет уделять меньше внимания другим существующим сейчас форматам. Напротив, продолжая курс на сохранение центральной координирующей роли ооновских механизмов, наша страна стремится использовать любой полезный опыт для накопления и дополнения имеющихся антикоррупционных наработок через сотрудничество в рамках совершенно различных многосторонних инструментов. Особенно интересным и перспективным представляется сотрудничество по линии "Группы двадцати". Спектр вопросов, которые участники группы держат в фокусе внимания, весьма широк, что позволяет охватить самые разные аспекты борьбы с коррупцией. Так, в 2019 году при японским председательстве были разработаны и приняты Принципы высокого уровня по эффективной защите лиц, сообщающих информацию о коррупции, "Сборник лучших практик по повышению прозрачности в инфраструктурном строительстве", началась работа по научному исследованию связи коррупции и экономических преступлений. В 2020 году председательство в "двадцатке" переходит к Саудовской Аравии. С Эр-Риядом на антикоррупционном треке у нас сложились весьма плодотворные, нацеленные на практический результат отношения сотрудничества, в связи с чем планируем активно работать по заявленным саудовскими партнерами приоритетам, включая вопросы разработки и реализации антикоррупционных стратегий и политики, использования современных технологий для укрепления честности и неподкупности, государственно-частного партнерства и повышения прозрачности приватизации.

По всем этим вопросам у России имеется обширный опыт, которым она готова делиться