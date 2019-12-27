Пророк не в своем отечестве. К юбилею автора "Я, робот" Айзека Азимова

Айзек Азимов — один из самых известных фантастов ХХ века. За свою весьма долгую жизнь написал более 500 романов, повестей, рассказов и просветительских текстов — их не берутся сосчитать и азимовские биографы.

Лекции, романы, повести, путеводители по науке, Библии, Шекспиру и истории, космические детективы и сказки о роботах — Айзек Азимов был, пожалуй, одним из самых продуктивных писателей своего времени. А еще обожаемым студентами профессором биохимии в Бостонском университете и просветителем, издавшим невероятное количество популярных научных проспектов. Его прозвали "печатной машинкой": редко когда ему удавалось, сев за стол, встать из-за него без готовой книжки. И даже те, кто сегодня эти книги не читает, волей-неволей используют придуманные им слова и понятия ("роботехника", "позитронный") и знают сформулированные им три закона роботехники: робот не может навредить человеку, должен жить по правилам и заботиться о своей безопасности, пока это не противоречит первому и второму закону. Более того: мы все живем в придуманном Азимовым мире, где технологический прогресс не слишком нас тревожит, а в будущее можно смотреть со сдержанным оптимизмом. И если мы не боимся, что на нас нападут роботы или нас завоюют инопланетяне, то, возможно, этим мы обязаны именно Азимову. Начало пути Исаак Юдович Азимов родился в селе Петровичи Смоленской области молодой Российской Социалистической Республики. Но этой родины он почти не помнил: ему было три года, когда родители увезли его в США. "В чемодане", как говорил сам Азимов и, кажется, не слишком грешил против истины. Путешествие окончилось в Бруклине, где отец открыл кондитерскую лавку, а сыну велел постигать премудрости учебы. К этому времени Азимов говорил на идише, знал всего несколько слов на английском и с увлечением читал Шолом-Алейхема. Подделав свидетельство о рождении, родители уже в пять лет отправили его в школу. В школе молодой Айзек учился без труда — уже тогда оказалось, что у него уникальная память и все прочитанное он запоминает с первого раза. Позже он еще не раз будет поражать собеседников способностью вынимать любой факт из головы, словно ходячая Википедия. Школу в итоге он окончил в пятнадцать, перескакивая через старшие классы, и единственное замечание в его почти безупречном аттестате было за поведение — будущий писатель болтал на уроках. В освобожденное от зубрежки время Айзек Азимов запойно читал. В семь лет он уже был записан в местную библиотеку. Он никогда не читал сказки, его влекли мифы и герои, и он нашел их в древнегреческом эпосе, а литературные совершенства — в томе Шекспира. Еще до того, как он начал зачитываться журналами фантастики в отцовской лавке, Азимов знал наизусть "Илиаду" и "Гамлета".

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В автобиографии он предполагает, что наверняка верил и в греческих героев, и в датского принца, как другие верят в Санта-Клауса. Тем большим откровением оказались первые истории, где все было так явно вымышлено, — рассказы из журналов научной фантастики. Отец поначалу это чтение запрещал — что еще за рассказы да фантастика?.. Но Айзеку удалось убедить его, что журналы, в названии которых есть слово "Наука", не только развлекательны, но и полезны ему как будущему ученому. Ученым Айзек Азимов, правда, стал не сразу. Сначала он мечтал стать медиком, но так и не смог побороть страха перед кровью. Увидев иголку, он в буквальном смысле падал в обморок. В наше время его назвали бы образцовым гиком. Невероятно развитый интеллектуально, он так и не научился плавать и кататься на велосипеде, а когда в 1940 году повел будущую жену на свидание кататься на аттракционах, чуть там же и не умер от неподдельного ужаса. Шутка ли — писатель, всю свою жизнь описывающий космические полеты, сам панически боялся летать и только два раза в жизни оказывался на борту самолета во время военной службы. Зато его самый знаменитый рассказ "Приход ночи", в котором целую планету сводит с ума открывающийся раз в две тысячи лет вид бесконечных звезд, вполне можно считать автобиографическим: писатель боялся открытых пространств и мог работать только в комнатах без окон. Когда стало ясно, что медицинский доктор из Азимова не выйдет, он решил стать доктором наук и поступить на химическое отделение Колумбийского университета. В первый год его не взяли, и виновата была литература: во вступительном сочинении Азимов красочно расписал свою болтливость и вспыльчивость. Он поступил только через год, в 1936 году, но быстро нагнал отставание: в 1939-м он стал бакалавром химических наук, в 1941-м — магистром, а после перерыва на войну уже сам читал лекции в Бостонском университете, где в 1978 году его, наконец, назовут профессором. Точно таким же, не моментальным, но и не слишком тернистым, был путь Айзека Азимова к литературному успеху. Свой первый роман, историю о мальчике в провинциальном городе, он начал писать в 11 лет. И не закончил. Но когда рассказывал ее друзьям, те так рьяно требовали продолжения, что Азимов убедился в своих литературных талантах. Оставалось убедить в них того самого единственного редактора, который станет для Азимова проводником в литературный мир. Знания и роботы В 1938 году пост главного редактора журнала Astounding SF занял Джон Ф. Кэмпбелл, двадцативосьмилетний, но уже легендарный. Восемнадцатилетний Азимов преклонялся перед ним настолько, что лично относил свои юношеские опыты в редакцию. Хотя их уже с радостью печатали другие журналы, Кэмпбелл отвергал одну историю за другой. Но зато проводил с начинающим фантастом часовые беседы, и первые рассказы Азимова были написаны не без его влияния. Оценить это влияние трудно: Азимов утверждал, что Кэмпбеллу принадлежат и знаменитые три закона роботехники, и идея "Прихода ночи". Кэмпбелл отвечал, что только помог вычленить законы роботехники из уже написанных писателем рассказов, а что до идей, так он подсказывал идеи многим писателям, но только один из них оказался Азимовым. Несомненно одно — в беседах юного фантаста и редактора сложились и главные темы, и убеждения молодого Азимова. Многое из того, что он напишет позже, станет продолжением тех самых разговоров. Две главные темы его ранних рассказов: знания и роботы — это все Кэмпбелл. В "Приходе ночи" существовавшая на планете Калгаш цивилизация раз в 2049 лет погибала, увидев звезды. Задачей героев рассказа было понять, почему это происходит, и сохранить цивилизацию через темные века. Из этого рассказа затем вырастет, пожалуй, главное произведение Азимова — космоопера "Основание", в которой психоисторики, рассчитав неизбежное падение Империи, создают организацию по сохранению ее науки и культуры для будущего возрождения.

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