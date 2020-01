Много белка и кладезь витаминов: бобовые снова в моде

В российских ресторанах, которые входят в самый престижный рейтинг гастрономических заведений в мире — The World’s Best Restaurants, тоже не обходят стороной тренд на бобовые. Например, в московском проекте современной российской кухни White Rabbit Владимира Мухина, занявшем самое высокое, 13-е место, можно отведать борщ с печеной фасолью, жареными карасями и сметаной и судака со стручковой фасолью, яйцом пашот и соусом "белое вино". А в ресторане Twins Garden братьев Березуцких, придерживающемся безотходной концепции zero waste, подают салат с запеченной уткой, фасолью, кукурузой и томатами и говяжью грудинку, томленную в русской печи с красными перцами и зеленой фасолью.

"Бессара" — марокканский гороховый суп-пюре с кумином и паприкой

Раньше гороховый суп ассоциировался у меня с чем-то очень сложным — дома его готовили с копченостями, колдовали часа два и оставляли еще на столько же хорошенько настояться. Всему виной стереотип, что суп только лишь из гороха да еще на воде — абсолютно невкусная затея. А вот в Марокко это блюдо делают волшебным всего лишь тремя щепотками специй. И активной готовки — всего 5–10 минут.

Что нужно (на 4 порции):