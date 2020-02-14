Цветная капуста. Долгий путь к признанию

У цветной капусты по-настоящему сказочная история. Казалось, что ее судьба как скучного и безвкусного овоща определена безвозвратно. Кулинарный репертуар можно было пересчитать по пальцам: кинуть в суп, запечь просто так или в сливках с сыром, отварить, а потом обжарить в сливочном масле или панировочных сухарях или же залить яйцом. Но, как по мановению волшебной палочки, всего лишь за несколько последних лет цветная капуста с легкостью отбросила свои обидные эпитеты и стала одним из самых популярных и почитаемых продуктов в мире. Вместо крупы и жаркого Известный израильский шеф-повар Эяль Шани впервые перестал разбирать цветную капусту на части и сделал ее главной героиней стола — запек целиком, представил в качестве эффектной альтернативы жаркому и подал с ножами для стейка. Эта очень простая и вкусная идея приготовления овоща вмиг разлетелась по миру и полюбилась как профессиональным поварам, так и домашним кулинарам.

Рецепт удивительно простой, но ему важно точно следовать — иначе ничего не получится. Разогрейте духовку до 220 С°. Возьмите маленький или средний кочан — чем меньше, тем слаще — и аккуратно подрежьте кочерыжку так, чтобы цветная капуста стояла устойчиво, но листья не облетели. Затем положите ее в кастрюлю, залейте фильтрованной водой, посолите из расчета 10 граммов соли на 1 литр воды, накройте крышкой, доведите до кипения и варите на среднем огне 10–15 минут — в зависимости от размера овоща. Потом слейте всю воду, подождите, пока капуста немного остынет, и покройте ее небольшим количеством оливкового масла. Тут Шани делится секретом: для этого смажьте руки маслом, избавьтесь от излишка и "помассируйте" цветную капусту. Вариант с кулинарной кисточкой или разбрызгиванием масла из бутылки даст совершенно другой эффект. Затем посолите кочан, положите его на противень на бумагу для выпечки, поставьте в центр духовки и запекайте до тех пор, пока верх не станет золотисто-коричневым. Снаружи капуста получается хрустящей, а внутри — мягкая, как сливочное масло.

Еще одно изумительное изобретение последних лет и очень популярный мировой тренд — делать из цветной капусты… крупы. Приверженцы здорового образа жизни обнаружили, что овощ может легко заменить тяжелый калорийный и крахмалистый белый рис и составить конкуренцию кускусу и булгуру, которые производятся из пшеницы и содержат глютен. За счет серьезной промышленной обработки в этих крупах практически не остается полезных веществ, что не скажешь о богатой витаминами и минералами цветной капусте, которую, например, в салатах даже не обязательно готовить. А любимые блюда, например ризотто, получаются в несколько раз быстрее. Сделать крупу из цветной капусты очень просто. Помойте овощ, хорошо просушите и удалите зеленые листья. Затем порежьте крупными кусками и потрите на крупной терке (на которой чаще всего трем морковь). Чтобы сэкономить время, можно разделить цветную капусту на соцветия и измельчить в блендере на пульсовом режиме, чтобы не упустить момент, когда "рис" начнет превращаться в пюре. Выложите крупу на бумажное полотенце и хорошенько промокните, чтобы избавиться от лишней влаги. Ее лучше готовить сразу, так как у полежавшей цветной капусты появляется неприятный серный запах. Как вариант — сразу же заморозить "рис" и хранить не больше одного месяца. Сырой крупой из цветной капусты мне нравится заменять булгур в ливанском салате табуле и рис в японских роллах. А если ее готовить, то люблю обжарить в течение 6–10 минут до аппетитного золотистого цвета в оливковом масле с чесноком, хлопьями красного перца чили и солью, а затем полить свежевыжатым лимонным соком и посыпать мелконарезенной петрушкой. Иногда в это блюдо я добавляю немного томатов и зеленых оливок.

Волшебный срез Еще одна причина, которой цветная капуста обязана своей популярности, — мода на здоровый образ жизни. В цветной капусте мало калорий — практически в пять раз меньше, чем в крупах. В ней много витаминов С, К, B6 и фолиевой кислоты, которые отвечают за крепкий иммунитет и нервную систему и помогают организму строить новые здоровые клетки. А самое главное — в ней содержатся противораковые вещества, в том числе мощнейший антиоксидант кверцитин, который защищает здоровые клетки от разрушающих свободных радикалов. Но и это еще не все. Буквально полгода назад цветную капусту захватил еще один тренд. Оказалось, что в ней есть сульфорафан, который также защищает от рака и имеет сильный антибактериальный и детокс-эффект. Больше всего его в сыром овоще. Но есть и хорошая новость — если разрезать цветную капусту на кусочки или соцветия и оставить всего лишь на 40 минут, сульфорафан успеет выделиться и никуда не денется после варки, обжаривания, запекания или готовки на пару. Это волшебное правило работает и с другими крестоцветными — брокколи, капустой кольраби и кресс-салатом. Кстати, сезон цветной капусты — в самом разгаре, и сейчас в ней содержится максимум пользы. Пикантный салат из сырой цветной капусты Если хочется испытать кулинарное удивление, попробуйте приготовить этот салат. В нем всего три ингредиента: цветная капуста, зеленый лук и изюм. А весь секрет — в необычной и интенсивной заправке, которая сочетает сразу три вкуса — сладкий, кислый и соленый — и приятную остроту горчицы и красного перца чили. Ингредиенты не проходят термическую обработку, поэтому в них сохраняется максимум витаминов и минералов. Что нужно (на 4 порции): цветная капуста — 1 небольшой кочан

зеленый лук — 7–8 перьев

золотой изюм (лучше всего — джамбо) — небольшая горсть

королевские финики — 2 шт.

чеснок — 1 зубчик

оливковое масло первого холодного отжима extra virgin — 6 ст. л.

дижонская горчица — 1 ст. л.

уксус яблочный 6% или из белого вина — 2 ст. л. (если горчица сладкая, то можно добавить побольше или скомпенсировать лимонным соком)

красный перец чили хлопьями — 1 щепотка (можно заменить любым другим перцем)

морская йодированная соль — по вкусу

Что делать: Мелко нарезать чеснок, положить в маленькую миску, залить оливковым маслом и дать постоять как минимум 20 минут, но лучше подольше — один-два часа.

Если изюм жесткий, замочить его в фильтрованной воде на 20–30 минут. Затем слить воду.

Удалить косточки у фиников и замочить их в фильтрованной воде на 20–30 минут. Затем слить воду.

Хорошо помыть цветную капусту, отрезать соцветия от кочерыжки и оборвать листочки у соцветий. Нарезать каждое соцветие максимально тонкими ломтиками.

Помыть и просушить бумажным полотенцем зеленый лук. Нарезать колечками. Добавить к цветной капусте зеленый лук и изюм.

Слить оливковое масло в чашу измельчителя, задержав чеснок — он больше не понадобится. Добавить дижонскую горчицу, уксус, финики, красный перец и соль по вкусу. Смешать до однородной консистенции.

Заправить салат соусом и аккуратно перемешать.

Оставить салат мариноваться как минимум на два часа, но лучше на ночь — тогда убрать в холодильник. Этот шаг кардинально влияет на вкус. И если сначала кажется, что соус очень кислый, вся кислота испарится. Перед подачей обязательно попробуйте салат на соль и кислинку (я иногда добавляю несколько капель свежевыжатого лимонного сока) и освежите цвет небольшим количеством зеленого лука. Цветная капуста высокого полета В классической высокой кухне цветная капуста чаще всего сопровождала рыбу или морепродукты. Но за последние несколько лет лучшие шеф-повара мира сделали из нее звезду — во многом благодаря аппетитному виду соцветий, способности держать форму, принимать разный цвет и сочетаться с огромным количеством других ингредиентов. Рене Редзепи — основатель датского ресторана "Нома", который получил две звезды Мишлен, — карамелизует кочан с тимьяном и сосновыми иголками и подает с отварными листьями цветной капусты, соусом из молочной сыворотки с лимонным соком и хвойным маслом и взбитыми сливками из хрена. Вегетарианский мишленовский ресторан "Никс" в Нью-Йорке предлагает попробовать овощ на азиатский манер — хрустящую темпуру с булочками на пару и домашними соленьями. А британский шеф-повар Гордон Рамзи, чьи рестораны удостоились 16 звезд Мишлен, готовит из цветной капусты стейки с соусом из оливок и белых грибов.

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Но, пожалуй, самое удивительное блюдо из цветной капусты вы встретите в итальянском ресторане "Реале" с тремя звездами Мишлен — на тарелке подадут лишь одно маленькое соцветие. Но, конечно, оно непростое. В ходе кулинарных экспериментов шеф-повар Нико Ромито открыл, что у цветной капусты очень любопытный вкус — идеальное сочетание сладости и кислинки. Но почувствовать его, приготовив цветную капусту обычным способом — на пару или варкой, — нельзя. Для раскрытия вкуса он использует уникальную технику "созревания" — этот процесс чем-то напоминает ферментацию, но без участия кислорода. Сначала Ромито готовит овощ на пару, затем выдерживает четыре-пять дней. Нижнюю часть кочана блендирует, вытягивает из пюре насыщенную жидкость и часть выпаривает кипячением до консистенции густой глазури. Затем он режет свежую цветную капусту на очень тонкие ломтики, обжаривает на сковороде в жидкости от первой капусты и измельчает — получаются "хлебные крошки". После чего шеф смачивает готовую цветную капусту в жидкости и разогревает в духовке до золотистого цвета, как будто делает гратен, при этом у овоща появляется дополнительный привкус дымка.