2+2+2 = современная высшая школа? Что такое отложенный выбор студентов

С точки зрения важных структурных реформ российское высшее образование обычно на пять-десять лет отстает от авангарда, однако с инициативой "2+2+2" мы неожиданно оказались впереди Западной Европы. Мы внедряем то, о чем в большинстве стран только говорят.

В послании Федеральному собранию в январе этого года Владимир Путин заявил о необходимости большей гибкости высшей школы для лучшего соответствия меняющемуся рынку труда и предложил предоставить студентам возможность выбирать направление профессиональной подготовки начиная с третьего года обучения, а не с первого, как сейчас. Нынешняя схема "4+2" — бакалавриат плюс магистратура — в таком случае превратится в "2+2+2". В эту схему заложен целый ряд инноваций для российского высшего образования. Во-первых, отложенный выбор, то есть возможность определить направление подготовки после окончания второго курса, а не при поступлении. Во-вторых, идея подготовки выпускников, которые смогут гибко встраиваться в рынок труда за счет широкой образовательной базы. В-третьих, мобильность. Мы привыкли, что вся образовательная траектория проходит в одном вузе. Однако смена среды, подходов и людей вокруг создает дополнительный стимул для развития компетенций. Должна появиться возможность смены университета после первой "двойки" и необходимость после второй — поступление на магистратуру в другой вуз. Наконец, в университетах, которые будут играть в "2+2+2" всерьез, произойдут более глубокие изменения методик и форматов. Это окажет влияние на всех: студентов, преподавателей, администрацию. Два подхода и рынок труда Подход, стоящий за схемой "2+2+2", сформировался в США в первой половине XX века. Тогда создателям образовательного процесса топовых вузов нужно было ответить на два вызова одновременно: необходимость широкого мировоззрения и профессиональных компетенций у выпускников. Схема "от общего к частному", от общеобразовательных курсов к более узкой специализации, оказалась наиболее продуктивной и востребованной среди студентов. Сейчас примерно 10% американских вузов работают так, еще 25% используют элементы схемы для элитных подразделений. Примерно в то же время в СССР в целях быстрой индустриализации была создана строгая система разделения труда, где каждый выполнял свою конкретную задачу, а специалистов готовили под конкретное рабочее место. В странах Западной Европы, несмотря на отличия экономических систем, происходили похожие процессы. Ключевая разница здесь в степени университетской автономии. Американские университеты самостоятельно принимают решения касательно организации своего образовательного процесса, в то время как на нашей стороне Атлантического океана государственное регулирование намного жестче. Однако общемировой тренд — на автономизацию университетов. Чем более самостоятелен вуз, тем быстрее он реагирует на изменения во внешней среде, включая рынок труда. А рынок труда становится все более подвижным. В современном мире, если человека можно идеально подготовить под какое-то рабочее место, высока вероятность, что именно этот тип деятельности будет автоматизирован и специалисты окажутся ненужными. Отсюда отчасти большое общемировое движение по усилению общеобразовательного блока — в континентальной Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке, где их раньше не было, появляется все больше программ свободного образования, делающих ставку на формирование целостной личности. Так, только в Европе количество таких программ выросло за последние 30 лет в несколько раз; сейчас их около сотни. Растет количество курсов по выбору, и образовательные траектории становятся все более гибкими. Отложенный выбор появляется в разных форматах. Так функционируют элитные образовательные программы, экспериментальный Университет Люнебурга Леуфана в Германии, испанская grado abierto ("открытая степень"). В России наиболее известные примеры использования подхода "2+2+2" — Тюменский государственный университет и Смольный институт в СПбГУ. Что изменится для студента и преподавателя Если схема "2+2+2" станет нормой, это должно повысить востребованность выпускников на рынке и снизить количество отчислений из-за неправильного выбора направления. Но самые серьезные изменения произойдут в повседневной деятельности университетов, например в отношениях между преподавателями и студентами. Студенты смогут самостоятельно строить свою образовательную траекторию, выбирать курсы в пространстве университета.

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Важнее, что будут выбираться курсы разных факультетов. Преподаватель превратится из необходимого зла, через которое нужно "пройти", в партнера в образовательном процессе. Студенты будут более требовательны, но с ними будет интереснее разговаривать. В большинстве случаев, если студент находится в аудитории, это будет означать, что он выбрал курс осознанно, предварительно изучив свои возможности. Для первых двух лет не нужны стабильные учебные группы. Композиция студентов в аудитории будет постоянно меняться. На каждом образовательном курсе нужно будет зарабатывать себе авторитет заново, а понимание себя — отстраивать не от направления подготовки ("я химик" или "я психолог"), а от своих индивидуальных интеллектуальных позиций и предпочтений. Выбор повышает уровень ответственности за свое образование. К тому же у людей, имеющих собственные цели, всегда выше статус. Это не значит, что преподаватели и администраторы сразу начнут действительно относиться к студентам как к партнерам. Для такой перестройки понадобится много лет. А вот для того, чтобы изменились студенты, много времени не потребуется. Поступившим на первый курс будет известна только новая система. Сложнее будет тем студентам, которые обучаются сейчас, — им придется пережить тяжелый переходный период. Вузы могут отчасти снизить их дискомфорт за счет разработки конкретных решений для студентов второго, третьего и четвертого курсов. Риски нового подхода Для того чтобы функционировать эффективно, введение "2+2+2" должно повлечь за собой целую серию законодательных и организационных изменений. В частности, должна появиться возможность поступать не на конкретное направление подготовки, а в пространство университета в целом — так, студенты поступают в Чикагский университет, а не на историю искусства, в Университет Люнебурга Леуфана, а не на юриспруденцию. В противном случае остается ненужная до второго курса привязка к факультету или кафедре и проблемы с переводом с направления, на котором больше бюджетных мест, на направление, на котором меньше. Без этого администрирование перехода на другое направление будет либо происходить в режиме ручного управления, либо просто сымитировано.

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