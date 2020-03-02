Как на курорте? Карантинный центр в Сингапуре изнутри

Евгений Соловьев — о том, где и как власти Сингапура обустраивают карантинные центры, в которые помещают людей с подозрением на новый коронавирус

Первый инфицированный новым коронавирусом был обнаружен в Сингапуре 23 января — это был мужчина из китайского Уханя, который прибыл в страну в составе туристической группы. С каждым днем число заболевших росло, и в конечном итоге власти сообщили, что вирус перестал быть "импортированным" и начал курсировать уже непосредственно между жителями Сингапура.

Описание Сингапур, 28 февраля 2020 года © EPA-EFE/WALLACE WOON

Правительство еще до первого подтвержденного случая сформировало межведомственную рабочую группу, которую возглавили министры здравоохранения и национального развития. Когда число заболевших выросло, власти объявили оранжевый уровень угрозы, который предшествует наивысшему, когда объявляется пандемия. Сразу же после выявления первого случая в республике был задействован специальный план реагирования на вспышки опасных заболеваний, который начал создаваться вскоре после вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Тогда эта болезнь унесла в Сингапуре жизни 33 человек, а более 230 были инфицированы, и это стало одним из самых высоких показателей за пределами Китая. Основной причиной этого, как признали власти, оказалась неготовность государства эффективно и оперативно реагировать на подобные угрозы. Одним из главных пунктов этого плана стало разворачивание государственных карантинных центров. В Министерстве общественного развития и по делам семьи Сингапура мне рассказали, что подобные центры создаются в течение нескольких дней в отдельных зданиях студенческих общежитий, хостелах, обычных общежитий, например предназначенных для рабочих, или же в государственных курортных центрах. В общей сложности там может быть размещено одновременно около двух тысяч человек. Карантин или отель? Государственные карантинные центры, как уже понятно из названия, не предназначены для уже инфицированных. В них размещают, например, тех, кто возвращается из Китая, а сейчас и из других потенциально опасных стран — Республики Корея и Японии. Или же тех, кто был в контакте с зараженными. Все они будут находиться под круглосуточным наблюдением в течение 14 дней. Правда, существует и альтернатива — домашний карантин. Но чтобы остаться дома, нужно обеспечить ряд условий, среди которых — необходимость иметь отдельную комнату со своим собственным санузлом и запрет покидать помещение. После недельных ожиданий и постоянных напоминаний власти все же разрешили мне посетить один из таких карантинных центров, который расположен в небольшой гостинице, похожей на курорт. На данный момент он пустует, но, как говорят сотрудники, в течение двух-трех часов готов принять "постояльцев".

Первое впечатление, когда попадаешь на территорию центра, — это действительно курортный отель. Множество деревьев и цветов, пение птиц, хороший бассейн с игровой площадкой для детей. Да и сама гостиница расположена в десятках метров от моря, поэтому из некоторых домиков открывается прекрасный вид на побережье. Домики, где предстоит кому-то провести в изоляции две недели, похожи на тропические бунгало, в некоторых есть балконы, террасы, выходы к бассейну. Конечно, курортная инфраструктура недоступна помещенным на карантин, но зато, на мой взгляд, не создается депрессивная атмосфера при нахождении здесь 14 суток.

'Евгений Соловьев/ТАСС'

Каждый домик, а их здесь около 30, имеет собственный небольшой внутренний дворик, куда выходят четыре отдельные комнаты. Комнаты преимущественно одноместные, но там могут находиться взрослый с ребенком. Сотрудники разрешили посетить две стандартные комнаты. По их словам, помещения не готовились к приезду журналистов, а выглядят именно так, как и для постояльцев на карантине. Каждая комната оборудована собственным санузлом, кондиционером, есть питьевая вода, чай, кофе, шоколад. Запасы всего пополняются по мере необходимости. Правда, нет телевизора. Но как ответили мне сотрудники центра: "А кто сейчас его смотрит?.. Зато у нас здесь везде бесплатный Wi-Fi, никто не запрещает пользоваться компьютерами, планшетами или телефонами". "Питание — трехразовое, предусмотрен разнообразный набор блюд, конечно, без изысков, но вполне съедобно", — заверили представители центра. Важно пояснить, что человек, вне зависимости от гражданства, попадая на такой карантин, не оплачивает ни копейки. Хотя во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году нужно было платить по 25 сингапурских долларов ($18) в сутки. Более того, работодатель продолжает выплачивать зарплату своему сотруднику в случае вынужденной изоляции. На такой случай власти подготовили специальный пакет поддержки предприятий, который предусматривает компенсацию работодателю в размере 100 сингапурских долларов ($72) в сутки на человека. То же самое касается и индивидуальных предпринимателей — государство на период карантина будет выплачивать им такую же сумму.

Охрана повсюду Уже на входе в гостиницу сталкиваешься с многочисленной охраной, а сам въезд полностью блокирован. В этот момент понимаешь, что попадаешь не просто на курорт, а в особое место. Охрану осуществляет государственная компания Certis, которая фактически является частью правоохранительных органов и занимается вооруженной охраной различных государственных и правительственных учреждений. Кроме того, обеспечивает безопасность аэропорта, занимается инкассацией и прочее.

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"Здесь находятся около 200 сотрудников нашей компании, которые патрулируют этот центр, работая посменно", — рассказал мне старший вице-президент, руководитель департамента физической защиты компании Бэнни Лим. "В их задачи входит как обеспечение внешней безопасности, так и контроль за правопорядком непосредственно в центре", — отметил он. На мой уточняющий вопрос, означает ли это, что охранники должны следить за тем, чтобы находящиеся на карантине не покидали свои помещения, он ответил утвердительно. "Но оружия у них нет", — пояснил представитель Certis. Правда, по его словам, обеспечивать безопасность помогают и штатные полицейские, которые также при мне охраняли центр. Но сбежать, думаю, будет тяжело и без патрулей. Во-первых, каждый домик оборудован камерами слежения, поэтому на центральном пульте видны все перемещения. Во-вторых, территория центра огорожена почти трехметровым забором с колючей проволокой.