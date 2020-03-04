Стратегический резерв: какой потенциал скрывает дальняя авиация России?

' YouTube/Минобороны России'

Экипажи самолетов дальней авиации Ту-160 и Ил-78 провели учения с дозаправкой в воздухе. По словам военных, более десяти машин поднялись с разных аэродромов и более восьми часов отрабатывали задачи боевого взаимодействия. Заправка прошла на высоте пяти километров и на скорости 600 км/ч. Это в очередной раз привлекло внимание к российской стратегической авиации, точнее — к вопросу, на что же способны российские "стратеги"? Для дальней — стратегической — авиации заправка в воздухе — мероприятие рутинное. "Стратеги" могут сутками барражировать в воздушном пространстве страны или нейтральных вод мирового океана. На днях они отметились у британских островов, приведя в сметение сразу три страны НАТО. По информации СМИ, на их перехват были подняты истребители ВВС Великобритании, Норвегии и Нидерландов. Сила убеждения Шума наделали и недавно всплывшие в интернете фотографии наших бомбардировщиков Ту-160, Ту-95 и Ту-22 с полной боевой выкладкой: самыми современными крылатыми ракетами Х-101, Х-555 и авиабомбами. Можно было бы предположить, что это иллюстрации к очередному календарю Воздушно-космических сил или фото, предназначенные для ценителей боевой мощи из Пентагона и Госдепа США. Но все оказалось прозаичней — обычный продукт от любителей фотошопа. Минобороны не покажет всей силы бомбардировщика из принципа: кто знает, тот молчит, а кому не положено — тому и знать не стоит. Ну а если бы это были "открытки" для американцев, то дипломатического скандала не избежать: по Договору о сокращении наступательных вооружений (СНВ) подобную информацию запрещено передавать третьей стороне. Однако это все лирика. Сайт "Стратегическое ядерное вооружение России" приводит данные, что на начало 2020 года на вооружении дальней авиации стоит два типа бомбардировщиков: Ту-160 — 11 штук и Ту-95 — 55 штук. На их вооружении примерно 200 крылатых ракет большой дальности. Сайт не учитывает бомбардировщики Ту-22, так как они относятся не к стратегическим, а тактическим носителям вооружения. Хотя, как и более старшие товарищи, считаются главной ударной мощью Воздушно-космических войск. Сегодня у нас более 70 таких машин. Лидер стаи Ту-160, или, как его неофициально называют, "Белый лебедь", совершил первый полет в 1987 году. На вооружение принят в 2005 году. За это время в ВВС сменились четыре главкома дальней авиации. Было выпущено 36 машин, 14 из которых после развала СССР достались России. Первое боевое крещение он принял в 2015 году в ходе операции наших ВКС в Сирии.

' YouTube/Минобороны России'

Машины впервые нанесли удар по объектам террористов крылатыми ракетами Х-555 и Х-101. Этот момент Минобороны весьма красочно, но очень кратко проиллюстрировало видеороликами, как обычно, сделав упор на то, что те, кому надо, — все поймут, а кому нет — и голову незачем забивать. Фотошоп из интернета раскрывает тему шире. На выложенной в Сеть картинке перед "Белым лебедем" разложен полный боекомплект: 12 — "555" и столько же "101" ракет. Дальность полета этих машин от 2,5 до 5 тыс. км. Это делает Ту-160 глобальным фактором не только ядерного сдерживания. Сирия показала, что в случае необходимости "Белый лебедь" способен наносить удары по противнику и с помощью обычных — неядерных вооружений. Сергей Шойгу говорит, что это "уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий и до сих пор не использовавшая в полной мере заложенные в нее конструктивные возможности". Это подтверждают не только российские эксперты, но и их американские оппоненты. Причем этот факт обсуждается не столько в контексте времени создания самолета — 1981 год, сколько именно в технических решениях, заложенных в бомбардировщике. Фюзеляж машины, например, выполнен из алюминиевых сплавов с применением титана. Самолет имеет изменяемую стреловидность крыла от 20 до 65 градусов. Может подниматься в стратосферу. Благодаря этому маневру машина с легкостью отрывается от истребителей противника, а заодно становиться недосягаемой для систем ПВО. Самолет оборудован системой дозаправки в воздухе, а прицельно-навигационный комплекс обеспечивает автоматический полет и боевое применение в любое время суток при любой погоде. Общее число цифровых процессоров на борту превышает 100 штук. Для начала 80-х годов прошлого века это — настоящая революция. Система управления Ту-160 электродистанционная. То есть вместо привычного штурвала — ручка управления, или, проще говоря, джойстик. Сегодня эту систему называют Fly-by-wire. Буквально "полет по проводам". В российской боевой и гражданской авиации она стала массово применяться всего-то несколько лет назад.

Спецпроект на тему Ту-160. Самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет ТАСС рассказывает о стратегическом ракетоносце-бомбардировщике

Уникальность Ту-160 — одна из причин возвращения к его производству. Вице-премьер Юрий Борисов отмечает, что для машин с индексом "М", модернизированных, созданы новые вычислительные и бортовые системы, средства контроля, бесплатформенная инерциальная система — электронно-механический прибор, позволяющий самолету без данных спутниковой навигации и подсказок с земли выполнять боевое задание и возвращаться на аэродром базирования, комплекс радиоэлектронной борьбы, а также система управления вооружением. При этом на Ту-160М реализована концепция интегрированной модульной авионики. Это позволит использовать новое электронное оборудование и на новом перспективном комплексе дальней авиации (ПАК ДА). Первый полет обновленный Ту-160М совершил 2 февраля 2020 года. В Минобороны говорят, что серийный выпуск машин начнется в 2023 году, при этом военное ведомство планирует приобрести не менее 50 таких ракетоносцев. Ну и еще один штрих к портрету героя — были озвучены планы создать на базе Ту-160 пассажирский сверхзвуковой бизнесджет. Об этом не раз говорил президент Владимир Путин. А глава ОАК Юрий Слюсарь подтверждал, что такие наработки уже есть. Как и у Ту-160, скорость этой машины будет составлять от 2 до 3 тыс. км/ч. Интересно, сможет ли она подниматься в ближний космос, создав конкуренцию разработкам современных фантастов Ричарда Бренсона и Илона Маска. Парни мечтают открыть бюро орбитальных экскурсий. Небесный тихоход Ту-95МС, или, как его называют на Западе, "Медведь", не блещет скоростными характеристиками. Это турбовинтовой ракетоносец. Машина совершила свой первый полет в 1956 году. Ее ровесник — основной американский стратегический бомбардировщик В-52. Но в нашем — больше шарма в элегантных формах фюзеляжа и ощущении чего-то подлинно русского. "Медведь" — один из самых главных наших "хулиганов". В дальней авиации ходит байка, как во время одного из боевых вылетов Ту-95МС был перехвачен палубными истребителями США. Летчик знаками потребовал показать содержимое бомболюка. Пилот "Медведя" открыл створки. Убедившись, что, кроме фотоаппаратуры, внутри самолета ничего нет, американец решил покуражиться и жестами приказал идти на снижение, то есть произвел перехват и требует посадки. Наш пилот "подчинился", вышел на глиссаду, выпустил закрылки, шасси, задрал нос и начал снижение на авианосец. Рассказывают, что американцы в этот момент готовы были бросаться за борт. Размах крыльев "МС" — 50 метров. Сесть на корабль он не способен ни при каких условиях.

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На днях американские СМИ процитировали заместителя начальника штаба ВВС США по планированию и программам генерал-лейтенанта Дэвида Наома. В комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США он заявил, что ВВС США планируют на перспективу иметь смешанный парк стратегических бомбардировщиков: новых, похожих по форме на летучую мышь, малозаметных Northrop Grumman В-21 Raider и модернизированных "ветеранов" Boeing В-52 Stratofortress — тех самых ровесников нашего Ту-95. Видимо, концепции, заложенные в американский и наш бомбардировщики еще в 1950-х годах, настолько перспективны, что списывать их в запас преждевременно. Ту-95 с индексом "МСМ" — грозная машина. Обновленный "старичок" несет современные бортовое оборудование, системы навигации и радиолокационного подавления, а также оружие. Теперь под крыльями машины на специальных пилонах размещаются восемь дальнобойных ракет Х-101. Еще шесть Х-555 помещаются во внутрифюзеляжную пусковую установку. В совокупности 14 — на две больше, чем Ту-160. Но самое главное, что турбовинтовые машины существенно экономичней реактивных. Это одна из причин, почему наш Ту-95 регулярно попадает в сводки иностранных агентств. На его перехват чаще поднимаются истребители стран НАТО и США. Возможно, что боевой опыт применения именно этой машины лег в концепцию создания и нового перспективного бомбардировщика ПАК ДА. Юрий Борисов говорит о том, что "требования к самолетам дальней авиации меняются" — в будущем им больше не надо будет прорываться через эшелонированную оборону противника, развивая сверхзвуковые скорости, и выходить в ближний космос, как это делает новый Ту-160М. ПАК ДА в отличие от них станет небесным тихоходом. Машина будет дозвуковой. То есть такой же по скорости, как Ту-95. У Борисова на это есть резонное объяснение: "Ракеты начинают стрелять дальше, быстрее, на подходе гиперзвук, поэтому мы не выдвигаем уже к самолетам перспективного облика дальней авиации таких серьезных требований к их летно-техническим характеристикам". Вежливая точность Ту-22М3, наверное, один из самых заслуженных наших бомбардировщиков. Он отметился в Афганистане, повоевал в Сирии. Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщал, что эта версия самолета сможет нести крылатые ракеты Х-32, а также гиперзвуковое вооружение. Возможно, это будут ракеты "Кинжал" или "Циркон", а может быть, доработанная "32-я". Во всяком случае, ее предшественница Х-22, созданная еще в 1960-х годах, легко разгонялась до гиперзвука всего лишь с помощью дополнительных внешних ускорителей. О том, что это не за горами, говорят и кадры недавних учений ВКС, в которых Ту-22М3 выполнял задачи совместно с высотными перехватчиками МиГ-31БМ — носителями гиперзвуковых "Кинжалов". Пока же Минобороны рекламирует "22-х" как виртуозов бомбометания. За раз ракетоносец поднимает до 24 тонн боеприпасов. Это могут быть неуправляемые бомбы весом от 250 килограммов, их самолет может взять 69 штук, до полуторатонных. Хотя в его арсенале есть и совершенно чудовищные изделия: трех-, пяти- и даже девятитонная бомба ФАБ-9000М-54. Весь этот арсенал необходим для уничтожения складов с боеприпасами и вооружением, а также опорных пунктов. В том числе хорошо защищенных подземных сооружений или объектов, глубоко спрятанных в скальных породах.

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