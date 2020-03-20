{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мнение

Гречневая, рисовая лапша и паста из бобовых: что приготовить

КУРСАКОВА Мария 
Сертифицированный повар, кондитер растительной кухни и гастрономический журналист
Мария Курсакова — о новых, необычных конкурентах традиционной пасты

Лапша, спиральки, рожки, бантики, спагетти — привычную пшеничную муку потеснили гречневая, рисовая и безглютеновая. Но самый последний кулинарный тренд — есть в виде пасты бобовые: нут, зеленый горошек, чечевица и маш.

Четыре столетия популярности

Если у нас гречневая лапша соба — полезная новинка, то в Японии это — национальный продукт. Эта паста пользуется невероятной популярностью уже четыре столетия. Несколько веков назад белый рис считался едой для состоятельных горожан Токио, но он же был причиной болезни бери-бери, которая возникает из-за нехватки тиамина (витамина B1). Поэтому соба, содержащая это полезное вещество, стала настоящей панацеей, и в каждом районе города появилась как минимум одна лапшичная.

Эту традицию чтут до сих пор. В Японии много ресторанов со звездочкой Мишлен, специализирующихся только на собе. И ей уделяют исключительное внимание — даже муку мелют вручную прямо в заведениях. А в ресторане Tamawarai пошли еще дальше — сами выращивают гречку и затем сушат ее на солнце, поэтому на время сбора урожая он может быть закрыт на несколько дней. В еще одной мишленовской лапшичной Yamori делают juwari — "чистую" собу, без добавления пшеничной муки, — и при этом смешивают гречишную муку разного помола, чтобы получить особую текстуру.

Описание
© norikko/Shutterstock/FOTODOM

Полезную лапшу подают по-разному: и горячей, и холодной, и даже делают из нее десерты — например, пирог с пастой из сладких бобов. В Tamawarai можно отведать редкое блюдо atsumori-seiro — собу с горячим бульоном, влитым во взбитое яйцо. Еще одна традиционная позиция в меню — натто соба: гречневая лапша с ферментированными соевыми бобами натто, кольцами зеленого лука, стружкой из водорослей нори и сушеного тунца и свежим перепелиным яйцом. В ресторане Yamori к собе подают старинные традиционные соусы: irizake из саке, квашеной сливы и стружки тунца или сваренный мисо-соус, в который макают лапшу.

Кстати, когда готовите, не спешите выливать воду из-под варки гречневой лапши — в ней остаются все витамины и минералы, которые "утекли" из пасты. Получается растительный бульон, на котором можно сварить вкусный суп или добавить его при тушении овощей или грибов. В Японии эту полезную водичку очень ценят — подают горячей к соусу, в который макают собу. В конце трапезы ее вливают к остаткам соуса и выпивают.

Я очень люблю гречневую лапшу со "сливочным" соусом из орешков кешью и пищевыми дрожжами — добавляю их для "сырного" вкуса. Часто кладу ее в овощные супы для сытности. Еще одно идеальное сочетание — с арахисовым соусом, колечками зеленого лука и мелконарубленной кинзой. Но самый беспроигрышный вариант — грибы: как привычные нам шампиньоны, особенно королевские, так и азиатские шиитаке.

Соба с овощами и шампиньонами

В этом блюде есть все — и сытная крупа с витаминами группы B против стресса, и полезная брокколи с антираковым веществом сульфорафаном, и грибы как богатый источник белка, и имбирь — одна из самых сильных противовоспалительных специй. Единственное, не готовьте его впрок — гречневая лапша на следующий день становится немного размякшей и уже не такой аппетитной.

Описание
© AS Food studio/Shutterstock/FOTODOM

Что нужно (на 2 порции):

  • соба — 200 г;
  • лук репчатый (средний) — ½ шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • шампиньоны — 150 г;
  • красный болгарский перец — 50 г;
  • брокколи (только соцветия, желательное самые мелкие) — 150 г;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • кунжутное масло — 1 ч. л.;
  • нерафинированный тростниковый сахар — 1 ч. л.;
  • имбирь — кубик 1x1 см;
  • зеленый лук — 4 пера;
  • оливковое масло первого холодного отжима extra virgin — 1 ч. л.;
  • йодированная морская соль — по вкусу;
  • свежемолотый черный перец — по вкусу.

Что делать:

  • Если есть возможность, оставить срезанные соцветия брокколи на 45 минут, чтобы выделилось противораковое вещество сульфорофан.
  • Сварить гречневую лапшу по инструкции на упаковке.
  • Очистить имбирь, нарезать мелкими кубиками и положить в миску. Добавить к нему соевый соус, кунжутное масло и тростниковый сахар. Хорошо перемешать.
  • Порезать шампиньоны ломтиками, репчатый лук и красный болгарский перец — средним кубиком. Мелко нарубить чеснок. Зеленый лук порезать колечками.
  • Разогреть сковороду на среднем огне, добавить оливковое масло и лук, посолить и тушить 5–7 минут.
  • Добавить чеснок и готовить примерно 30 секунд до появления приятного чесночного аромата.
  • Добавить шампиньоны, болгарский перец и брокколи, еще раз посолить и тушить 8–10 минут, периодически помешивая.
  • Добавить гречневую лапшу, соус и хорошо прогреть.
  • Подавать, посыпав свежемолотым черным перцем и зеленым луком.

Стритфуд с палочками

Рисовую лапшу готовили в Китае еще до нашей эры. Ее изобрели как компромисс: когда северная часть Поднебесной, где любили пшено и пшеничную пасту, завоевала южную — с ярыми поклонниками риса. Чтобы хоть как-то адаптировать крупу под свои предпочтения, северяне попробовали измельчить рис в муку и сделать из нее привычную лапшу. Она настолько полюбилась, что теперь во многих азиатских странах это такой же базовый продукт, как у нас гречка.

На эту тему
Как заменить картофель, муку и сахар, чтобы это было полезно, вкусно и оригинально

В отличие от собы рисовая лапша ассоциируется со стритфудом. Например, без нее невозможен популярнейший вьетнамский суп фо. Но несмотря на то, что эта кухня далека от высокой, самые вкусные точки простой и быстрой еды на фудкортах тоже регулярно отмечаются гидом Мишлен. Одна из таких — Outram Park Fried Kway Teow в Сингапуре. Гурманы готовы простоять в очереди целый час, чтобы полакомиться чхаукуотиу — плоской рисовой лапшой, быстро обжаренной на высокой температуре в остром темном соусе с бобовыми проростками и яйцом.

Попробуйте эту пасту с обжаренным цукини и освежающей мятой. Еще одно блюдо, которое часто готовлю, — лапша, обжаренная с бобовыми проростками и кубиками твердого тофу в соусе из чеснока, арахисовой пасты и сока лайма, а сверху — кунжутные семечки и колечки зеленого лука. А рисовой вермишелью можно смело заменять пшеничную — в ней нет глютена.

Кстати, не путайте рисовую пасту с фунчозой — "стеклянной" лапшой, которую делают из крахмала: чаще всего — азиатской фасоли маш. Она тоже родом из Китая и частая гостья в кухнях азиатских стран.

Один из последних трендов здесь — безглютеновая паста, и рисовая мука — ее частый ингредиент за счет своей клейкости. Мои самые любимые спагетти — из риса, киноа и амаранта. В отличие от макарон из кукурузной муки, они гладкие и насыщенные по вкусу — не нужен никакой соус.

Быстрый овощной суп с рисовой лапшой на кокосовом молоке

За счет корня сельдерея этому ароматному и пряному супу в тайском стиле не нужен бульон. Еще одно преимущество — можно добавить в него любые зеленые овощи, например брокколи, стручковую фасоль и горошек. Или дополнить твердым или мягким тофу, а также проростками маша.

Описание
© hlphoto/Shutterstock/FOTODOM

Что нужно (на 2 порции):

  • рисовая лапша — 170 г;
  • лук репчатый (средний) — 1 шт.;
  • морковь (средняя) — 1 шт.;
  • корень сельдерея — ½ шт.;
  • цедра ½ лимона или 1 лайма;
  • кокосовое молоко 60% жирности — 300 мл;
  • помидор (средний) — 2 шт.;
  • шампиньоны — 150 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • имбирь — кубик 1x1 см;
  • перец чили — по вкусу;
  • свежевыжатый сок лимона или лайма — 1–2 ст. л.;
  • оливковое масло первого холодного отжима extra virgin — 1 ст. л.;
  • вода (можно заменить овощным бульоном) — 500 мл;
  • йодированная морская соль — по вкусу;
  • свежемолотый черный перец — по вкусу;
  • листья кинзы или петрушки — для сервировки.

Что делать:

  • Порезать лук и морковь средним кубиком, сельдерей и грибы — ломтиками. Мелко нарубить чеснок, имбирь и перец чили. Обдать томаты кипятком, снять кожицу и порезать крупным кубиком.
  • Разогреть в кастрюле оливковое масло, добавить лук, морковь, сельдерей, посолить и обжаривать на среднем огне 10 минут.
  • Добавить чеснок, имбирь и перец чили и тушить 30 секунд до появления приятного пряного аромата.
  • Добавить томаты и тушить еще 3 минуты.
  • Добавить кокосовое молоко и воду, довести до кипения.
  • Добавить рисовую лапшу и варить по инструкции на упаковке.
  • За 3 минуты до готовности добавить грибы, цедру и свежевыжатый сок лимона.
  • Подавать, украсив листьями кинзы или петрушки.

Спиральки из бобов

Но настоящий прорыв и один из последних кулинарных трендов — паста из бобовых. Ее делают из муки нута, чечевицы, маша и зеленого горошка. В составе — больше ничего, поэтому в таких пенне и спиральках — все преимущества бобов: очень много белка, как минимум на 20% меньше углеводов, нет глютена, больше полезной клетчатки, витаминов и минералов. Например, в 100 г сухой пасты из красной чечевицы почти половина дневной нормы фосфора и марганца и треть — железа и цинка: для зубов, костей, производства гемоглобина и ДНК, а также борьбы с бактериями и вирусами.

Описание
© Cristina.A/Shutterstock/FOTODOM

О популярности бобовых макарон говорят цифры. В 2014 году 23-летний американец Брайан Рудольф запустил вместе с братом стартап по производству пасты из нута, которую изначально готовил себе дома из-за больного желудка. Сейчас Banza — самый продаваемый "макаронный" бренд в популярных сетях магазинов здорового питания, с ним работают 12 тыс. ретейлеров, о нем пишет Forbes. А в конце прошлого года компания получила в фонд роста $20 млн.

Нутовую пасту я больше всего люблю с простым томатным соусом из тушеных помидоров, лука и чеснока и свежим базиликом. Еще один быстрый и вкусный вариант — добавить в оливковое масло немного чеснока, перца чили, мелконарубленной петрушки и паприки. Спиральки из гороха и нута похожи по вкусу и идеально сочетаются с соусом песто. А из пенне из красной чечевицы стоит приготовить пряное карри. Самое главное — варите бобовую пасту немного аль денте.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
Реклама на ТАСС
Кого почитать — Ахматову, Блока или Маяковского? Тест по русской поэзии
21 марта празднуют Всемирный день поэзии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС