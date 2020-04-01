Виртуальное превосходство: как американский ВПК "побеждает" Россию

Дмитрий Литовкин — о том, с какой легкостью американская военная техника расправляется с российским вооружением… в рекламных роликах

Американская программа создания ударного вертолета будущего — FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft) подходит к концу. Компании Bell и Sikorsky сообщили, что их проекты Invictus и Raider X выбраны Пентагоном для финального боя за звание "машины мечты". До последнего времени сражение шло не только в тиши кабинетов военного ведомства, но и в виртуальной среде компьютерных презентаций. Красочные ролики выложили в интернете.

' YouTube/Bell Flight'

И хотя как таковых вертолетов еще не существует, гордость за достижения американского авиапрома они позволяют испытать более чем достаточно: один только Invictus ("Непокоренный") без особых проблем уничтожает несколько комплексов С-400. Реклама — двигатель торговли, и в стремлении заинтересовать покупателя нет ничего необычного. Проблема, возможно, в другом — мультяшные ролики вселяют необоснованную надежду на то, что заказчик получает совершенное оружие. Бой с тенью Американцы — люди прямолинейные в том, что касается оружия. Особенно в вопросах его продвижения на рынок. Фильм из серии "Трансформеры" — лучшее тому подтверждение. Инопланетные захватчики — роботы-десептиконы — коварно нападают на мирную военную базу и начинают крушить самую современную военную технику: конвертопланы V-22 Osprey, истребители F-22 Raptor и лучшие в мире штурмовики A-10 Thunderbolt. Машины реальные, для съемок их предоставил Пентагон, все остальное — спецэффекты. Казалось бы, зачем военным демонстрировать свою беспомощность? Но все просто — появляется герой, и он вместе с товарищами и все с той же бесполезной вначале техникой сокрушает противника. Презентационные ролики оборонных компаний в этом плане не менее занимательны. Мультик Bell интересен безапелляционным утверждением возможности безнаказанного уничтожения ЗРК С-400. Режиссер постановки уверен в том, что сделать это несложно. Русские машины будут в поле одни.

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Их не будут защищать два борца "за чистое небо": комплекс "Панцирь-С", вооруженный гиперзвуковыми ракетами, и Тор-М2. Обе машины интересны тем, что позволяют прикрывать воинские подразделения от современных пилотируемых и беспилотных средств, в том числе высокоточных боеприпасов, в движении. В другом ролике с Invictus, который ходит по интернету, но в настоящее время отсутствует на официальных каналах Bell в соцсетях, американский вертолет без колебаний вступает в бой с четверкой новейших российских танков Т-14 "Армата" и тяжелой боевой машиной пехоты Т-15 и выходит из него победителем. Как и С-400, русские танки здесь никто не прикрывает. Хотя в реальности их бы защищали с воздуха вертолеты Ми-28Н или Ка-52, вооруженные мощными 30-мм пушками. Такие стоят на наземной бронетехнике, например, боевых машинах поддержки танков "Терминатор". С их помощью, а также противотанковых ракет "Атака" российская машина способна бороться с наземной бронетехникой, а заодно уничтожить и низколетящие воздушные цели. Точно так же, как это может БМП Т-15. Установленный на ней 57-мм боевой модуль АУ-220 делает до 120 выстрелов в минуту. Как обычными, так и специальными боеприпасами: бронебойными, осколочно-фугасными, управляемыми и оборудованными системой дистанционного подрыва. Последние как раз и предназначены для уничтожения вертолетов и малоразмерных беспилотников. Картинки с выставки

' YouTube/Lockheed Martin'

В лидерах военно-технической фантастики замечена еще одна крупная американская компания Lockheed Martin. На днях она презентовала ролик, посвященный подразделению Skunk Works. Это секретная научно-исследовательская группа, входящая в структуру корпорации и отвечающая за такие проекты, как F-117 Nighthawk, F-22 Raptor, F-35 Lightning II и самолеты-разведчики U-2 и SR-71 Blackbird. Новое видео посвящено будущему технологий ISR & UAS и включает кадры упреждающего удара по российской системе противоракетной обороны С-400 "Триумф" и мобильным пусковым установкам межконтинентальных ракет "Ярс". Как и следовало ожидать, в ходе "цифровой" военной операции к концу боевика их уничтожают. Понятно, что автор этого видео ставил задачу разрекламировать достижения Skunk Works. Но почему-то забыл, что буквально пару лет назад на сирийскую авиабазу в районе Хомса американские ВМС направили 59 крылатых ракет Tomahawk так, чтобы они обошли район расположения российских комплексов "Панцирь-С" и С-400. И это не просто грамотное планирование. Это еще и страх того, что в случае столкновения с современной российской ПВО "Томагавки" своих целей не достигнут. На практике это проверили турецкие военные, направив бомбить позиции сирийских правительственных войск новейшими беспилотниками Bayraktar и Anka. Встреча с российским комплексом Бук-М2 стала для них роковой. ЗРК сбили 20 беспилотников.

' YouTube/Lockheed Martin'

Lockheed Martin известна еще одним искрометным сюжетом о разгроме российской армии. В рекламе новой крылатой ракеты LRASM американцы безнаказанно уничтожили целую эскадру кораблей во главе с крейсером "Маршал Устинов" и несколькими эсминцами охранения типа "Современный". Забавно, что авторы снова проигнорировали, что крейсер проекта 1164 — это целая ракетная батарея из 64 пусковых установок морской версии зенитной-ракетной системы С-300. Она специально создана для борьбы со сложными аэродинамическими целями на дальностях до 200 км. В обороне корабля задействованы шесть скорострельных артиллерийских комплексов АК-630. Это системы ближнего рубежа обороны, призванные "добивать" прорвавшиеся через ракетный заслон цели. Скорострельность шестиствольной пушки — более 1 тыс. выстрелов в минуту. За это на флоте ее зовут "металлорезкой". Огонь артиллерийской установки буквально режет на части ракеты и даже корабли. Такие же пушки стоят и на эсминцах типа "Современный", хотя их основным средством защиты от воздушного нападения является комплекс "Ураган" — морской вариант ЗРК "Бук". Это еще 48 ракет на каждом корабле в группе. В общем, частокол для LRASM еще тот. Танковый кордебалет Бывший начальник автобронетанкового управления Минобороны Сергей Маев любит вспоминать историю о том, как на одном из оружейных салонов в Абу-Даби предложил конструктору танка M1 Abrams провести дуэль с Т-90С. Американцы вроде сначала очень заинтересовались. Но чуть позже все-таки передумали. Танковый бой не состоялся. Маев до сих пор уверен, что произошло это из-за того, что они трезво рассудили, что из этой затеи может выйти. Единственная встреча американских военных с российскими танками случилась в Ираке в 1991 году. Тогда им удалось расстрелять целую бронетанковую дивизию: иракцы бросили на произвол судьбы машины в песках на подходе к Багдаду.

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К чести американских производителей танков, они не снимают рекламных роликов об уничтожении российских "Армат" одним выстрелом бронетранспортера M2 Bradley или танка M1 Abrams. Хотя возможно, что с переходом калибра танковых орудий с 120 на 140-мм и они это сделают. Иначе как можно показать, что американская техника не только современная, но и самая мощная? Сегодня в интернет можно найти много видео поражения сирийских Т-90 американскими противотанковыми ракетами FGM-148 Javelin. Парадокс заключается в том, что ракета точно приходит в цель. Но вот уничтожить ее не может. Даже с неработающей активной защитой танк остается целым. Те же иракцы это очень хорошо оценили. Вынужденные после оккупации страны закупать американские Abrams, они снова пересели на российские Т-90С. Сегодня несколько десятков именно этих машин составляют основную ударную силу иракской армии. Победить в "собачьей схватке"

' YouTube/Lockheed Martin'

Этот термин означает ближний контактный артиллерийский бой, когда только сверхманевренность истребителя позволяет пилоту сохранить жизнь и выйти победителем из воздушной дуэли. Этому учили героя Тома Круза в фильме "Top Gun". Ну и учат в ролике Lockheed Martin, рекламирующем истребитель F-35 Lightning II. Рассказ о достоинствах самого современного истребителя иллюстрируется уничтожением нашего истребителя МиГ-29, одного из самых массовых отечественных военных самолетов. С 1982 года их произведено 1,6 тыс. штук. Машина стоит на вооружении целого ряда стран и сдавать позиции не собирается.

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