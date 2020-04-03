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Принц Королевства Иордании: COVID-19 во времена нестабильности

Аль-Хасан бин Таляль 
принц Иорданского Хашимитского Королевства, общественный деятель, почетный доктор МГИМО МИД России
Аль-Хасан бин Таляль — о том, каким должен быть ответ человечества на вызовы пандемии

В ходе мировой истории человечество пережило множество пандемий. Королевства и государства Центральной и Западной Европы упразднили институт крепостного права, как только стало ясно, что средневековые методы управления после разрушительной эпидемии чумы будут непрерывно воспроизводить зависимость и рабство, характерные для темных веков. Уязвимость целых наций перед риском полного коллапса в условиях отсутствия широкого доступа к элементарным услугам здравоохранения во время эпидемии испанки подтолкнула правительства к созданию систем общественного здравоохранения, которые сделали возможным прогресс и развитие в последние сто лет. Если прошлое является прологом, то преемственность и выживание заставляют нас измениться.

Мы чаще всего объединяем усилия перед лицом всевозможных угроз.

COVID-19 с учетом всех его последствий угрожает подтолкнуть наши социальные, политические и экономические структуры к самому краю пропасти. Болезнь, рецессия и страх могут быстро сокрушить государства и общества.

Каждый новый день будет приносить все больше проблем, которые можно решить, только заботясь о больных, сводя к минимуму влияние остановки производства на жизнь и источники средств к существованию и обеспечивая адекватное снабжение водой, едой и энергией, а также участвуя в гонке за разработкой лекарства. Как в любом асимметричном конфликте — успех зависит от настойчивости. Чтобы сдержать социально-политические и социально-экономические последствия кризиса, усилия по разработке политики должны сосредоточиться на человеческом достоинстве и благосостоянии как основе национальной и международной безопасности.

Наиболее уязвимыми членами общества в некоторых частях нашего мира являются те, кто находится на переднем крае борьбы с кризисом: врачи, медсестры, сиделки, фармацевты, санитарные работники, фермеры, кассиры супермаркетов и водители грузовиков, чья смелость, жертвенность и преданность проведут нас через последующие 12–18 месяцев ожидаемых ограничительных мер. Без государственной поддержки что случится с сотнями тысяч людей, которые уже потеряли работу, и миллионами людей, которые столкнутся с трудностями по мере нарастания числа увольнений?

Некоторые из нас будут продолжать игнорировать уязвимые и маргинальные группы, тех, кто имеет наименьший доступ к гуманитарной помощи, в то время как другие будут продолжать их эксплуатировать. Призывы к социальному дистанцированию стали звучать все громче и чаще в последние пару дней, и, когда мы начинаем отдаляться друг от друга, мы должны помнить о нашей гуманитарной обязанности друг перед другом.

Безопасность далека от того, чтобы быть индивидуальной, она является коллективной и глобальной. Нынешний кризис требует нестандартного мышления от политиков правящих партий и оппозиции. Серые зоны в политике, в которой процветают игры с нулевым результатом и извращенная логика гарантированного взаимного уничтожения, не будут защищать и содействовать обеспечению человеческого достоинства и благосостояния.

Консерваторы и реформаторы должны теперь выйти за рамки турнирных боев и выкручивания рук в политике. Логика гарантированного взаимного выживания не может принять серые зоны. Если разрешение конфликтов выходит за рамки политических убеждений, национальности, этнической принадлежности, пола и религии, то человеческое достоинство и благосостояние являются эталоном гуманитарной приверженности жизни.

Закон о мире

Как и в Международном комитете Красного Креста и организации "Врачи без границ", существуют надежные посредники в управлении этим кризисом и другими кризисами. Корпоративная социальная ответственность требует разработки общедоступной платформы фактов о здоровье, чтобы содействовать диалогу и консультациям между людьми через инструменты гражданского общества, средства массовой информации и образовательные учреждения. Мы не можем заниматься лишь изменениями в энергетике и климате без разговора о здоровье, образовании и человеческом достоинстве. Мигранты и беженцы должны быть неотъемлемой частью национальных мер противодействия распространению нового коронавируса.

По данным Экономической и социальной комиссии ООН, 55 млн человек в регионе Западной Азии нуждаются в какой-либо гуманитарной помощи, а уязвимость перемещенных женщин и девочек особенно усиливается в условиях пандемии. Проблема постконфликтного отсутствия безопасности, будь то в странах, пострадавших от войны, или в городских центрах и сельской местности в странах с развитой экономикой, пораженных болезнью, может быть решена только путем тщательного трассирования гуманитарного доступа. Йемен, Сирия, Сектор Газа и Ливия пугающе уязвимы перед натиском эпидемий — что же мир обнаружит там после окончания войн? 

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Нестабильность в регионе усиливается из-за отсутствия сотрудничества, однако многосторонняя система не испытывает затруднений перед лицом экзистенциального кризиса. Европейская солидарность серьезно пострадала после широкого распространения болезни, при этом Китай предпринимает быстрые и эффективные действия, придя на помощь народу и правительству Италии. Многосторонность сегодня может быть пересмотрена только при концентрации усилий на междисциплинарных приоритетах XXI века, которые включают в себя необходимость принятия закона о мире. Мы обеспечиваем гуманитарные уступки в законах войны во времена конфликтов, но не прибегаем к правовым инструментам, которые могут обеспечить достоинство и благополучие всех в мирное время.

Нынешний кризис является не только глобальным кризисом в области здравоохранения, но и кризисом глобализации, который подрывает основы современного общества с его безудержным неравенством и растущей несправедливостью и который угрожает самому выживанию человеческого рода в условиях изменений климата. Планета, которую мы делим с другими живыми существами, хрупка и подвержена кризисам.

Решение нашей проблемы требует от нас распространить этику человеческой солидарности за пределы нашей нынешней прямой реакции на вспышку COVID-19. Настоящий успех заключается не в укрощении патогенного микроорганизма или в новом осознании ценности сострадания, уважения и щедрости, а в институционализации этих ценностей в предстоящие дни, недели и месяцы.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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