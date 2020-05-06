Основатель "Чайхона №1" Алексей Васильчук: мы должны объединиться, чтобы победить в войне

Чтобы отчетливо понимать, что сейчас переживает ресторанный бизнес, надо представлять, как он устроен. Например, в апреле ресторан выплачивает зарплату за март, аренду, долги поставщикам, и только в какие-то последние дни месяца он пытается заработать какую-то прибыль. Соответственно, если финансовые потоки прекращаются, то ресторану выплачивать не из чего — каких-то подушек безопасности у ресторанного бизнеса, насколько я знаю, нет. Те деньги, которые рестораторы зарабатывают, по крайней мере крупные рестораторы, они их пускают в развитие. Поэтому сейчас у всех произошел огромный кассовый разрыв.

Задача номер один — это выплатить зарплату сотрудникам и каким-то образом кого-то поддерживать в период нынешней войны. Я на самом деле считаю, что сейчас идет война, хотя на улице не стреляют и не взрываются бомбы. Война в том смысле, что мир борется даже непонятно с чем и появилась совершенно новая система координат. Разрушительное воздействие кризиса Воздействие нынешней ситуации на наш бизнес разрушительное. Если говорить о доставке, то она дает возможность сохранить какие-то рабочие места, не более того. По крайней мере, в нашей компании и, я думаю, в 90% компаний Москвы доставка не является каким-то бизнесом. Вы видите, что собственную доставку закрывают, потому что это невыгодно. Работать через агрегаторы доставки тоже невыгодно, потому что они берут львиную долю процента от продаж. Сейчас вроде бы правительство заговорило, что будет поддерживать сервисы доставки еды, компенсировать какие-то потери. Но как бизнес это рассматривать все равно сложно — это некий элемент выживания для сотрудников, которые вовлечены в этот процесс. Понятно, что огромное количество ресторанов даже при оптимистичном сценарии — а сейчас это, к сожалению, открытие в июне — закроется. Какие это рестораны? В нашей группе компаний это рестораны, которые уже и в "мирное время" работали в тяжелой финансовой обстановке, были в районе нуля. Держали персонал, людям давали заработать в надежде на положительную динамику. Жизнь в новой реальности Все "сильные" рестораны придется как-то переформатировать, но мы пока не знаем, что будет потом… Мы, конечно, ждем размораживания и открытия, но мы не понимаем, что будет. Сколько останется денег у людей, чтобы ходить в рестораны? В какие рестораны они будут ходить?

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Скорее всего, денег останется мало, и мы осознаем, что будем жить в новой реальности. На этом фоне я призываю всех участников рынка объединить усилия друг с другом, с арендодателями, с государством. Мы должны сформировать некую новую экономическую модель, которая будет направлена не на сиюминутное зарабатывание денег, а на восстановление индустрии в целом. Это не должна быть игра с нулевой суммой — в нынешних условиях сработает только подход win-win. В первую очередь необходима сбалансированная государственная политика. Государству нужно начинать разрабатывать регламенты и условия налоговой политики, более дружелюбные для участников рынка, и быстро адаптироваться к новым условиям. Арендодателям надо взглянуть на происходящее через призму выживания — как дать выжить бизнесу — а не как немедленно вернуться к прибыли. Соответственно, рестораны тоже должны адаптироваться. Надо избавиться от той жесткой конкуренции внутри ресторанного сообщества, которая была до этого, стать ближе к потребителю. Нужно будет снижать цены, модифицируя меню, чтобы предоставить людям возможность выбрать по их достатку. Присмотреться к опыту других стран Сейчас государству, конечно, не позавидуешь — все хотят помощи. Но было бы хорошо, если бы мы заимствовали опыт европейских и других стран, где многие потери компенсируются. Как минимум от государства нужны какие-то регламентирующие меры по коммерческой аренде. Государство, наверное, должно дать новые вводные и по налоговой системе. Надо обнулить все то, что есть сейчас, потому что отсрочки по налогам в настоящее время выглядят странно.

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