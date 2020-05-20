Италия после карантина: жить по-новому — в очереди и в маске

После длившегося более двух месяцев локдауна в Италии практически отменили карантин. Почти по всей стране открылись магазины, рестораны, музеи, церкви. В первый же день заросшие за два месяца итальянцы хлынули стричься и потянулись за кофе в бары. Кто-то уже уселся за разнесенные на безопасное расстояние столики, чтобы выпить глоток вина за свободу. Вдыхать ее, правда, приходится через удушливую медицинскую маску, которую повсеместно носит большинство людей. На то, что Италия выздоравливает, указывает и возвращение на первый план политических баталий: оппозиция обещает провести акцию протеста против правительства, а само правительство оказалось перед угрозой нового кризиса в связи с вопросом о доверии министру юстиции.

Если использовать пожарную терминологию, пандемия в Италии локализована, но еще не потушена. К нынешнему моменту страна с 60-миллионным населением пришла более чем с 226 тыс. инфицированных и 32 тыс. скончавшихся от последствий заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Средний возраст жертв — 80 лет, и только 4% умерших не страдали никакой другой патологией, почти у 60% были диагностированы три и более других заболеваний. Прирост новых случаев сохраняется на уровне менее 1 тыс. в день, и по-прежнему наибольшее их число выявляется в северной области Ломбардия, где в конце февраля была зафиксирована локальная вспышка эпидемии. На Ломбардию приходится половина смертей и треть заразившихся. То, что именно эта область оказалась в эпицентре, еще больнее ударило по итальянской экономике, поскольку именно Ломбардия, где сосредоточено производство и ведущие компании, давно является локомотивом страны, приносящим львиную долю ВВП. С другой стороны, многие считают, что, случись такое массовое заболевание COVID-2019 на юге, где объективно слабее структуры здравоохранения, последствия были бы гораздо хуже. К счастью, на юге широкое распространение заражения удалось предотвратить. Однако и на севере, гордящемся уровнем своего здравоохранения (в обычное время многие с юга едут лечиться на север), система, годами переживавшая сокращение финансирования, дала серьезный сбой. Но за два тяжелейших месяца приобретен определенный опыт, и страна лучше готова ко второй волне, которой пугают некоторые специалисты. Появились определенные знания о болезни, хотя она не изучена до конца, выработаны навыки ее лечения, разработаны новые тесты, наконец, решена проблема дефицита масок и дезинфицирующих средств, успокаивают власти.

Пока распространение удается держать под контролем, хотя любой эффект сказывается на эпидемиологической кривой с большим опозданием. Нынешние показатели заражения отражают еще результаты карантина и самоизоляции. Воодушевляет то, что после первых послаблений ограничительных мер 4 мая, когда на работу вышло более 4,5 млн человек, число инфицированных растет очень сдержанно. Хотя для китайцев, первыми прошедших весь этот путь, итальянские показатели едва ли бы показались приемлемыми для завершения карантина. Маска, ты кто? Даже если полностью остановить распространение инфекции пока почти нигде в Италии достичь не удалось, более чем в половине из 20 областей суточный прирост новых случаев не превышает десяти. Очевидно, что итальянцы не так дисциплинированы, как китайцы, но карантин они выдержали вполне с честью. И больше просто не смогли бы сидеть взаперти ни с психологической точки зрения, ни с экономической. В Италии сейчас объявлена "охота" на вирус. Температуру измеряют повсеместно: при входе в торговые центры (а иной раз и по несколько раз), музеи, на вокзалы, в церкви. С температурой 37,5 выходить из дома не разрешается. В магазинах одежды персонал обязан обрабатывать паром примерочные после каждого клиента, а также все, что он померил, но по той или иной причине не купил. Везде установлены дозаторы с дезинфицирующим гелем для рук, кое-где выдают одноразовые перчатки.

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В транспорте и закрытых помещениях предписано находиться в защитной маске. Многие ходят в них и на улице. Обязательное безопасное расстояние не менее метра, ограниченное число людей, одновременно находящихся в помещении, — все это создает очереди повсюду: в кассы, на остановках, на вокзалах, за мороженым в кафе. Никто уже не спорит о том, нужны или не нужны маски. Все поняли, что для заражения человек должен получить солидную долю "вирусного заряда", а от отдельных летающих в воздухе частиц маска хоть и не на 100%, но защищает. Недаром в Японии, где ношение маски давно стало своего рода культурой гигиены, распространение коронавируса гораздо меньше. В Италии, признанном дизайнерском раю, сразу наметились модные тенденции. Маски встречаются самые разные и нередко с фантазией. Многие на обычную марлевую белого или голубого цвета надевают самодельную тряпочную. И по ним можно немало сказать о вкусах и даже характере человека. Мужчины часто выбирают черные варианты, агрессивные и спортивные. Женщины чаще предпочитают цветные. Кто-то не изменяет "классической" белой. Делятся маски в простонародье на "эгоистическую" — это та, что с фильтром, поскольку выпускает вирус, но не впускает, и "альтруистическую", в которой человек дышит собственными бактериями. Уже совершенно ясно одно — с наступлением жары в маске будет находиться все сложнее. А предсказывается, что в масках итальянцы поедут и на море в этом году. В стране с протяженностью побережий 8 тыс. км ставят на внутренний туризм. Возвращение международного туризма ожидается не раньше весны будущего года. Правительство, руководствующееся рекомендациями научно-технического комитета, выработало нормы пляжного отдыха: лежаки с зонтами на расстоянии не менее пяти метров друг от друга, дезинфекция после каждого клиента, место рекомендовано резервировать заранее.

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Пока сложно сказать, каков будет спрос. Вряд ли итальянцы откажутся от традиционного отпуска, а в отсутствии возможности (или из-за боязни) ехать за рубеж многие останутся в стране. Итальянцы и раньше предпочитали собственные курорты, которые переполнены особенно в августе. К тому же у определенной категории граждан произошло какое-то накопление средств за карантинные месяцы. Так что, похоже, курортный туризм преодолеет кризис пандемии лучше, чем культурный, который в основном живет за счет иностранцев. Но вот возможность заработка остается под вопросом. Все введенные нормы по обеспечению безопасности требуют больших затрат от всех компаний обслуживания: пляжей, гостиниц, ресторанов, салонов красоты и парикмахерских, а клиентов будет в разы меньше просто из-за сокращения их числа вследствие обязательного уменьшения посадочных мест. Убийственный эффект для экономики В начале пандемии прогнозировалось снижение ВВП до 1%. Сейчас смешно вспоминать такие казавшиеся уже тогда ужасающими прогнозы. Давно застрявшая на нулевом показателе роста итальянская экономика потеряет до 10% ВВП. Эксперты заявляют, что каждый пятый бизнес-проект — бар, магазин, ресторан, гостиница, профессиональная студия — больше не откроется. Только в Риме это около 27 тыс. предприятий обслуживания, по всей стране — до 270 тыс. По оценкам ассоциации Confcommercio, пандемия "убьет" 10% компаний сектора обслуживания. Многие предприниматели говорят, что продолжать работать в новых условиях просто невыгодно. Они требуют большей государственной поддержки. Масштаб роста еще одного важного показателя — безработицы — тоже станет понятен спустя какое-то время. До пандемии в Италии шло медленное сокращение безработных — до 8% (среди молодежи, правда, этот показатель был почти в три раза больше — 28%). Сейчас прогнозируется резкий скачок до 12–5%.

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