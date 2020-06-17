Хотите узнать о настоящих супергероях современности? Посмотрите сериал "Ленокс-Хилл"

Телевизионщики уже давно смекнули, что жизнь врачей — невероятно богатый, практически неисчерпаемый источник для увлекательных сюжетов и душераздирающей драмы. Каждое новое поколение телезрителей подсаживали на медицинский сериал: будь то "Скорая помощь" в девяностые, комедия про жизнь интернов в "Клинике", врачебные головоломки в "Докторе Хаусе" или абсолютно бесстыдная мелодрама в "Анатомии страсти", которую продлили на семнадцатый (!) сезон. Документальный сериал "Ленокс-Хилл", исследующий жизнь врачей в нью-йоркском госпитале, содержит элементы всех этих шоу. Конечно, он сделан с поправкой на реальность, поэтому в нем не будет по сто случаев волчанки на день и пациентов с бомбами внутри, но сериал еще раз доказывает то, что жизнь всегда придумывает за нас лучшие сюжеты.

Описание Кадр из сериала "Ленокс-Хилл" © COURTESY OF NETFLIX

Во времена пандемии стало совершенно очевидно, что врачи и медсестры — настоящие герои, хотя на самом деле так было и до разгула коронавируса. Именно про таких супергероев хочется смотреть сериалы и фильмы, а не тратить время на бесконечные похожие друг на друга франшизы о людях в цветных трико. "Ленокс-Хилл" рассказывает об одноименном госпитале в Нью-Йорке через призму четырех врачей: нейрохирургов Дэвида и Джона, врача скорой помощи Мирту и старшего врача-ординатора Аманду. Весь довольно рыхлый и разбросанный сюжет сериала держится на них и их пациентах. При этом характер повествования меняется в зависимости от специалиста, и чем дальше, тем больше кажется, что режиссеры исследуют больницу от верхов до самых низов. За высшую касту отвечают два белых хирурга — щеголеватый Джон в галстуке-бабочке и Дэвид, который нехотя совмещает работу за операционным столом с административной волокитой и подковерными интригами. Они оба — сильные, невероятно уверенные в себе, амбициозные мужчины средних лет, вышедшие из семей врачей и построившие успешные карьеры. Буквально за десять лет они создали с нуля отделение нейрохирургии, которое не просто берет пациентов с невероятно сложными случаями, но и создает новые лекарства по борьбе с раком. На протяжении шоу режиссеры рассказывают о ряде серьезных кейсов, которыми занимаются врачи, и знакомят нас с их пациентами, что вносит в хаотичность больничной жизни какой-то распорядок и придает "Ленокс-Хилл" ощущение настоящего динамичного сериала.

Описание Кадр из сериала "Ленокс-Хилл" © COURTESY OF NETFLIX

Однако если в случае с мужчинами шоураннеры Ади Бараш и Рути Шац все-таки больше фокусируются на их карьере, нежели личной жизни, то при изучении Мирты и Аманды фокус смещается в сторону их частных переживаний, которые усиливаются тем обстоятельством, что обе женщины беременны.

Сложно судить о том, почему режиссеры выбрали именно этих героинь, но можно предположить, что их положение должно было сделать рассказ о жизни представительниц национальных меньшинств в системе американского здравоохранения более ярким. Это намерение, безусловно, похвально, но это удается режиссерам не всегда

Мирта и Аманда сталкиваются с несколько другими пациентами: в отделение скорой помощи зачастую попадают неимущие, бездомные и наркозависимые пациенты, а Аманда работает в гинекологическом отделении и принимает роды. Когда героиня идет мимо стенда со старыми фотографиями сотрудников больницы, она с грустью замечает, что всего несколько десятков лет назад невозможно было себе представить чернокожего ординатора, поэтому на всех фотографиях можно увидеть только белых врачей и медсестер. Характер работы женщин не позволяет построить стройную арку, которую можно было бы протянуть через несколько серий, поэтому режиссеры цепляются за их личную жизнь и рассказывают о течении их беременностей. С одной стороны, это опять уводит внимание зрителей от их карьерных достижений, с другой стороны, невозможно не восхищаться их невероятной стойкостью и преданностью своей работе.

Описание Кадр из сериала "Ленокс-Хилл" © COURTESY OF NETFLIX