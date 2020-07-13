Самый меланхоличный фильм о супергероях: "Бессмертная гвардия" с Шарлиз Терон

Когда критики на фестивалях забукивали логотип Netflix, потому что считали, что фильмы стриминга не должны участвовать в борьбе за престижные призы, они еще не знали, что во времена пандемии эта стриминговая платформа станет одним из главных источников новых картин. И конечно, никто из нас не мог предположить, что вместо крупных блокбастеров типа "Чудо-женщины: 1984" Пэтти Дженкинс и "Довода" Кристофера Нолана нас будут развлекать относительно небольшие проекты типа "Бессмертной гвардии" Джины Принс-Байтвуд. Фильм снят по комиксам Грега Руки и написан им же. Он рассказывает об отряде бессмертных (ну почти) воинов, которые веками защищали человечество от него самого. В наше время отряд распадается, но сходится снова, чтобы отправиться на очередное дело и восстановить справедливость. Однако задание оказывается ловушкой, и воинам предстоит понять, кто на них охотится. Вдобавок, где-то в Афганистане появляется еще один воин — молодой солдат американской армии Найл (Кики Лейн), которая, к ужасу своих сослуживцев, восстает из мертвых. В бессмертную команду вошли голландец Марван Кензари; звезда прошлого Венецианского фестиваля Лука Маринелли, получивший кубок Вольпи за роль в фильме "Мартин Иден"; воистину универсальный солдат Маттиас Шонартс, который хорошо смотрится как в американских экшен-фильмах, так и европейских драмах; и Шарлиз Терон, сыгравшая самую опытную и самую усталую предводительницу отряда Энди.

Описание Кадр из фильма "Бессмертная гвардия" © AIMEE SPINKS/NETFLIX

Хоть фильм и снят по комиксам, нет смысла сравнивать его с многомиллионными творениями Marvel и DC. В нем вы не найдете затмевающих здравый смысл спецэффектов, бесстрашных супергероев в латексных костюмах и с необычными суперспособностями, бесконечных взрывов и борьбы за судьбы вселенной, исход которой всегда понятен. И это, в общем, хорошо. В эру бесконечных франшиз и ремейков зрителей кормят CGI, как животных антибиотиками на промышленных фермах, и мы все бездумно идем на убой в мультиплексы, чтобы отдать свои деньги студиям за очередной бессмысленный блокбастер

Но все-таки есть в "Бессмертной гвардии" и неизбежные жанровые клише: у него довольно предсказуемый сюжет, некоторые сцены явно перебирают с пафосом, а главный злодей ужасно скучный. Гарри Меллинг играет ботаника с садистскими наклонностями и кучей денег, который хочет еще больше денег. Его образ явно навеян молодыми гениями современности типа Марка Цукерберга. А еще он зачем-то носить рубашку, худи и пиджак одновременно. Наверно, это самая отличительная его черта. Злодею помогает Чиветел Эджиофор. Ему тоже досталась довольно плачевная роль разочаровавшегося в жизни идеалиста, который после смерти жены хочет блага для всего человечества, но благими намерениями выстлана сами знаете что.

Описание Кадр из фильма "Бессмертная гвардия" © AIMEE SPINKS/NETFLIX

Несмотря на эти недостатки, фильм смотрит на супергеройскую тематику с совершенно другой точки зрения. Его персонажи не выглядят древними, бессмертными, непобедимыми и уж тем более супергероями. Они больше похожи на очень усталых людей, которые уже не понимают, зачем и для кого они сражаются. Пронизывающие каждый кадр меланхолия и бесконечная, вселенская усталость особенно сильно отзовутся в сердце зрителей, замученных неопределенностью пандемии. Самой печальной из всех оказывается Шарлиз Терон, у которой не всегда получается выводить пафосные строчки диалогов на удобоваримый уровень. Тяжесть многовекового опыта буквально давит на нее. Она с уверенностью перенимает эстафету у самого грустного актера боевиков — Райана Гослинга, и весь фильм ее хочется приголубить. Ее прекрасно оттеняет героиня Кики Лейн, которая воспринимает свалившийся на нее "дар" не с щенячьим восторгом, а взрослой рассудительностью.

Описание Кадр из фильма "Бессмертная гвардия" © AIMEE SPINKS/NETFLIX

Режиссерская работа Принс-Байтвуд может послужить для студий отличным примером того, как обращаться с женскими персонажами и естественно вплетать их истории в ткань фильма

Экшена в картине достаточно, и снят он на высоком уровне, хоть и без привычных украшательств. На самом деле такая строгость в экшен-сценах при обычном обилии в кино взрывов и погонь выглядит даже свежо и эргономично. Особенно приятно то, что фильм решил не ограничиваться привычным набором огнестрельного оружия и включил в драки любимое Энди холодное оружие, что придало дракам экзотичности. Более того, интриги всему происходящему добавляет тот факт, что герои все-таки не совсем бессмертны и каждый из них может умереть, тогда как в большинстве боевиков они остаются неуязвимыми для любых пуль и взрывов.

Описание Кадр из фильма "Бессмертная гвардия" © AIMEE SPINKS/NETFLIX