"Царица полей" возвращается: что нового и необычного приготовить из кукурузы

Есть у меня маленькая летняя гастрономическая любовь — початок сочной, сахарной кукурузы, щедро присыпанный солью и обязательно на свежем воздухе — в парке, на берегу речки или моря, да и просто на городской прогулке. Варить золотистый маис, как по-другому называют "царицу полей", — добрая традиция знойных месяцев, когда самый сезон. Но зачастую на этом "кукурузный" репертуар несправедливо заканчивается. А ведь из аппетитных зернышек можно готовить и супы, и соусы, и даже… десерты. Турецкая пшеница История блюд из кукурузы началась в Мексике, где этот злак стали культивировать примерно 9 тысяч лет назад. До экспедиции Христофора Колумба в 1492 году маис был известен только в Америке. Но испанские путешественники и торговцы распробовали зернышки и привезли кукурузу в Европу.

Считается, что в России о злаке узнали от турков и сначала его так и называли — "турецкой пшеницей". Долгое время кукуруза не выдерживала конкуренции с пшеницей обычной. Ее выращивали исключительно на юге страны и только в 1956 году официально провозгласили вторым хлебом. Действительно, в одном среднем початке замечательный баланс макронутриентов: 3,3 г белка для сытности, 25 г углеводов для энергии, 1,3 г жира, включая полезную для сердечно-сосудистой системы омегу-3, и всего 108 ккал — не поправишься. Кукуруза помогает при стрессах — в ней целый набор витаминов группы B. При этом есть редкие минералы: калий и магний для сердца, фосфор для здоровых зубов и костей, а также цинк, который укрепляет иммунитет. Содержится и хорошее количество витамина С — антиоксидантная защита нашего организма. В кукурузе нет глютена, поэтому мука из нее — одна из удачных замен пшеничной. Гоми, чили и начос Помню, как в моем любимом ресторане в Тбилиси шеф-повар Нана готовила волшебные мчади — традиционные кукурузные лепешки. Иногда она звала меня на кухню, где я любила наблюдать за тем, как они шкворчат в чугунной сковороде. Еще один грузинский вариант замены хлеба — горячая или теплая кукурузная каша гоми без соли, в которую мне нравится заворачивать кусочки рассольного сулугуни. В Молдавии и Румынии ее аналог — мамалыгу — готовят очень плотной: так, что можно порезать на кусочки. Мамалыгу добавляют в голубцы или крутят из нее шарики с брынзой и сливочным маслом, а потом запекают. А вот поленту, которую готовят точно так же, итальянцы считают полноценным гарниром и даже отдельным блюдом: могут подать с колбасками и томатами или же заменить ей пасту в лазанье.

Золотистые зернышки — обязательный ингредиент мексиканского чили с красной фасолью: он придает пряному блюду приятную сладость. А без кукурузной лепешки-тортильи невозможно приготовить настоящие такос и кесадилью и сделать чипсы начос путем высушивания. Початок с приправами Хотя классических блюд из кукурузы не так уж и много, сейчас — в эпоху ЗОЖ — полезный злак переживает новую волну популярности. Например, к отварному или приготовленному на гриле початку теперь добавляют разнообразные приправы.

Эта идея пришла от мексиканского стритфуда "элоте", когда кукурузу сдабривают сливочным соусом с чесноком и соком лайма, крошкой из твердого соленого сыра и мелконарубленной свежей кинзой. Попробуйте маис с кусочком сливочного масла, чесноком и паприкой или же сыром фета. Еще я люблю посыпать початок смесью специй а-ля каджун: по одной чайной ложке сушеного репчатого лука и чеснока, кумина, кориандра, паприки и орегано. Суп из кукурузы — необычно на слух и вкус, но рекомендую хотя бы один раз попробовать. Для самого простого понадобится зажарка из лука и чеснока, овощной или куриный бульон, немного растительного молока, сливок или кусочек сливочного масла, а также любимые специи, например орегано, тимьян, базилик, петрушка, кинза или укроп. А потом — в блендер. Кукурузный чаудер с шампиньонами на домашнем кешью-молоке Кукурузный чаудер — еще один интересный вариант, когда в традиционный суп американского региона Новая Англия вместо моллюсков кладут золотистые зернышки. За счет специй блюдо становится нескучным, а шампиньоны добавляют ему не только изумительную нотку вкуса, но и сытность.

Что нужно (на четыре большие порции): кукуруза в початке (можно заменить на 400 г замороженной) — 4 шт,

картофель (средний) — 2 шт.,

репчатый лук (средний) — 1 шт.,

сельдерей — 1 стебель,

морковь (маленькая) — 1 шт.,

чеснок — 2 зубчика,

копченая паприка — 1/4 ч. л.,

куркума — 1/8 ч. л.,

горчичный порошок — 1/2 ч. л.,

тимьян — 4 веточки,

универсальная безглютеновая мука (можно заменить на пшеничную высшего сорта) — 2 ст. л.,

шампиньоны — 120 г,

кешью — 150 г,

фильтрованная вода — 1 л,

нерафинированное оливковое масло extra virgin — 1 ст. л.,

морская йодированная соль — по вкусу,

свежемолотый черный перец — по вкусу. Что делать: Замочить кешью на ночь или хотя бы на два часа. Если не хватает времени, то можно пропустить этот шаг.

Добавить кешью в чашу блендера, залить фильтрованной водой и измельчить до консистенции растительного молока.

Очистить лук, морковь и чеснок, порезать их и стебель сельдерея мелкими кубиками.

Помыть картофель, почистить по желанию (я не чищу) и порезать средними кубиками. Помыть тимьян. У одной веточки отделить листья от стебля — он больше не понадобится.

Почистить кукурузу, помыть и аккуратно срезать зерна с початков.

Добавить в кастрюлю оливковое масло, лук, морковь и сельдерей и тушить на средне-слабом огне 10–15 минут.

Добавить чеснок и готовить 30 секунд.

Добавить копченую паприку, куркуму, горчичный порошок и муку и обжаривать две минуты, постоянно помешивая.

Постепенно вливать кешью-молоко, дегласируя дно кастрюли (счищая приставшие специи). Довести жидкость до кипения, постоянно помешивая, чтобы не пригорело, затем понизить огонь до средне-слабого.

Добавить картофель и три веточки тимьяна, через пять минут — зерна кукурузы и готовить еще 10–15 минут.

Помыть шампиньоны и порезать на средние ломтики.

Вынуть из кастрюли веточки тимьяна. Добавить половину супа в чашу блендера и измельчить до однородной консистенции.

Вернуть пюрированную часть супа в кастрюлю. Довести до кипения и подавать, украсив ломтиками шампиньонов и свежими листочками тимьяна. От сальсы до карри Особенно хорошо себя чувствует кукуруза в салатах: привносит в них аппетитную яркость и игривость. Пожалуй, самое лучшее сочетание зернышек — с четвертинками помидоров черри, ломтиками авокадо, мелко нарезанными красным луком, свежей кинзой и заправкой из нерафинированного оливкового масла extra virgin, морской соли, свежемолотого черного перца и лаймового сока.

Еще один удачный вариант — с томатами черри, огурцом, красным болгарским перцем, зеленым луком, любимой свежей зеленью, например зеленым базиликом, и сыром фета. Причем если маис будет приготовлен гриль или обжарен до золотистого цвета, то получится вкуснее. По такому же принципу делается кукурузная сальса — популярный дип для чипсов начос, только обязательно с красным перцем чили и желательно щепоткой кумина. Карри из кукурузы в кокосовом молоке Приготовить гарнир из маиса тоже совсем несложно. Самый быстрый рецепт — тушеная кукуруза в сливках или кокосовом молоке с чесноком и другими приправами. Мне очень нравится готовить так зернышки на индийский манер — с имбирем и смесью специй карри.

Кстати, это самостоятельное блюдо может выступать и в качестве соуса, например к пасте или рису. Еще я люблю сделать его очень густым, аккуратно выложить поверх долек или половинок цукини и запечь. По желанию можно посыпать сыром или добавить фету. Что нужно (на четыре порции): кукуруза в початке (можно заменить на 400 г замороженной) — 4 шт.,

репчатый лук (средний) — 1 шт.,

помидор (средний) — 2 шт.,

чеснок — 2 зубчика,

имбирь — кубик 1х1 см,

перец чили (опционально) — по вкусу,

смесь специй карри — 1–2 ч. л.,

кокосовое молоко 60% жирности — 250 мл,

свежая кинза (можно заменить петрушкой) — 3 веточки,

нерафинированный сахар, кокосовый или тростниковый (опционально) — 1–2 ст. л.,

нерафинированное оливковое масло extra virgin — 1 ст. л.,

морская йодированная соль — по вкусу,

свежемолотый черный перец — по вкусу. Что делать: Почистить кукурузу, помыть и аккуратно срезать зерна с початков.

Почистить лук, чеснок и имбирь. Порезать лук средними кубиками. Пропустить имбирь и чеснок через чеснокодавилку или мелко порезать.

Обдать помидоры кипятком, затем очистить и порезать средними кубиками.

Помыть и высушить кинзу, отделить листья от веточек — они больше не понадобятся. Мелко порубить листья.

Добавить в антипригарную сковороду оливковое масло и лук. Тушить на среднем огне до прозрачности семь — десять минут.

Уменьшить огонь до средне-слабого, добавить чеснок и имбирь и готовить три минуты, часто помешивая.

Добавить карри и перец чили и обжаривать 30 секунд, постоянно помешивая.

Добавить томаты и тушить пять — семь минут.

Добавить кокосовое молоко, кукурузу, половину кинзы и сахар по желанию, хорошо перемешать, накрыть крышкой и готовить 15–20 минут.

Сервировать в боулах, посыпав оставшейся кинзой. Еще одна вкусная идея — кукурузные оладьи, которые хороши и на гарнир, и в качестве полезного перекуса, и на завтрак. Необычно, но со вкусом Кстати, об аппетитном начале дня. Кукуруза идеально сочетается с пшеном, поэтому я часто готовлю себе пшенную кашу с зернышками. Причем иногда это сладкий вариант с кленовым сиропом, а порой, чтобы не наскучило, я добавляю в нее грибы. Свежий маис можно добавить в маффины или же приготовить из него пудинг — традиционное блюдо на юге США.

Его можно сделать даже без муки — с тапиоковым крахмалом, любым растительным молоком, подсластителем (подойдут даже сухофрукты) и разрыхлителем. Все ингредиенты и ¾ зернышек блендируют в однородную смесь, затем добавляют оставшуюся кукурузу, тесто выливают в жаропрочную форму и запекают в течение 40 минут. Домашнее кукурузное мороженое с черничным соусом Пожалуй, это самый необычный десерт из кукурузы. Его нужно хорошенько распробовать, но потом обязательно захочется добавки. Черничный соус тут неспроста — он лучше всего подходит кукурузе и придает мороженому особое очарование.