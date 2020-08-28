Как "бешеный" проповедник спровоцировал в Южной Корее новую волну COVID-19

После начала пандемии коронавируса главным источником инфекции в Южной Корее стала христианская секта "Синчхончжи". Ее руководство и адепты продолжали проводить службы, игнорировать введенные правительством меры социального дистанцирования, отказывались проходить тесты и всячески противодействовали властям. Из-за этого в городе Тэгу весной был фактически введен локдаун, приведший к многомиллионным экономическим потерям, секта запрещена, а ее руководство арестовано. Лишь благодаря титаническим усилиям властей, медиков и простых граждан вспышке не дали перекинуться на другие регионы и перерасти в общенациональную пандемию.

Казалось бы, правительство страны должно было сделать соответствующие выводы из всей этой истории, однако власти почему-то предпочли поскорее о ней забыть и вскоре вновь наступили на те же грабли. Для начала надо сказать, что после апреля ситуация с коронавирусом в Южной Корее пошла на лад: число новых случаев резко сократилось и держалось в пределах двузначных чисел, а периодически опускалось ниже десяти. Причем большую часть из них составляли завозные случаи, которые выявлялись среди приезжающих в страну из-за рубежа иностранцев и южнокорейцев. Это дало правительству повод для гордости, переросшей со временем в откровенное бахвальство. Президент Мун Чжэ Ин и другие представители руководства при каждом удобном случае, в том числе в телефонных беседах с лидерами других стран, упоминали о том, что Южной Корее чуть ли не единственной в мире удалось победить коронавирус, не прибегая к масштабным локдаунам и прочим непопулярным мерам. На этой волне Сеул начал навязчиво предлагать другим странам перенять его опыт "мягкой" борьбы с коронавирусом, а заодно купить тестовые наборы и медицинское оборудование. Голоса ряда ученых, предупреждавших власти о том, что самоуверенность и самовосхваление до добра не доведут, остались неуслышанными. И вот наконец случилось то, чего и следовало ожидать: массовая вспышка инфекции, и опять связанная с религией. "Юродивый" пастор Начиная с первой декады августа ежедневное число заражений, произошедших на территории страны, стало расти, 14-го числа впервые за долгое время перевалило за сотню, затем за две, три и четыре. Как выяснилось, главным источником заразы стала столичная пресвитерианская церковь "Саран чеиль" ("Любовь превыше всего"), во главе которой стоит 64-летний Чон Гван Хун, получивший от многочисленных недоброжелателей прозвище "бешеный" за свои ультраконсервативные взгляды и не поддающиеся логике действия. На мой же взгляд, лучше всего этого деятеля характеризует русское понятие "юродивый".

Описание Дезинфекция территории вокруг церкви "Синчхончжи" © Reuters/Yonhap News Agency/Latin America News Agency

Широкую известность в Корее Чон Гван Хун получил после выступления на площади Кванхвамун в Сеуле, в ходе которого напророчествовал, что в ближайшие десять лет он будет находиться в центре всей жизни в Южной Корее. Попутно пастор пригрозил "убить Бога, если тот вздумает шутить с ним шутки". А нынешние власти страны, по его мнению, и вовсе являются прислужниками самого дьявола, поэтому нелегитимны и их необходимо как можно скорее свергнуть.

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Мне как-то "посчастливилось" побывать на пресс-конференции Чон Гван Хуна в клубе иностранных корреспондентов в Сеуле и лично послушать, что тот говорит. А пастор тогда разошелся не на шутку. "Мун Чжэ Ин — хуже, чем Адольф Гитлер! То, что сделал Гитлер, он сделал ради блага своей страны. Все, что делает Мун Чжэ Ин, он делает на благо Северной Кореи!", — буквально рычал проповедник с совершенно безумным выражением лица. На протяжении пресс-конференции он успел объявить нынешнего южнокорейского лидера северокорейским агентом, потребовал освободить из тюрьмы бывшего президента Пак Кын Хе, называл себя пророком и в целом произвел на аудиторию впечатление человека, страдающего от тяжелого психического расстройства. Не удивительно, что и паства у Чон Гван Хуна в церкви подобралась соответствующая. В основном его прихожане — люди весьма почтенного возраста и столь же консервативных взглядов, многие из которых успели поучаствовать в Корейской войне 1950–1953 годов. Начало второй волны Чон Гван Хун не ограничивается одними лишь воскресными проповедями в церкви, находящейся в престижном сеульском районе Сонбук. На протяжении нескольких лет он со своими единомышленниками регулярно проводил демонстрации в центре Сеула. Так произошло и 15 августа, когда в Корее отмечалась очередная годовщина освобождения от японской оккупации. На фоне роста новых случаев заражения столичные власти ввели запрет на любые массовые мероприятия с участием более 100 человек. Однако оппозиция все равно вывела на демонстрацию более 50 тыс. человек, которых со всей страны свезли на площадь Кванхвамун перед мэрией. К ним присоединился и Чон Гван Хун со своей паствой.

Описание Акция протеста на площади Кванхвамун, 15 августа 2020 года © EPA-EFE/YONHAP

С этого момента можно начинать отсчет начала второй волны распространения коронавируса в Республике Корея. Как выяснилось позднее, несколько сотен прихожан "Саран чеиль", участвовавших в митинге, уже были носителями вируса. Не стоит и говорить о том, что на демонстрации были созданы практически идеальные условия для распространения инфекции: толпа из тысяч стариков, многие из которых были без защитных масок, скандирующие во весь голос, брызжа слюной, политические лозунги. Потом митинговавших в заполненных до отказа автобусах благополучно развезли по родным городам, где те продолжили передачу вирусной эстафеты. После демонстрации число новых случаев заражения в стране резко выросло, причем инфекция появилась в регионах, где раньше ее и в помине не было. Однако основной удар все же пришелся на Сеул и соседний регион, в который входят провинция Кёнгидо и город Инчхон. В этой агломерации проживает пятая часть населения Южной Кореи — более 10 млн человек.

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