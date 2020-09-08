О феминитивах в языке: неча на зеркало пенять

Не так давно многие российские издания опубликовали новость о том, что в украинском национальном классификаторе профессий произошли изменения. В приказе Министерства экономики сказано следующее: "Согласно потребности пользователя, при внесении записи о названии работ в кадровую документацию отдельного сотрудника профессиональные названия работ могут быть адаптированы для обозначения женского пола гражданина, который выполняет эти работы". Казалось бы, какое нам дело до украинского классификатора профессий, но новость оказалась сенсационной и обсуждалась в социальных сетях. Причин этому две. Во-первых, речь идет о феминитивах (то есть названиях женщин), которые волнуют сердца россиян уже несколько лет. Во-вторых, украинский язык — один из ближайших родственников русского, и если это случилось с ним, то не случится ли с русским то же самое.

Разброс мнений Ожесточенная дискуссия о феминитивах в русском языке ведется уже лет пять-семь. До этого никто и не слышал слова "феминитив", а сегодня этот в общем-то лингвистический термин обсуждается во всех СМИ и социальных сетях. Произошло это потому, что к нам наконец-то пришла политкорректность, лингвистическая идеология, захватившая Европу и Америку в конце прошлого века. Речь идет о сознательной правке языка, направленной на то, чтобы устранить из него всякую дискриминацию и неравенство. В основном политкорректность сводится к запрету на обидные слова и замене их новыми необидными. Разброс мнений в дискуссии о феминитивах велик: от "сделать феминитивы обязательными, когда мы говорим о женщинах" до "запретить феминитивы вообще". Последнее невозможно, поскольку в русском языке множество привычных и проверенных временем обозначений женщин, которые мы все используем в речи, даже не замечая этого. Действительно, как нам обойтись без москвички, француженки, учительницы или певицы, да и зачем? Проблемы в другом, и они касаются прежде всего профессий. Во-первых, для многих профессий феминитивов не существует, и женщин и мужчин мы называем одним и тем же словом мужского рода, например министр, президент, шахтер. Во-вторых, даже если феминитив существует, часто он является разговорным и стилистически сниженным по сравнению со словом мужского рода, например врачиха или директриса. В-третьих, большинство феминитивов необязательны и даже учительницу, слово литературное и стилистически совершенно нейтральное, мы заменяем на учителя, особенно в официальном документе и классификаторе профессий. Чтобы решить эти проблемы разом, нам и предложили новые феминитивы типа авторки, докторки и режиссерки, свободные от груза ассоциаций прошлых лет, причем предложили сделать их обязательными при разговоре о женщинах. Кто предложил? Скажем так, радикальные феминистки. Тем не менее у многих носителей языка, включая многих женщин и даже феминисток, эти слова вызывают усмешку и отторжение. В этом споре, как часто бывает, нет правых, но у всех есть свои резоны. Патриархальность языка Русский язык, как и другие языки, складывался веками и отражает разные пласты истории. И как раз на примере названий человека по профессии или виду деятельности это легко продемонстрировать. Для традиционных мужских профессий или званий используются существительные мужского рода: адвокат, генерал или президент. И хотя многими профессиями женщины давно овладели, специального слова для них так и не появилось, и женщину, занявшую высший пост в политической иерархии, будут называть "мужским" словом президент. С другой стороны, есть традиционные женские профессии, для которых либо вовсе нет парного слова для мужчины, либо оно значительно менее употребительно: швея, няня или прачка. Если вдруг мужчина становится няней в детском саду, то этим "женским" словом его и будут называть. Можно, конечно, вспомнить старый советский фильм "Усатый нянь", но все понимают, что это шутка.

Патриархальность языка можно показать и на примере пары слов — работник и работница. Вроде бы симметрия, вроде бы равенство, но стоит кое-что добавить, и равенство распадется. Действительно, если добавить прилагательное научный, то мы будем использовать только существительное мужского рода, правда, по отношению и к мужчинам, и к женщинам. А вот если добавить корень дом-, то возникнет именно слово женского рода — домработница. Интересно, что в советское время появилось еще слово чумработница для тех северных народов, домом которых являлся чум. Справедлива ли такая асимметрия в языке? Надо ли ее менять? И вообще, можно ли говорить о справедливости и несправедливости по отношению к языку, а не к обществу? Патриархальность языка отражает историческую патриархальность общества, но язык и меняется вслед за обществом, причем меняется сам, без наших сознательных усилий. Легко и незаметно вошли в русский язык слова штангистка и футболистка, а вот со сконструированной авторкой возникли проблемы, причем надо признать, что они, конечно, не в одной отдельной авторке, а в принципе. Мудрость языка Здесь можно вспомнить сказку Пушкина о мертвой царевне и о семи богатырях. Злая царица-мачеха — высока, стройна, бела и умом и всем взяла. Она часто обращалась к своему волшебному зеркальцу со словами: "Свет мой, зеркальце! скажи Да всю правду доложи: Я ль на свете всех милее, Всех румяней и белее?" А зеркальце ее отвечало: "Ты, конечно, спору нет: Ты, царица, всех милее, Всех румяней и белее". Так продолжалось, пока не подросла царевна, и зеркальце ответило: "Ты прекрасна, спору нет; Но царевна всех милее, Всех румяней и белее". Мачеха рассердилась, попыталась уничтожить юную соперницу, то есть изменить реальность, что закончилось для злодейки весьма печально. А ведь могла бы просто научить зеркало слегка врать, то есть искажать реальность, и была бы вполне счастлива. Но вернемся от Пушкина к феминитивам, а от волшебного зеркальца к языку. Рассматриваем ли мы язык как зеркало нашей действительности? Тогда, посмотрев в зеркало, мы можем увидеть и оценить ее, в частности, оценить уровень равноправия женщин и мужчин. И да, в этом случае мы не всегда будем довольны результатом. Или язык для нас инструмент воздействия на мир и мы сначала меняем язык в надежде повлиять на действительность?

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