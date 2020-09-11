Чудо или нет? Два взгляда на эпидемию коронавируса в Индии

Евгений Пахомов — о том, насколько эффективными оказались усилия по борьбе с инфекцией в "самой большой демократии" мира

Словосочетание "индийское чудо" появилось в местных СМИ к концу марта этого года. Тогда весь мир со страхом смотрел, как растет число инфицированных загадочным коронавирусом в развитых странах Запада — в США, Италии, Испании... А Индия застряла в конце списка пострадавших стран — в начале мая здесь было отмечено всего порядка 50 тыс. заболевших и 1700 умерших. И это притом, что с началом вспышки новой инфекции именно ей предсказывали самый печальный сценарий: мол, перенаселенная страна с грязными и бедными трущобами. Но предсказанный экспертами сценарий все никак не сбывался и не сбывался… До июля.

Сегодня можно сказать, что пессимистичные прогнозы хоть и не в полной мере, но оправдались. Хотя и гораздо позже, чем ожидалось. Число инфицированных в Индии растет быстрыми темпами: с 4 августа страна остается мировым лидером по суточному приросту заболевших. На текущей неделе "самая большая демократия мира", как любят называть себя индийцы, заняла второе место в списке наиболее пострадавших от пандемии государств, обогнав занимавшую до этого второе место Бразилию. И теперь уступает по этому показателю только США. По последней информации, которую распространило в пятницу индийское Министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, количество заразившихся выросло за последние 24 часа на 96 551 — это самый большой скачок в стране за все время пандемии. Общее число инфицированных в Индии достигло, таким образом, 4 562 414 человек. Для сравнения: в США — 6 397 227 заболевших. Все-таки успех? Индийские власти объясняли успех борьбы с коронавирусом "жесткими и своевременно принятыми мерами": премьер-министр Нарендра Моди 24 марта сообщил, что страна с 25 марта будет полностью закрыта. "Для того чтобы спасти Индию, спасти каждого индийца, спасти свою семью, не выходи за пределы своего дома. Забудь, как выходить на улицу", — призвал тогда премьер. Нью-Дели объявил общенациональный локдаун — всеобщую строгую изоляцию. Страна остановилась, встало производство, перестали летать самолеты, ходить поезда, поездка из одного штата в другой, даже из одного города в другой внутри одного штата требовала разрешения. На полях стоял неубранный урожай, пропадал знаменитый индийский чай, в городах простаивали фабрики и заводы, не работали торговые центры и магазины — открытыми оставались только продовольственные лавки. В мегаполисах оказались запертыми десятки тысяч трудовых мигрантов, всеми правдами и неправдами пытавшиеся пробраться через полицейские кордоны домой в свои деревни. Ситуация грозила социальным взрывом, в этих условиях властям пришлось выбирать — продолжать жесткую борьбу против инфекции или ослабить локдаун. Правительство Моди выбрало второе.

Как прокомментировал корреспонденту ТАСС известный экономический обозреватель Пандей Пракаш: "Индию заперла на замок медицина, а отперла экономика". В июне началась первая фаза выхода из локдауна, в июле — вторая. В сентябре началась уже третья. Закрытыми остаются школы (которые вскоре могут открыться), колледжи, кинотеатры, бассейны, парки развлечений… Но все остальное, пусть и с ограничениями, уже работает. С началом постепенного снятия ограничений начала расти и кривая заболеваемости, которая постепенно, но верно вывела Индию в число лидеров по этому показателю в мире.

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Самые пострадавшие, как и следовало ожидать, — это и самые густонаселенные регионы; пока на первом месте штат Махараштра, столица которого — мегаполис Мумбаи: в штате отмечено 990 795 заболевших, и значительное число — в воспетых Болливудом знаменитых бомбейских трущобах. В число самых зараженных (на шестое место) попал и национальный столичный округ Дели, в состав которого входит Нью-Дели. Однако не все думают, что Индия проиграла борьбу с коронавирусом. "Конечно, если говорить об абсолютных цифрах, то второе место по числу заболевших — это очень высокое место. Но по отношению к нашему населению 1,3 млрд цифры не столь высоки", — сказал ТАСС известный индийский врач, основатель и член правления делийского Фонда лечения легочных заболеваний (Lung Care Foundation) профессор Арвинд Кумар. Он отметил, что уровень выздоровления в Индии достиг рекордного уровня: в стране уже излечились 3 542 663 человека, в последнее время около 70 тыс. пациентов в Индии выписываются ежедневно. Коэффициент выздоровления достиг более 77% от общего числа заболевших — это значительно больше, чем в большинстве стран мира. А значит, Индии удается справляться с пандемией получше многих других стран, и "индийское чудо" все-таки состоялось, несмотря на все пессимистичные прогнозы, считает доктор. "Коронавирус — это надолго!" Профессор при этом не берется предсказать, когда пандемия закончится. "Были высказаны разные оценки того, когда пандемия пройдет, но на сегодня все эти предсказания оказались неверными. Я не могу делать никаких предсказаний, могу только сказать, что мы должны научиться жить с этим коронавирусом. Коронавирус — это надолго!" Собеседник агентства уверен, что в привычку людей по всему миру должны войти практика поддерживать социальную дистанцию, ношение защитных масок, пользование санитайзерами. Все это должно стать таким же обыденным делом, как чистка зубов по утрам. В Индии многие связывают надежды на прекращение "чумы XXI века" с появлением массовой и действенной вакцины. Специалисты при этом отмечают, что для выработки так называемого коллективного иммунитета только Индии потребуется минимум 600 млн доз вакцины против коронавируса. И вряд ли какая-то одна компания сможет быстро произвести такое количество препаратов. Поэтому страна присматривается сразу к нескольким вакцинам. Разработку препарата в стране ведут две индийские компании — Bharat Biotech и Zydus Cadila. Кроме того, проходит испытания вакцина-кандидат, которая разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

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