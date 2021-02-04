Рак и COVID-19: можно ли откладывать лечение? Этот и другие вопросы, связанные с пандемией

Период растерянности в связи с пандемией завершился в большинстве стран, в том числе и в России: в стационарах пациентов размещают таким образом, чтобы снизить риски инфицирования и их самих, и уже госпитализированных; больницы не переполнены, как это было прошлой весной, постепенно возвращаются профилактические мероприятия.
Накопленные за прошедший год научные данные уже позволяют выбирать оптимальные тактики лечения и распределения пациентов по медицинским учреждениям с разными заболеваниями. Ко Всемирному дню борьбы против рака ТАСС собрал информацию о том, что на данный момент известно про онкологические заболевания и коронавирус из данных надежных медицинских исследований.
Что будет, если человеку с онкологическим заболеванием диагностируют COVID-19?
Пациенты с онкологическими заболеваниями относятся к группе риска развития серьезных осложнений в связи с COVID-19. По некоторым данным, у пациентов со злокачественными новообразованиями риск заболеть COVID-19 будет в несколько выше по сравнению с теми, у кого рака нет. Однако, по другим данным, заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции не отличаются от этих показателей в общей статистике.
При этом исследователи отмечают, что принципиальное значение и для риска инфицирования, и для исходов заболевания имеют множество факторов, в том числе наличие сопутствующих заболеваний, возраст, лечение в специализированном онкологическом учреждении или в многопрофильной клинике, загруженность системы здравоохранения, организация противоэпидемических мероприятий и другие факторы.
Как отмечали эксперты на собрании научного совета РАН "Науки о жизни", в случае, если нет отдаленных метастазов, COVID-19 протекает с теми же симптомами и по тому же сценарию, что и у человека без рака. В то же время если онкологическое заболевание находится на продвинутой стадии, если иммунитет снижен или практически отсутствует (например, при подготовке к трансплантации костного мозга), то и риск серьезных осложнений из-за коронавируса существенно повышается.
Как коронавирус протекает у пациента с раком?
Нет подтверждения, что пациенты с определенным типом онкологического заболевания будут чаще инфицироваться SARS-CoV-2, однако известно, что у пациентов с онкогематологическими заболеваниями (лейкозы, лимфомы), а также с распространенным раком легкого риск серьезных осложнений при COVID-19 будет высоким. Кроме того, любое острое респираторное заболевание представляет опасность для такого пациента из-за снижения иммунитета.
Врачи также отмечают, что COVID-19 (как и другие инфекционные заболевания) будет опасен для пациентов в течение нескольких суток после операции. Это также связано с тем, что в раннем послеоперационном периоде высок риск и других осложнений — в результате наркоза и оперативного вмешательства.
По имеющимся сейчас данным, течение коронавирусной инфекции у пациентов с локализованными новообразованиями, без метастазов, не отличается от течения этой инфекции у пациентов без рака. Исследования в этом направлении продолжаются. Определенно можно сказать, что формирование антител к коронавирусу происходит в те же сроки и с той же силой, как и у пациентов без онкологических заболеваний.
Как диагностируют COVID-19 у пациентов с раком?
Работают ПЦР-тест и компьютерная томография (КТ) — как и во всех случаях с подозрением на COVID-19 в РФ. Иногда диагностика коронавируса у пациентов с раком легкого может занимать больше времени. Врачи отмечают, что у пациентов с онкологическими заболеваниями, особенно в случае изначального поражения органов грудной полости, не всегда можно с уверенностью подтвердить наличие или отсутствие коронавирусной инфекции по результатам компьютерной томографии.
У пациентов с аденокарциномой (злокачественная опухоль, состоящая из железистых клеток пораженного органа — прим. ТАСС), а также в некоторых случаях при побочных реакциях от химиотерапии и иммунотерапии может наблюдаться эффект "матового стекла" на КТ, не связанный с инфекцией. По словам заведующего кафедрой рентгенологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Игоря Тюрина, в этих условиях для установления точного диагноза может потребоваться больше времени и дополнительных исследований.
Влияет ли химиотерапия на COVID-19?
Первые научные данные на этот счет показывали, что у пациентов с онкологическими заболеваниями в Ухане и Италии смертность от коронавирусной инфекции была выше. Это побудило онкологические сообщества в разных странах рекомендовать изменение схем лечения рака для пациентов, а также по возможности, чтобы снизить риски инфицирования внутри стационаров, откладывать лечение на более долгий срок.
Однако накопленные данные и анализ большего числа пациентов показал, что такие результаты были получены во многом из-за перегруженности многопрофильных стационаров и сопутствующих заболеваний у этих пациентов, что обусловливало общую тяжесть состояния. В тех же случаях, когда в специализированном стационаре были правильно организованы противоэпидемические мероприятия, COVID-19 не сказывался так драматически на течении онкологического заболевания и не вынуждал изменять тактику лечения. И сейчас онкологи в большинстве случаев рекомендуют не откладывать лечение онкологического заболевания.
Более того, в некоторых ситуациях, при высокочувствительных опухолях, когда жизнь пациента зависит от необходимости продолжения противоопухолевой терапии, ее могут продолжать даже на фоне инфекции. В большинстве случаев при инфекции следующий курс терапии откладывают, пока не уйдут жалобы и не будет отрицательного ПЦР-теста. После этого системное противоопухолевое лечение возобновляют.
Кроме того, несмотря на противоречивые данные, все больше исследований показывают, что инфицирование SARS-CoV-2 во время проведения или после завершения системной противоопухолевой терапии кардинально не влияет на смертность от COVID-19. Данные исследований, а также рекомендации отдельных обществ и клиник в различных странах говорят о том, что лечение онкологических заболеваний в случае, когда это может ухудшить прогноз лечения, нельзя откладывать из-за COVID-19.
Можно ли откладывать операции?
На этот счет есть рекомендации, что на этапе, когда растет число заболевших COVID-19, могут быть перенесены профилактические, а в некоторых случаях и диагностические оперативные вмешательства. Однако, по убеждению самих онкологов, делать это можно только в той ситуации, если это не ухудшит прогноз заболевания у пациента. Такой же подход применяется и в отношении других операций по поводу лечения онкологического заболевания.
Влияет ли радиологическое лечение на заболеваемость и течение COVID-19 при раке?
Радиологические исследования и радиотерапевтические процедуры сами по себе не влияют на течение коронавирусной инфекции. Некоторые отклонения могут быть связаны с тяжестью общего состояния пациентов, распространенностью онкологического заболевания и состояния иммунитета.
Влияет ли COVID-19 на диагностику онкологических заболеваний?
Из-за сокращения объемов скрининговых программ в системах здравоохранения разных стран отмечается снижение диагностики онкологических заболеваний. По некоторым локализациям это снижение может достигать 50%. Это связано и с сокращением скрининговых программ на национальном уровне, и с тем, что люди в целом реже обращаются в медицинские организации, в том числе за другими видами помощи.
Инна Финочка
ТАСС благодарит за помощь в подготовке этого материала заведующего кафедрой радиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Игоря Тюрина и старшего научного сотрудника отделения химиотерапии №2 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Михаила Федянина