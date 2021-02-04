Рак и COVID-19: можно ли откладывать лечение? Этот и другие вопросы, связанные с пандемией

Пациенты с онкологическими заболеваниями относятся к группе риска развития серьезных осложнений в связи с COVID-19. По некоторым данным, у пациентов со злокачественными новообразованиями риск заболеть COVID-19 будет в несколько выше по сравнению с теми, у кого рака нет. Однако, по другим данным, заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции не отличаются от этих показателей в общей статистике.

При этом исследователи отмечают, что принципиальное значение и для риска инфицирования, и для исходов заболевания имеют множество факторов, в том числе наличие сопутствующих заболеваний, возраст, лечение в специализированном онкологическом учреждении или в многопрофильной клинике, загруженность системы здравоохранения, организация противоэпидемических мероприятий и другие факторы.

Как отмечали эксперты на собрании научного совета РАН "Науки о жизни", в случае, если нет отдаленных метастазов, COVID-19 протекает с теми же симптомами и по тому же сценарию, что и у человека без рака. В то же время если онкологическое заболевание находится на продвинутой стадии, если иммунитет снижен или практически отсутствует (например, при подготовке к трансплантации костного мозга), то и риск серьезных осложнений из-за коронавируса существенно повышается.