Для участников ВЭФ запустят приложение с пунктами экспресс-тестирования

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня. /ТАСС/. Обеспечить противоэпидемическую безопасность участников Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2021 году поможет общая система экспресс-тестирования на коронавирус, рассказал журналистам в ходе пресс-завтрака в пятницу губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Так, все доступные пункты тестирования будут обозначены в специальном приложении. "Система безопасности санитарно-эпидемиологической будет отработана посредством, скажем, приложения, в котором можно будет посмотреть специальные пункты тестирования для участников ВЭФа, которые сразу после проведения тестирования будут включаться в единую систему электронной базы. После этого уже будет выдаваться бейджик. Бейджик без тестирования выдаваться не будет", - рассказал Кожемяко.

Он отметил, что таких пунктов во Владивостоке будет несколько. По словам губернатора, система позволит сделать кампус Дальневосточного федерального университета, где проходит ВЭФ, полностью безопасной зоной.

Вопрос о том, какая страна будет приглашена в качестве официального гостя, по словам губернатора, пока решается. Он не исключил, что это может быть сразу несколько стран.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате. Все мероприятия форума также будут транслироваться в интернете через официальный сайт ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.