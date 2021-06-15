В Крыму за сутки выявили 140 случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. В Крыму выявили 140 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил во вторник на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"За 14 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 102 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за границы", - написал Аксенов.

Он уточнил, что за сутки протестировали на коронавирус 667 человек. " Количество выздоровевших за сутки составляет 20 человек, выздоровевших за весь период- 41 672 человека ", - добавил Аксенов.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешили выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускают на 75%, кафе и ресторанов - на 50%. Сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

С начала пандемии в регионе выявили около 45 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 40 тыс. человек, умерли свыше 1,3 тыс. На лечении находятся более двух тыс. пациентов.