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Пандемия COVID-19

В Крыму за сутки выявили 140 случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии в регионе зафиксировали около 45 тыс. случаев заражения

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. В Крыму выявили 140 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил во вторник на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

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"За 14 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 102 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за границы", - написал Аксенов.

Он уточнил, что за сутки протестировали на коронавирус 667 человек. " Количество выздоровевших за сутки составляет 20 человек, выздоровевших за весь период- 41 672 человека ", - добавил Аксенов.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешили выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускают на 75%, кафе и ресторанов - на 50%. Сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

С начала пандемии в регионе выявили около 45 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 40 тыс. человек, умерли свыше 1,3 тыс. На лечении находятся более двух тыс. пациентов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия COVID-19
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