В Новосибирской области заболеваемость ковидом за неделю выросла на 15%

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области за неделю выросла на 15%, превысив 600 случаев. Об этом сообщил во вторник на оперативном совещании областного правительства глава регионального управления Роспотребназора Александр Щербатов.

"За прошедшую неделю зарегистрировано 653 случая. У нас идет нарастание выявляемости коронавирусной инфекции. За последние три недели идет прирост - от 5,9% до 15% за последнюю неделю, поэтому необходимо продолжить проведение ограничительных мероприятий", - сказал Щербатов.

11 июня в области впервые с марта выявили больше 100 новых случаев заражения коронавирусом. В начале прошлой недели новосибирский Минздрав заново перепрофилировал городскую клиническую больницу № 12 и госпиталь ветеранов войн № 2 для приема пациентов с коронавирусом.

Как сообщил на оперативном совещании глава областного Минздрава Константин Хальзов, в регионе выявили 44,6 тыс. случаев COVID-19. Всего поступило более 360 тыс. доз вакцины, двукратно привиты более 270 тыс. человек. За выходные прививки сделали десять тыс. человек.

До конца июня на территории Новосибирской области действуют обязательный масочный режим и ограничения на проведение массовых мероприятий.