В Петербурге выявили нарушения противоэпидемических норм на концертах Guf и Matrang

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Несоблюдение требований по рассадке, дистанцированию и ношению масок выявили на концертах исполнителя Matrang и рэпера Guf, прошедших в Санкт-Петербурге 13 и 14 июня соответственно. Об этом во вторник сообщили на странице городского комитета по культуре в соцсети "ВКонтакте".

"13 июня в клубе "А2" состоялся концерт исполнителя Matrang. Организаторы проигнорировали согласованные ранее условия проведения мероприятия. В частности, на площадке не соблюдались требования по рассадке и социальной дистанции, зрители не использовали средства защиты. Аналогичные нарушения зафиксированы на концерте репера Guf 14 июня в концертном зале "Аврора", - говорится в сообщении комитета.

В связи с этим комитет по культуре подготовил обращения в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле об отзыве у данных площадок QR-кодов, подтверждающих готовность организаций исполнять стандарты безопасной деятельности для минимизации риска распространения коронавируса.

По последним данным, в Петербурге выявили 451 595 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю город занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 421 315 человек, умерли 14 946. За последние сутки в городе выявили 865 случая заражения.

Ранее на фоне роста числа заболевших губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе необходима "нулевая толерантность" к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила. Он призывал всех проявить повышенную требовательность к себе и другим по всем вопросам противодействия коронавирусу, напомнив при этом, что у города "есть все для того, чтобы соответствовать условиям "новой нормальности".