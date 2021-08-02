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В Петербурге более 62% сотрудников системообразующих предприятий прошли вакцинацию

Таким образом, от COVID-19 привились более 150 тысяч работников системообразующих предприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Свыше 62% сотрудников системообразующих предприятий Петербурга привиты от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства города в понедельник.

"На сегодняшний день в городе привито уже более 1,3 млн человек, из них более 1 млн получили оба компонента вакцины. В данный момент мы проводим мониторинг ситуации в различных организациях. Среди промышленных предприятий отдельно мониторим системообразующие. Их коллективы привиты в среднем свыше 62%, это более 150 тысяч сотрудников, в целом срез по промышленности приближается к 60% вакцинированных", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова.

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По его словам, данные проведенного опроса говорят о том, что доля сотрудников общепита, привитых двумя компонентами, приближается к 40-50%. Поэтому они пока не получили QR-код "Вакцинирован". "Однако по количеству прививок первым компонентом они уже превышают параметр в 60-65%, и мы считаем, что в сфере общественного питания в сентябре организации смогут выйти на показатели даже свыше 80%", - отметил Ситов.

В торговле свыше 40% сотрудников привиты двумя компонентами вакцины. Показатель по первому компоненту выше - примерно 60%. Власти города рассчитывают, что до октября доля вакцинированных сотрудников сфер торговли и бытовых услуг превысит 80%.

Со 2 августа фуд-корты и фуд-плейсы, расположенные в торговых центрах Петербурга, а также аттракционы на открытом воздухе, закрытые в июне из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, возобновляют работу при условии, что работники будут привиты хотя бы одним компонентом вакцины. Однако, должны соблюдаться и остальные противокоронавирусные нормы.

Завершить вакцинацию сотрудники таких заведений должны до 1 сентября. Также фуд-корты обязаны следить, чтобы на каждого посетителя приходилось на менее 4 кв. метров площади. Для этого необходимо установить электронную систему подсчета посетителей для блокирования доступа при превышении лимита. Кроме того, работники должны быть обеспечены защитными масками и обязаны соблюдать социальную дистанцию.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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