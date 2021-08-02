В Северной Осетии количество случаев COVID-19 увеличилось почти на 16% за неделю

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 августа. /ТАСС/. В Северной Осетии количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 15,7% за минувшую неделю. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики по итогам аппаратного совещания.

"По словам руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Северной Осетии Алана Тибилова, за минувшую неделю, по сравнению с предыдущей, количество выявленных случаев заболевания выросло на 15,7%, обращений в медучреждения - на 3,6%", - говорится в сообщении.