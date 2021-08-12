Глава Ставрополья поручил обеспечить бесперебойное снабжение ковид-госпиталей кислородом

ПЯТИГОРСК, 12 августа. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил проработать вопросы бесперебойного снабжения кислородом всех ковид-госпиталей региона, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы края.

"Губернатор Ставрополья поручил обеспечить бесперебойное снабжение COVID-госпиталей кислородом", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, нельзя рисковать жизнями людей. "Нужно иметь стопроцентную гарантию того, что кислород у нас есть всегда. Прошу вас [главного врача городской клинической больницы № 2 города Ставрополя Марину Костровскую] совместно с Минздравом обеспечить установку необходимого оборудования в оптимальные сроки", - приводятся в сообщении слова Владимирова, сказанные на встрече с Костровской.

По данным пресс-службы, аналогичные возможности по поручению главы региона прорабатываются и для других COVID-госпиталей края.

Отмечается, что в городской клинической больнице № 2 Ставрополя идет установка кислородного газификатора, который сможет работать автономно. В настоящее время больницу обслуживают две кислородные станции, на случай нештатных ситуаций также создан резервный запас кислорода.

В минувший понедельник в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода, они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро умерли еще два человека. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП с гибелью 11 человек в больнице стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком.