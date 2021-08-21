Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca на €6 млн

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен в субботу передала министру здравоохранения Виктору Ляшко 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca на €6 млн в качестве срочной помощи в борьбе с пандемией. Об этом сообщается в пресс-релизе посольства.

"Посол Анка Фельдгузен передала сегодня 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca. Стоимость составляет примерно €6 млн. Транспортные расходы были покрыты в рамках механизма гражданской защиты ЕС (UCPM)", - сказано в пресс-релизе.

Передача произошла накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев, который состоится 22 августа. "С начала пандемии Германия солидарно стоит бок о бок с Украиной и предоставила ей аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование на €76 млн", - подчеркнули в посольстве.