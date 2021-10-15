Власти Севастополя заявили, что справиться с COVID-19 городу помогут жесткие меры

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Севастополе непростая, изменить ее в лучшую сторону могут только ограничительные меры и ответственное отношение горожан, считает губернатор Михаил Развожаев.

По данным правительства города, ситуация с инфекцией начала осложняться с середины сентября. За последние дни зафиксированы несколько суточных максимумов, число новых случаев превышает 250, в то время как в первые месяцы пандемии не достигало и десятка, а летом этого года не превышало 200. В понедельник приняли решение продлить введенный из-за пандемии режим повышенной готовности до декабря, ужесточили ограничения.

"Ситуация очень серьезная, и изменить ее сейчас, к сожалению, могут только жесткие ограничительные меры и личная ответственность каждого жителя. Система здравоохранения Севастополя работает на пределе своих возможностей. И если с дополнительными койками вопрос еще можно решить - в короткие сроки мы возвели сразу три модульных ковидных корпуса, то с нехваткой врачей и медсестер - практически невозможно. Медики на вес золота по всей стране", - сказал Развожаев ТАСС.

Он пояснил, что при текущей нагрузке в стационарах нужно еще 50 врачей (уже работают 177) и 70 медсестер (сейчас - 419). "Мы активно ищем кадры, привлекаем студентов", - сказал глава Севастополя.

Согласно ежедневной сводке, всего за время пандемии заразились коронавирусом почти 33 тыс. человек, из них уже выздоровели 29 тыс., 1 163 умерли. По данным губернатора, в настоящее время более 400 пациентов сегодня находятся в тяжелом состоянии и получают кислородную поддержку, 86 человек - в реанимации.

"Статистика вещь упрямая - болеют люди, не прошедшие вакцинацию. В городе развернуто 26 пунктов вакцинации как в лечебных учреждениях, так и в торговых центрах и общественных пространствах. Приобретение коллективного иммунитета - вопрос благополучия и здоровья всего города", - добавил губернатор.