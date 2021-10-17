В Оренбуржье за сутки выявлено 395 случаев заражения коронавирусом

ОРЕНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Почти 400 случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Оренбургской области, что стало очередным максимальным показателем с начала пандемии. Общее число инфицированных превысило 110 тыс., сообщило в воскресенье региональное управление Роспотребнадзора.

"В Оренбургской области по состоянию на 17 октября 2021 года зарегистрировано 83 690 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости составил 4 270,07 на 100 тысяч населения. За последние сутки в Оренбургской области зарегистрировано 395 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, свыше 35% заразившихся - люди старше 60 лет, 7,5% - дети. В стационарах находятся свыше 3 тыс. человек с ковидом, более 900 из них - в тяжелом состоянии, свыше 200 - на искусственной вентиляции легких.

В Оренбургской области действует запрет на работу кальянных, ночных клубов, детских развлекательных центров и игровых комнат, ограничена работа общепита в ночное время. По 19 октября запрещена работа фудкортов, за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропортов и заправок. Также планируется ввести систему QR-кодов при посещении учреждений культуры.

Ранее сообщалось, что в регионе вводится обязательная вакцинация для сотрудников ряда организаций. Прививки от коронавируса обязаны сделать 80% сотрудников образовательных и медицинских организаций, общепита, торговли, ЖКХ, МФЦ, культурно-досуговых учреждений, охранных предприятий, а также волонтеры. До 1 ноября необходимо привиться первым компонентом, до 1 декабря - двумя.