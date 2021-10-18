В Оренбургской области введут QR-коды для посещения учреждений культуры

ОРЕНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области объявили о введении с 1 ноября QR-кодов для посетителей культурно-досуговых учреждений. Также продлеваются действующие ограничения, рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"С 1 ноября государственным и муниципальным организациям, осуществляющим театральную и концертную деятельность, разрешено оказывать услуги зрителям только при предъявлении посетителем QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание. Тех, у кого нет кода, будут пускать только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до посещения", - говорится в распространенном сообщении.

Также по 2 ноября продлеваются действующие ограничения: на две недели продлен запрет на работу кальянных и ночных клубов, а также на ночную работу общепита. Кроме того, по 2 ноября запрещена работа фудкортов, за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропортов и заправок.

По информации правительства Оренбургской области, на 18 октября было зафиксировано 83,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 395 - за последние сутки. Выздоровели 71,9 тыс. человек.