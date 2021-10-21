В Ижевске более 120 школьных классов находятся на карантине по коронавирусу

ТАСС, 21 октября. Более 120 классов в ижевских школах закрыли на карантин по коронавирусу, это на 42 класса меньше, чем неделей ранее, сообщил в четверг во время прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава города Олег Бекмеметьев.

"По диагнозу ОРВИ у нас на дистанте учатся всего лишь 13 классов, и этот показатель держится на этом уровне вторую неделю. По диагнозу ковид закрыто больше - 121 класс, но это на 42 класса меньше, чем на прошлой неделе", - сказал Бекмеметьев.

Он добавил, что около 70% работников сферы образования привились от коронавируса, часть уже начинает ревакцинироваться. При этом темпы вакцинации в городе Бекмеметьев назвал неудовлетворительными. "Темпы вакцинации в Ижевске неудовлетворительные, к сожалению, это так. На сегодня мы только-только подбираемся к 50%. В нашем городе вакцинации подлежат 428 тыс. 618 ижевчан, это минимальная цифра, это примерно 80% от всего населения города", - сказал глава Ижевска.

В Удмуртии с начала октября ежесуточно выявляют более 300 случаев заражения коронавирусом. Большая часть заболевших проживает в Ижевске. Всего на 21 октября в Удмуртии, по данным местного оперативного штаба, зарегистрировано 60 182 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 48 559 человек выздоровели, 2 587 летальных исходов. Более 453,9 тыс. человек вакцинировали, в том числе 337,2 тыс. - вторым компонентом.