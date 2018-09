Эксперты призвали Европу вполовину сократить производство мяса и молочных продуктов

Производство мяса и молочных продуктов в Европе должно быть снижено на 50% к 2050 году, чтобы достичь целей Парижского соглашения. Такие данные содержатся в докладе What is the Safe Operating Space for EU livestock? независимого фонда Rural Investment Support For Europe (RISE). Об этом сообщает издание The Independent.

Авторы призывают Европейскую комиссию к разработке соответствующих мер, направленных на снижение производства продукции животноводства. В частности, эксперты предлагают ввести дополнительные налоги и продажу субсидированных мясных продуктов для потребителей с низким уровнем доходов.

Как отметили авторы, они надеются, что в итоге потребители будут готовы платить больше за высококачественное мясо, которое было произведено в экологичных условиях с учетом норм по охране окружающей среды и ландшафта, а также соблюдением соответствующих требований по содержанию животных.

В докладе говорится, что в настоящее время жители Европы потребляют в среднем в два раза больше мяса, чем рекомендовано национальными агентствами продовольствия.

Согласно подсчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), животноводство является крупнейшим в мире потребителем земельных ресурсов. Территории для выпаса скота и угодий под кормовые культуры составляют почти 80% всех сельскохозяйственных земель.

Ранее специалисты некоммерческих организаций Institute for Agriculture and Trade Policy и GRAIN пришли к выводу, что крупнейшие производители по мяса и молочных продуктов могут стать главным источником выбросов СО2 к 2050 году. Как отметили эксперты, без принятия дополнительных мер индустрия животноводства будет занимать 80% от эмиссионного бюджета СО2 к середине века.

В настоящее время Китай, США, Евросоюз, Канада, Бразилия, Аргентина, Австралия и Новая Зеландия ответственны за 60% глобальных выбросов парниковых газов от производства мяса и молока. В общей сложности пять крупнейших мировых производителей мясных и молочных продуктов (JBS, Tyson, Cargill, Dairy Farmers of America и Fonterra) ежегодно производят больший объем выбросов парниковых газов, чем нефтяные компании Exxon, Shell или BP.

