Сервис такси организует в Великобритании углеродно-нейтральные перевозки

Один из ведущих агрегаторов услуг такси Gett развивает ряд инициатив по снижению углеродного следа. Согласно заявлениям представителей компании, планируется, что Gett станет первой углеродно-нейтральной крупной компаний по заказу такси в Великобритании. Об этом сообщает издание Inhabitat.

В партнерстве с британской организацией Carbon Clear, которая предоставляет консалтинговые услуги для снижения компаниями углеродного следа, Gett планирует компенсировать выбросы 7500 т углекислого газа. Это примерный объем выбросов компании за 12 месяцев.

Так, в Лондоне сервис такси запустил экологическую инициативу Gett Green. Пользователям мобильного приложения предлагается опция добровольного пожертвования в размере 20 пенсов (около 18 рублей) за поездку. Часть вырученных средств идет на финансирование проектов для 12 школ в Лондоне, которые расположены в районах с наиболее загрязненным воздухом. Учебные заведения были определены в ходе муниципальной программы аудита по анализу качества воздуха на территории столичных школ в партнерстве с международной консалтинговой компанией WSP Global.

"Качество воздуха становится все более серьезной проблемой не только в Лондоне, но и во всей стране. Достижение углеродной нейтральности позволит нам гордиться тем, что мы помогаем городам в снижении уровня загрязнения воздуха", - отметил исполнительный директор Gett в Великобритании Маттео де Рензи. Он добавил, что компенсация выбросов СО2 положительно скажется на реализации ряда международных климатических проектов.

В настоящее время организация также инвестирует в проект по строительству ветряных электростанций в Индии и оказывает финансовую поддержку инициативе, направленной на сохранение дождевых лесов Амазонии на территории Перу.

"Проекты по компенсации выбросов парниковых газов, в которые инвестирует Gett, соответствуют строгим международным стандартам, обеспечивая достижение установленных показателей по сокращению выбросов углекислого газа", - подчеркнул генеральный директор Carbon Clear Марк Чадвик. Он отметил, что выбранные инициативы поддерживают концепцию устойчивого развития и оказывают ощутимое влияние на жизнь людей.

Компания Gett в том числе увеличивает присутствие электромобилей и гибридных моделей в автопарке Эдинбурга, Глазго, Лондона и Ковентри.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире 9 человек из 10 дышат загрязненным воздухом. Наиболее высокие показатели загрязнения атмосферного воздуха наблюдаются в восточном Средиземноморье и юго-восточной Азии. В этих регионах среднегодовые значения концентрации загрязняющих веществ нередко превышают рекомендованные показатели ВОЗ более чем в 5 раз.

Согласно докладу State of Global Air 2018, подготовленному исследовательской организацией Institute for Health Metrics and Evaluation и некоммерческой организацией Health Effects Institute, самый высокий уровень смертности из-за загрязненного воздуха приходится на Афганистан, Папуа-Новую Гвинею и Центральноафриканскую Республику.

