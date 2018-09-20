В Лос-Анджелесе запретят продажу меховых изделий

В Лос-Анджелесе собираются запретить производство и продажу изделий, полностью и частично изготовленных из животного меха, включая пальто, сумки, обувь, аксессуары и украшения, сообщает The Independent. Соответствующий законопроект был передан адвокату правительства Лос-Анджелеса (избранное должностное лицо, служит также как уголовный прокурор) после анонимного голосования членов городского совета. Закон должен вступить в 2020 году, после того, как финальную версию одобрит совет и подпишет мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

"В 2018 году ничто не может оправдать участие в бесчеловечной и ненужной торговле, - рассказал журналу Teen Vogue член городского совета и автор законопроекта Боб Блуменфилд. - Этим голосованием мы заявляем миру, что жителей Лос-Анджелеса волнует благополучие животных. Мы намерены и дальше возглавлять борьбу за благополучие животных и будем работать с городами и штатами, пока не положим конец жестокой практике в США".

Законопроект дает производителям два года на то, чтобы распродать оставшиеся меховые изделия. Норма не распространяется на тех, кто производит вещи из меха в религиозных целях, например, для ортодоксальных евреев. Право производить и продавать также остается за организациями, которые изготавливают предметы из меха, добытого легально по лицензии, выданной калифорнийским правительством.

Ранее в этом году запрет продажу меха поддержали в другом калифорнийском городе Сан-Франциско. Он должен вступить в силу 1 января 2019 года. Параллельно многие бренды уже отказываются от меха. Среди них: Burberry, Stella McCartney, Gucci, Michael Kors, Calvin Klein, Giorgio Armani, Net-a-Porter. В сентябре после многочисленных выступлений британцев впервые в истории без меха прошла Лондонская неделя моды.

"Лос-Анджелес - одна из мировых столиц моды. Если мы можем сделать это [отказаться от меха] здесь, мы можем сделать это где угодно, - заметил член городского совета Пол Корец, поддержавший инициативу. - Мы надеемся, что Нью-Йорк, Чикаго и Майами наблюдают за нами".

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