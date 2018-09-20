"Русфонд" соберет средства на развитие национального регистра доноров костного мозга

"Русфонд" (один из крупнейших в России благотворительных фондов, помогающих тяжелобольным детям) проведет благотворительный концерт в честь своего 22-летия. Мероприятие состоится 28 сентября в Crocus City Hall (Москва, 65-66 км МКАД). Начало намечено на 19:00. Цены билетов варьируются от 1 тыс. до 4,5 тыс. рублей. Все вырученные средства пойдут на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

На сцене Crocus City Hall выступят двадцать российских артистов, включая Алсу, Митю Фомина, Наталью Подольскую. Почетными гостями станут звезды театра, кино, цирка, эстрады и спорта, которые приняли участие в благотворительной лотерее "Русфонд.Мечта" – Dreame.One. Концерт будет транслироваться на телеканале RU.TV. Приобрести билеты и узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия: галавечер.рф.

5 октября в ресторане Arbat Beer&Grill (Москва, ул. Новый Арбат, 21) состоится ужин "Друзья Русфонда". В программе вечера заявлены лотерея, выступления артистов, церемония награждения новых жертвователей, вручение памятных подарков. Центральным событием станет благотворительный аукцион. Гости смогут побороться за украшения от ювелирного дома MOISEIKIN, созданные по эскизам юных подопечных "Русфонда".

Основная цель мероприятия – объединить людей, которые помогают тяжелобольным детям, и обсудить вопросы взаимодействия, развития медицинской помощи, частно-государственного партнерства, освещения проблематики в СМИ др. К участию приглашаются руководители российских клиник-партнеров, компаний-жертвователей, частные меценаты, чиновники профильных ведомств, руководители некоммерческих организаций, представители федеральных медиа. Стоимость билета составляет 19 тыс. рублей. Собранные средства также будут перечислены на счет Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Издательский дом "Коммерсантъ" создал "Русфонд" в 1996 г. Благотворительная организация собирает средства на лечение тяжелобольных детей, финансирует покупку оборудования и реагентов, разработку современных технологий типирования (обследования) донорской крови. За 22 года фонд собрал 11,884 млрд рублей и помог 22 тыс. детей.

В 2013 г. "Русфонд" вместе Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова основал Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. На 6 сентября 2018 г. в базе данных были зарегистрированы почти 84,2 тыс. потенциальных доноров. 229 подопечным удалось найти доноров и провести трансплантации костного мозга.

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