Эксперты: климатическая миграция может привести к росту насилия в мире

Американо-кенийская группа ученых провела в Республике Кения общенациональный опрос, чтобы оценить насколько водный дефицит, провоцирующий массовые миграции внутри страны, влияет на рост насилия среди населения. Научная работа опубликована в журнале Environmental Research Letters. Подробно об итогах исследования рассказывает портал Phys.org.

В 2014 году специалисты из Университета Юты при поддержке кенийских коллег из Института исследований в области развития при Университете Найроби провели на территории Кении исследование. Эксперты выборочно опросили 1400 взрослых человек в 175 населенных пунктах, определенных методом случайной выборки. У респондентов спрашивали: переехали ли они навсегда или временно из-за засухи, и становились ли они жертвами насилия. Кроме того, используя метод косвенных вопросов, ученые выяснили у участников эксперимента, покинувших дом из-за засухи, поддерживают ли они внутренне применения насилия.

При проведении исследования социологи учитывали такие переменные величины, характерные для разных местностей, как средние значения количества дождевых осадков, структуру растительного покрова и историю региональных конфликтов. Ученые отметили, что самым сложным оказалось измерить реальный уровень внутренней поддержки респондентами насилия. По мнению экспертов, большинство людей будут отрицать насилие не потому, что они так думают, а из-за эффекта социальной желательности. В переводе с языка социологии это означает, что опрашиваемые стремятся давать ответы, которые, с их точки зрения, выглядят предпочтительнее в глазах окружающих.

Прежде всего, проведенный опрос выявил, что от засухи и насилия пострадало больше кенийцев, чем ученые предполагали изначально. Около 15% респондентов сообщили, что им пришлось поменять место жительства из-за засухи. 21% рассказали, что подверглись жестоким нападениям за пределами своих домов, и большая часть пострадавших оказалась мигрантами. 43% опрошенных, которые заявили о своем переезде, стали жертвами насилия, тогда как среди остального населения эта величина составляет только 12%.

Результаты исследования показали, что вынужденные переселенцы чаще подвергаются насилию, чем остальные категории населения. При этом сами мигранты менее склонны поддерживать применение насилия, чем остальные. Люди, которые переехали временно, с большей вероятностью готовы выразить поддержку насилию только при условии, что они сами подверглись жестоким нападкам со стороны окружающих.

Ученые пришли к выводу, что проблема насилия в кенийском обществе, связанная с засухой, широко распространена. Она серьезнее, чем считалось прежде, и может иметь далеко идущие политические последствия.

"Люди, которые из-за засухи уже познали на собственном опыте травматизирующие переезды, очень ранимы. Правильное обращение с этими уязвимым группам населения критически важно. Если они рассматриваются как враждебные посторонние лица и местные жители нападают на них, это может осложнить серьезную проблему. Существует риск, что они смогли бы, в свою очередь, вести боевые действия основываясь на своем опыте", – говорит ведущий автор исследования, Эндрю Линке из Университета Юты.

Из-за изменений климата количество и продолжительность засух во всем мире растет. Они разоряют людей, которые зарабатывают на жизнь, занимаясь сельским хозяйством. Чтобы не умереть с голоду люди вынужденно покидают родные места, переселяясь туда, где можно найти работу. Местные жители, сами зачастую живущие в трудных условиях, не рады вновь прибывшим, рассматривая их как конкурентов, отнимающих заработок. Многие ученые и политики предсказывают, что рост миграции по разным причинам может привести к росту числа насильственных конфликтов в мире и усилению степени их напряженности.

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