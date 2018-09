Эксперт: восприятие расы светлокожими детьми формируется за счет социальной среды

Формирование понятия "раса" светлокожими детьми происходит за счет социальной среды, в которой растет ребенок. При этом отношение родителей к другим расам практически не влияет на позицию ребенка. К такому выводу пришла американский социолог Маргарэт Хагерман из Университета Миссисипи. Результаты исследования легли в основу ее книги White Kids: Growing Up With Privilege in a Racially Divided America. Об этом сообщает издание Phys.org.

Хагерман в течение двух лет изучала 36 детей в светлокожих семьях в возрасте 10-13 лет. Социолог провела с ними и их родителями серию интервью и анализировала поведение детей в повседневной жизни и дома, чтобы понять, как у ребенка формируются знания о расах. В выборку вошли американские семьи верхнего слоя среднего класса.

Исследование Хагерман показало, что чаще всего дети определяют расу как различия в цвете кожи. Социолог обнаружила, что дети по-разному понимают такие понятия как расизм и расовое неравенство. Так, часть респондентов подчеркнули, что расизм больше не происходит в обществе. Другие придерживались противоположного мнения и показывали знание таких терминов, как разрыв в уровне благосостояния по расовому признаку, расовая дискриминация на работе и расистское отношение полицейских к темнокожим детям.

Результаты исследования Хагерман также указали на высокий уровень безразличия по отношению к другим расам. Например, один из 16-летних респондентов отметил, что его не обеспокоило убийство темнокожего подростка Майкла Брауна полицейским в США в 2014 году. Интервьюируемый показал склонность к предрассудкам по отношению к темнокожим людям.

По словам Хагерман, взгляды детей формируются социальной средой и зависят от того, в какую школу ходит ребенок, какие внешкольные занятия он посещает, куда путешествует и какие СМИ читает. Социолог определила совокупность этих факторов как "расовый контекст детства". Внутри него дети формируют восприятие расы, наблюдая и интерпретируя происходящее вокруг них.

Согласно раннему исследованию Принстонского университета Social Trends in American Life, молодое поколение светлокожих американцев склонны меньше верить предубеждениям в отношении других рас, чем поколение их родителей.

