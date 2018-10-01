Несоответствие гендерного поведения может спровоцировать психические травмы у подростков

Американские подростки, чье поведение, внешность или образ жизни не соответствуют сложившимся в обществе стереотипам о том, что означает быть "нормальным" мужчиной или женщиной, подвержены высокому риску развития психических расстройств и формирования наркозависимости. К такому заключению пришли ученые из США. О результатах исследования, опубликованного в журнале JAMA Pediatrics, сообщает портал Medical Xpress.

Выводы исследования основываются на данных национального опроса в США, изучавшего психологические профили подростков группы риска, которые отнесли себя к гендерно неконформным, то есть открыто демонстрирующим несовпадение гендера (набора характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности) и приписанного при рождении пола. В качестве респондентов выступили более 6 тыс. старшеклассников из трех крупных городских школьных округов в Калифорнии и Флориде. Около 55% опрошенных были по происхождению латиноамериканцами, 16% – белокожими и 19% – чернокожими. Учащихся попросили рассказать, как их сверстники будут характеризовать их пол, исходя из их "внешнего вида, стиля, одежды или манеры ходить или говорить".

Каждый пятый респондент назвал себя либо умеренно, либо сильно гендерно несоответствующим. Юноши легче сообщали об этом, чем девушки. Также проще признавались в этом ученики помладше и представители ЛГБТ. По мнению автора исследования, сотрудницы Центров по контролю и профилактике заболеваний США Мишель Джон, гендерная неконформность влияет на самочувствие подростков и часто связана с негативными последствиями для здоровья.

Ранее проведенные научные изыскания показали, что гендерно неконформным индивидуумам приходится бороться с "социальным давлением" из-за стигматизации (навешивание социальных ярлыков), дискриминации, преследований и насилия, которым они подвергаются. Новое исследование установило, что юноши и девушки, обучающиеся в старших классах и причисляющие себя к категории гендерно-неконформных, чаще испытывают чувства грусти и безнадежности. Им с большей вероятностью свойственны мысли о самоубийстве и суицидальное поведение. Кроме того, у них повышены риски злоупотребления психоактивными веществами.

Так, от 45 до 50% гендерно несоответствующих девушек сообщили, что ощущают печаль и безысходность. Об этом же заявило и около трети юношей. Примерно треть гендерно вариативных девушек признались, что серьезно задумывалась о самоубийстве, среди молодых людей число тех, кого посещали суицидальные мысли, составило от 14 до 22%. Употребляют кокаин, марихуану, алкоголь и отпускаемые по рецепту наркотики около 20% сильно неконформных юношей. Этот показатель среди сильно несоответствующих девушек широко варьируется от 7,5% (употребляют кокаин) до 39% (употребляют алкоголь).

Исследователи согласны, что полученные ими данные не могут быть применимы ко всем старшеклассникам США. Так как опрос преимущественно охватил только представителей меньшинств и горожан. Но, опираясь на итоговые результаты, они призывают к внедрению в школах и в пришкольных учреждениях мер поддержки для гендерно несоответствующих подростков. По их мнению, необходимо обеспечить безопасность их пребывания и обучения, а также подготовить квалифицированный персонал. Все это может помочь улучшить показатели психического здоровья и способствовать сокращению потребления психоактивных веществ среди гендерно неконформных подростков.

Ученые считают, что проблема подросткового гендерного несоответствия недооценена. Исследователи полагают, что проблемы могут возникать внутри семьи из-за отсутствия принятия со стороны родных людей, когда подростки вынуждены постоянно противостоять общепринятым нормам, чтобы отстоять свою идентичность.

В новой редакции Международной классификации болезней МКБ-11, опубликованной ВОЗ в июне 2018 года, расстройства гендерной идентичности (транссексуализм, трансвестизм двойной роли и другие виды гендерной дисфории) исключены из перечня психических и поведенческих расстройств и переведены в раздел "Состояния, связанные с сексуальным здоровьем".

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