Власти Северной Осетии разработали план воссоздания киностудии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Северная Осетия разработала и представила федеральным властям план воссоздания Северо-Кавказской студии кинохроники. Об этом ТАСС сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума глава республики Вячеслав Битаров.

Ранее на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи президент России Владимир Путин в ответ на просьбу журналиста пообещал разобраться с возможностью восстановления Северо-Кавказской студии кинохроники. На форуме главе государства рассказали, что студия находится в плачевном состоянии, хотя в регионе много молодежи, которая хотела бы заниматься документальным кино.

"Сейчас вопрос на стадии решения по передаче [киностудии] республике, потому что до сих пор она принадлежала Министерству культуры РФ. Мы представили свой план развития и воссоздания студии, которая бы позволяла снимать фильмы, подобно созданным в 1970-1980-е годы. Они стали классикой и очень востребованы по сегодняшний день в республике, во всех республиках Северного Кавказа. Это объединяло наших специалистов кино и я надеюсь, что мы такую работу дальше проведем", - сказал Битаров.

Он отметил, что на воссоздание киностудии потребуются большие средства. Власти надеются привлечь федеральное софинансирование , благодаря чему "будет возрождено кино в республике".

Северо-Кавказская студия кинохроники была создана в 1946 году и за время своей работы выпустила свыше 500 документальных, учебных и научно- популярных фильмов. На ее базе регулярно выходил киножурнал "Северный Кавказ", который показывали во многих кинотеатрах страны перед трансляцией основной ленты.