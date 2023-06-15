Мосбиржа будет сотрудничать с МГИМО и Финансовым университетом в сфере финобразования

Стороны договорились о совместном участии в образовательных и просветительских мероприятиях, определили направление сотрудничества при проведении научных исследований и подготовке аналитических обзоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Московская биржа расширяет сотрудничество с университетами в сфере финансового образования. Соответствующие соглашения биржа подписала с МГИМО и Финансовым университетом при правительстве РФ на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума.

Соглашение с МГИМО предусматривает научное-практическое взаимодействие, совместную работу экспертов и партнерство в информационно-аналитической области. Стороны договорились о взаимном участии в образовательных и просветительских мероприятиях, определили направление сотрудничества при проведении научных исследований и подготовке аналитических обзоров.

Представители Московской биржи и МГИМО также объединят усилия для повышения уровня практической подготовки студентов. Для этого на базе соглашения будут проводиться совместные мастер-классы, конференции и семинары.

Соглашение с Финансовым университетом при правительстве РФ направлено на сотрудничество в образовательной, научной и консалтинговой сферах. Стороны договорились объединить усилия для подготовки управленческих и экономических кадров всех уровней образования. В частности, будут разработаны программы обучения специалистов финансовой сферы. Также планируется проведение совместных научных исследований в области развития рынков ценных бумаг, технологий биржевой торговли и новых финансовых инструментов. Для реализации совместной просветительской работы биржа и университет будут сотрудничать для повышения уровня финансовой грамотности населения.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.