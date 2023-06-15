Вклад в банке стал самым популярным способом сбережения и инвестирования среди россиян

Об этом сообщила старший вице-президент Промсвязьбанка Вера Подгузова на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Открытие сберегательного счета или вклада в банке в настоящее время является самым популярным среди россиян способом сбережения и инвестирования, сообщила старший вице-президент, директор дирекции по внешним связям Промсвязьбанка (ПСБ) Вера Подгузова на Петербургском международном экономическом форуме в ходе презентации исследования индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян.

"Среднее значение индекса сберегательно-инвестиционной активности - 54 пункта из 100. Это не очень высокий показатель, хотелось бы выше, но, конечно, надо развивать финансовую и инвестиционную грамотность населения. Мы видим, что самые популярные продукты сбережения и инвестирования - те, что позволяют россиянам снять средства, которые они инвестировали, когда им это потребуется, без потери дохода" - сказала Подгузова.

Согласно исследованию, покупку иностранной валюты считают наиболее предпочтительным способом сбережения и инвестирования 19% респондентов, покупку недвижимости - 18%, приобретение золота и драгметаллов - 12%, покупку облигаций и акций - 7%, а взносы в НПФ - 6%.

В работе отмечается, что каждый четвертый житель России (25%) имеет низкий уровень сберегательно-инвестиционной активности: редко делает накопления или не делает их вообще, не интересуется и не разбирается в инвестициях. Для каждого третьего (32%) характерен уровень ниже среднего. Это самая многочисленная группа, среди представителей которой распространены установки на сбережение, однако интереса к инвестиционным инструментам пока еще нет. Четверть населения (25%) демонстрирует средний уровень сберегательно-инвестиционной активности, а 18% относятся к самой продвинутой группе по уровню сберегательно-инвестиционной активности.

Выше всего уровень сберегательно-инвестиционной активности у мужчин, представителей молодежи до 34 лет, жителей мегаполисов, городов с населением выше 1 млн, работающих россиян, имеющих высшее образование, "проактивных", имеющих установку и возможность откладывать. Как подчеркнула Подгузова, для роста сберегательно-инвестиционной активности россиян необходимо разрабатывать и внедрять программы финансового просвещения, информационные кампании, новые продукты.

В исследовании участвовала 1 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.