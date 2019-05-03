"Бессмертный полк" в Грузии впервые пройдет в формате шествия

ТБИЛИСИ, 3 мая. /Корр. ТАСС Артем Авакимов/. Общественная акция "Бессмертный полк", посвященная памяти участников Великой Отечественной войны, 9 мая впервые пройдет в грузинской столице в формате шествия. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель организации "Бессмертный полк Грузии" Гулбаат Рцхиладзе.

"Бессмертный полк пройдет в Тбилиси в таком формате впервые. До этого шествие по улице не устраивалось. Все желающие в 10:00 соберутся с фотографиями своих предков, которые воевали в Великой Отечественной войне, у подъема, который ведет к Черепашьему озеру, на проспекте Чавчавадзе. Туда приедут и жители районов Грузии - несколько сотен человек ", - сказал Рцхиладзе.

После этого все участники отправятся к парадному входу парка Ваке, расположенному примерно в километре от места сбора. Несмотря на то, что "Бессмертный полк" в Тбилиси проходил и ранее, шествия, как такового, никогда не было, подчеркнул Рцхиладзе. "У нас были гулянья групп людей в парке Ваке", - добавил он.

По словам организатора, в парке участники шествия возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата. У участников акции будет специальный баннер с фотографиями Героев Советского Союза из Грузии. "Нашей главной символикой будет и Святой Георгий, поражающий зло. На одном из баннеров также будет размещена фотография Михаила Егорова и Мелитона Кантарии. Это наши победители. Они стали символом победы, водрузив знамя над Рейхстагом", - добавил он.

В этом году также впервые в рамках акции "Бессмертного полка" в Тбилиси священники Грузинской православной церкви совершат молебен за упокой душ всех погибших фронтовиков. В нынешнем году он будет проходить под открытым небом в Тбилиси, а в будущем году организаторы надеются, что молебен, по возможности, будет проводиться во всех храмах страны.

В годы войны на фронт отправился каждый пятый житель Грузии, население которой тогда составляло около 3,5 млн человек. Не вернулся каждый второй, то есть около 300 тыс.

Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. Впервые акция прошла в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске.