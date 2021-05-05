О самом нетипичном и самом загадочном художнике в истории западного искусства мало что можно сказать с уверенностью: мы не знаем, когда он родился, как выглядел и как стал художником. И чем меньше известно об Иерониме Босхе, тем больше легенд, тайн, мифов и сплетен вокруг его имени. Как Ерун Антонисон ван Акен стал Иеронимом Босхом? Как понимать его картину "Сам земных наслаждений"? Что сказал художник перед смертью? Почему его совы не то, чем кажутся? И можно ли понять всё, что он написал? Разбираемся вместе с Валерией Косяковой, кандидатом культурологии, преподавателем РГГУ и автором книг о Средневековье и Босхе.
Подкаст "Куинджи охрип": Как разгадать Иеронима Босха
- 1:45 – Почему о Босхе столько легенд
- 5:05 – Совы, монстры, клубника и музыка, написанная на ягодицах: всё о "Саде земных наслаждений"
- 12:30 – Мог ли Босх предсказать появление Дали
- 18:14 – Об алхимии и астрологии в работах Босха
- 26:04 – Что известно о смерти художника
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