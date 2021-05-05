Как разгадать Иеронима Босха

О самом нетипичном и самом загадочном художнике в истории западного искусства мало что можно сказать с уверенностью: мы не знаем, когда он родился, как выглядел и как стал художником. И чем меньше известно об Иерониме Босхе, тем больше легенд, тайн, мифов и сплетен вокруг его имени. Как Ерун Антонисон ван Акен стал Иеронимом Босхом? Как понимать его картину "Сам земных наслаждений"? Что сказал художник перед смертью? Почему его совы не то, чем кажутся? И можно ли понять всё, что он написал? Разбираемся вместе с Валерией Косяковой, кандидатом культурологии, преподавателем РГГУ и автором книг о Средневековье и Босхе.